Počítačový vírus oslavuje 20. narodeniny

Minulý týždeň uplynulo presne dvadsať rokov od momentu, keď postgraduálny študent Fred Cohen v Kalifornii experimentálne vytvoril prvý počítačový vírus na svete. Svoje výsledky zverejnil na seminári o počítačovej bezpečnosti v novembri 1983.

19. nov 2003 o 0:02

foto

Už predtým sa hovorilo o možnosti vytvorenia škodlivých počítačových programov, ale Cohen bol prvý, kto vyrobil skutočne fungujúci exemplár. V sprievodnom texte ho popísal ako „program, ktorý môže napádať ďalšie programy tak, že ich modifikuje, aby do seba zahrnuli jeho verziu“. Svoj vírus vložil do grafického programu s názvom VD určeného pre minipočítač Vax. Vírus sa schoval vo vnútri programu a vo všetkých Cohenových testoch dokázal preniknúť do akejkoľvek časti systému za menej ako hodinu, v niektorých prípadoch mu stačilo päť minút.

Cohenov výtvor vyvolal také zdesenie, že ďalšie testy boli zakázané, ale študent napriek tomu predviedol podobný vírus pracujúci v iných systémoch. V sprievodnom texte napísal prorocky: „…môžu sa šíriť počítačovými sieťami rovnako rýchlo, ako vo vnútri počítačov, a preto predstavujú skutočne vážnu hrozbu pre počítačové systémy“.

Čoskoro po Cohenovej priekopníckej práci sa začali objavovať vírusy vytvorené pre úplne nové osobné počítače typu IBM. Prvým bol Brain, ktorý sa objavil v roku 1986 v Pakistane a tvorcom mal zrejme pomáhať monitorovať pirátske kópie ich počítačových programov. Infikoval boot sektory počítačov. Po ňom nasledovali napríklad Jeruzalem, Cascade či Miami, ktoré sa šírili prostredníctvom spúšťateľných programov s koncovkou com a exe.

Všetky tieto vírusy boli zamerané na používateľov osobných počítačov a šírili sa na disketách s rôznymi programami. Hoci spôsobovali problémy, boli stále považované skôr za raritu.

Prvú veľkú epidémiu spôsobil v decembri 1987 Christmas Tree – sieťový vírus zobrazujúci na monitore obrázok vianočného stromčeka. V apríli 1991 vyvolal rozruch vírus Michelangelo, ktorý sa rozšíril po celom svete. Mal sa aktivovať každého 6. marca a prepísať obsah pevného disku náhodnými znakmi. Predpovedaný chaos, ktorý mal spôsobiť, však nikdy nenastal.

Masové rozšírenie Windows prinieslo v roku 1995 takzvané makrovírusy, ktoré začali napádať tento nový operačný systém. Šírili sa omnoho rýchlejšie ako dovtedy, pretože ľudia si vymieňali oveľa väčšie množstvo dokumentov. S rýchlo sa objavujúcimi novými verziami Windows držali zdatne krok stále nové vírusy.

Melissa, ktorá udrela v marci 1999, predstavovala nový trend. Kombinovala totiž makrovírus s vírusom, ktorý napádal adresár elektronickej pošty daného používateľa a sám sa ďalej rozosielal. Za niekoľko hodín vyradila Melissa z prevádzky stovky poštových serverov. Bola označená za kráľovnú vírusov, pretože bez rozpakov likvidovala dáta na pevnom disku počítačov.

Od roku 2000 sa pravidelne objavujú nové ničivé programy využívajúce na šírenie internet. Miliardové škody spôsobil na jar 2000 vírus I love you pomenovaný ako ľúbostný list. Po ňom zaplavili svetové siete napríklad Nimda či Code Red. Medzi najnovšie vírusy patria Sobig, Palyh, Slammer a MSBlast, ktoré sa ďalej šíria a pôsobia spúšť, o akej sa raným vírusom pred dvadsiatimi rokmi ani nesnívalo.

(čtk, bbc, tb)