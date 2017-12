Po svete koluje nový vírus, tzv. Vote Virus

25. sep 2001 o 10:24 TASR

San Francisco 25. septembra (TASR) - Počítačoví odborníci varujú pred novým vírusom, ktorý vymazáva súbory a pritom vyzerá ako program, ktorý umožní užívateľom hlasovať o tom, či USA majú vstúpiť do vojny kvôli teroristickým útokom z 11. septembra.

Vírus, označovaný "Vote Virus" (Hlasovací vírus), zatiaľ nie je veľmi rozšírený a šíri sa prostredníctvom programu elektronickej pošty Microsoft Outlook. Vírus sa vyznačuje zvláštnou gramatikou, v riadku Predmet nesie nápis "Peace between America and Islam!" (Mier medzi Amerikou a islamom!) a text listu znie: "Hi. Is it a war against America or Islam!? Let's vote to live in peace!" (Ahoj! Ide o vojnu proti Amerike alebo islamu!? Hlasujte, aby ste žili v mieri!) Keď užívateľ otvorí prílohu so súborom "WTC.exe", vírus sa pokúsi vymazať všetky súbory na pevnom disku a rozposiela kópie listu na každú adresu v adresári počítača.

Vírus zároveň ničí internetové stránky, ktoré hosťujú napadnuté počítače a objavuje sa na nich: "America ... few days will show you what we can do!!! It's our turn >>> ZaCker is so sorry for you." (Amerika...niekoľko dní vám ukáže, čo dokážeme!!! Teraz sme my na rade >>> ZaCkerovi je vás tak ľúto)

Tento červ okrem toho vymazáva súbory z adresára Windows, pokúša sa do počítača nainštalovať tzv. "zadné dvierka" a neúspešne sa usiluje o preformátovanie systému. Podľa odborníkov zadné dvierka umožnia nepovolaným osobám prístup do počítača z diaľky a bez súhlasu užívateľa. Vírus môže aj vymazať antivírusový program.

Odborníci predpokladajú, že červ je výtvorom oportunistov, ktorí však nemajú nič spoločné s útokmi na Svetové obchodné centrum a Pentagon. Autori vírusu totiž zistili, že jednoduchým spôsobom môžu prinútiť ľudí otvoriť elektronickú poštu, keď zahrajú na zvedavosť.

Experti sa obávajú, že tento nový nebezpečný vírus sa môže rýchlo rozšíriť kvôli aktuálnym diskusiám o odvete USA za útoky.

Hovorca Microsoft Corp Jim Desler zároveň oznámil, že bezplatná aktualizácia programu Outlook 2000, ktorú spoločnosť uvoľnila zhruba pred rokom, automaticky blokuje "Vote Virus".

