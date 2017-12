Červíky do boja!

Hra Worms a jej pokračovania patrí bez pochýb do zlatého fondu hier deväťdesiatych rokov. Jednoduchý herný princíp, ale zároveň takmer nekonečné herné možnosti, sa pričinili o vznik legendy. Teraz sa Worms vracajú odeté do moderného kabáta tretieho rozmer

19. nov 2003 o 0:00 MICHAL GARDIAN

u v titule Worms 3D. Hoci to vždy nebýva zvykom, zostalo, našťastie, prakticky všetko po starom. Štvorčlenné tímy počítačom alebo človekom kontrolovaných červov sa púšťajú do súbojov v rôznorodých prostrediach a za použitia veľkého zbraňového repertoáru. Všetko s poriadnym nadhľadom a komediálnosťou uletených rozprávok. Pre neznalých naznačíme, že hra prebieha na kolá. Najskôr je na ťahu prvý červík z prvého družstva, potom prvý z druhého a tak ďalej. V stanovenom časovom limite sa môže voľne presunúť po úrovni a použiť na súpera jednu zo zbraní. A to najskôr určením smeru použitia zbrane a často aj sily odpalu, ako napríklad pri granátoch.

Tie, najviac zo všetkých zbraní, postupne likvidujú aj samotnú plochu úrovne. Cieľom hry je, pochopiteľne, eliminácia všetkých súperových červíkov. K víťazstvu môže viesť obrovský počet ciest, takže o zábavu najmä pri hre proti živým súperom nie je núdza.

Ako novinku však prinášajú Worms 3D aj zaujímavé „príbehové“ úrovne pre jedného hráča, ktoré obsahujú rôznorodé originálne úlohy v nápaditých kulisách – napríklad červie vylodenie a la Normandia. 3D spracovanie dodalo všetkému pôsobivý „cartoon look“, možno chudobný na detail, ale bohatý na farby či animácie alebo červie grimasy. Nesie však so sebou aj nešvár komplikovanejšieho ovládania, na ktoré si budú musieť aj znalci série dlhšie zvykať. Na čo si však privykať nemusia, sú opäť široké možnosti nastavenia parametrov hry alebo aj tvorba vlastných tímov červíkov s ľubovoľnými menami a skvelými zafarbeniami hlasov (gangsteri, roboti, mimozemšťania…). Navyše u nás hra vychádza v plne slovenskej verzii vrátane dabingu. Worms 3D teda opäť predstavujú obrovskú dávku dlhotrvajúcej zábavy, ktorá síce už neprekvapí originalitou, ale dokáže dokonale pohltiť každého hráča.

Viac o počítačových hrách nájdete na www.hry.sme.sk