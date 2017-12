Ako utíšiť hlučný počítač?

18. nov 2003 o 23:59 Milan Gigel

Máte problém s koncentráciou za pracovným stolom? Možno je za tým tiché bzučanie vášho počítača. Čoraz viac používateľov počítačov však už monotónny zvuk odmieta ďalej znášať a začínajú uvažovať nad tichšími alternatívami bežných osobných počítačov. Tie začínajú byť obľúbené aj preto, že stále viac ľudí počítače využíva na prehrávanie hudby či filmov z DVD a k nim je svišťanie počítačového vetráka naozaj neželanou kulisou.

Kým prvé počítače, najmä modely využívajúce dierkovacie štítky, robili doslova randál, s nástupom mikročipov a štandardizovaných komponentov sa stali dosť malými aj tichými na to, aby mohli byť umiestnené na pracovný stôl. Najnovšie sa však stávajú zároveň s rýchlym zvyšovaním výkonu opäť hlučnejšími. Rýchlejšie procesory nutné na spracúvanie úloh zo zložitých programov totiž produkujú viac tepla, ktoré musí byť odvádzané výkonnejšími a hlučnejšími ventilátormi. Podľa šéfa spoločnosti EndPCNoise vyrábajúcej „počítače, ktoré jednoducho nemôžete počuť“, sa preto dopyt po tichých PC za uplynulý rok zvýšil niekoľkonásobne.



Ako znížiť hlučnosť počítača.



1. Koberec na zemi miestnosti aktívne pohlcuje hlučnosť. Ak však umiestňujete PC pod stôl zabráňte jeho dotýkaniu sa s konštrukciou stola – mohla by prenášať vibrácie.



2. Pravidelne čistite počítač. Prach udržiava v systéme nadbytočné teplo a poškodzuje ložiská ventilátorov.



3. Dostatok operačnej pamäte RAM minimalizuje nutné odkladanie dát na pevný disk – swapovanie, a tým znižuje hlučnosť disku.



4. Zníženej hlučnosti disku pri práci prospieva i pravidelná defragmentácia nástrojom Defrag (nájdete vo Vlastnostiach pevného disku – Nástroje).



5. Ak používate CD ROM alebo DVD mechaniku pre prehrávanie hudobných nosičov alebo videa, znížte maximálnu rýchlosť mechaniky softvérovými nástrojmi ako CDspeed ( www.cdspeed2000.com ) alebo Tweak-XP Pro.



6. Ak používate pretaktované procesory, riaďte aktívne ventiláciu. K dispozícii je mnoho čelných panelov prispôsobených pre túto funkciu. Prehľadne usporiadaná kabeláž zvyšuje prietok vzduchu.



7. Otáčky ventilátorov možno regulovať i softvérovo. Používajte programy pre „softvérové chladenie procesora“ – cpucool a riadenie ventilácie – speedfan. Pri nákupe:

1. Typickým zdrojom hluku sú ventilátory. Pri výbere systému uprednostňujte nízkootáčkové veľkopriemerové ventilátory s tichým chodom. Ložiskové ventilátory majú dlhšiu životnosť a tichšiu prevádzku ako klzné.



2. Pri pevných diskoch voľte systémy s fluidným ložiskom – FDB. Mnohé súčasné disky (IBM, Hitachi, WD) umožňujú prostredníctvom servisných softvérových nástrojov (feature tool) znížiť ich hlučnosť na úkor výkonu.



3. Podloženie pevného disku a optickej mechaniky pri montáži gumovou podložkou znižuje ich hlučnosť takmer o 20 percent. Vnútorné vystlanie skrinky absorbčnou vrstvou o ďalšiu pätinu.

Typický osobný počítač vydáva niekoľko rôznych zvukov: hluk robí zdroj dodávajúci energiu materskej doske, pevný disk aj ďalšie komponenty. Procesory i niektoré typy grafických kariet majú svoje vlastné hlučné ventilátory, kým pevné disky a CD-ROM mechaniky vydávajú tiché zvučanie spôsobené mechanickým dotykom ich častí. Používatelia majú dve možnosti, ako hluk znížiť: buď si obstarajú nový tichý počítač, alebo k svojmu starému prístroju dokúpia špeciálne doplnky.

Typický nový tichý počítač má špeciálne zostrojený zdroj aj pevný disk; ventilátor chladiaci procesor je väčší a otáča sa pomalšie ako bežné typy, a vďaka tomu je tichší. Samotná skrinka počítača na rozdiel od bežnej ventilátor vôbec nemá, ale je väčšia, takže v nej môže vzduch prúdiť bez rizika prehriatia komponentov. Na stenách skrinky sa môžu použiť aj špeciálne materiály pohlcujúce zvuk, špeciálne sú aj káble umožňujúce maximálny prietok vzduchu naokolo a obaly pevných diskov. Vďaka týmto technikám celková hladina hluku počítača klesne na približne 25 decibelov, kým hladina hluku počuteľného človekom je okolo 20 decibelov.

REED STEVENSON, Reuters

Koľko zaplatíte za tichší počítač



Preto, aby mal doma človek tichý počítač, stačí neraz málo – vhodne vybrať či vymeniť jeho najhlučnejšie komponenty. Najväčším zdrojom hluku sú pevný disk a optická mechanika. Tichý pevný disk používa fluidné ložiská a umožňuje nastavovať pomer výkon/hlučnosť (Hitachi, IBM, WD…). Takmer každá optická mechanika umožňuje nastaviť maximálnu rýchlosť čítania CD nosičov.

Na druhom mieste v rebríčku hluku stojí napájací zdroj. Jeho hlučnosť spôsobuje ventilátor, ktorý chladí celý počítač. Tiché zdroje používajú ventilátory s guľôčkovými ložiskami s automatickou reguláciou. Zručnejší používatelia sa môžu pustiť do výmeny ventilátora za tichší (Enermax, PrimeCooler, ThermalTake, Titan Computer, Tuning, Zalman), ich cena sa pohybuje od 300 do 1000 korún. Za celý nový zdroj zaplatíte od 1500 do 4000 korún (Zalman, Enermax, Morex, Mapower).

Aktívne chladenie vrtuľou ventilátora používajú systémy aj pre procesor a grafickú kartu. I keď zníženie ich otáčok umožňujú BIOS-y niektorých dosiek a špecializované softvéry, nie vždy budete spokojní s výsledkom. Riešením je výmena chladiča procesora za niektorý z tichých modelov (Thermaltake, Titan, Akasa, Arctic Silver, GlobalWin, PrimeCooler…), v závislosti od použitých kovov zaplatíte od 700 do 3000 korún, pri chladičoch grafických kariet 250 až 800 korún.

Zaujímavou, avšak nákladnejšou alternatívou sú vodné chladenia (SenFu, ThermalTake, Titan, Zalman) s cenami od dvoch do ôsmich tisíc. Ak sa rozhodneme vziať moc nad ventilátormi do vlastných rúk, využiť môžeme špecializované čelné panely určené pre tento účel. Ich úlohou je dohliadať na teplotu systému a regulovať otáčky pripojených ventilátorov. Cenové rozpätie je od 800 do 2500 korún, pričom mnohé panely ponúkajú doplnkové možnosti, ako napríklad vyvedenie konektorov na čelný panel. Siahnuť môžeme aj k doplnkovému príslušenstvu vo forme vnútorných samolepiacich zvukových bariér zo špeciálneho molitanu približne za tisícku, systémy pre zníženie vibrácie disku stoja podobne.