Smartphone roka: Sony Ericsson P900

Prichádza nástupca P800, v ktorom sú niektoré nedostatky odstránené a to dobré, čo bolo v P800 je v P900 ešte lepšie. Prečítajte si našu recenziu!

18. nov 2003 o 14:35 Marián Pavel - SME online

Keď sme na začiatku tohto roka testovali prvý smartphone od Sony Ericsson s označením P800, mali sme zmiešané pocity. Na jednej strane sme v ruke držali veľmi podarený manažérsky telefón, na strane druhej sme pochybovali o tom, že o neho bude veľký záujem. Mýlili sme sa – P800 sa počas roka dostal na čelo rebríčka inteligentných telefónov a dnes v podstate nemá konkurenta. Sony Ericsson však pri P800 urobil niekoľko chýb – okrem toho, že sa výrobca nevedel rozhodnúť komu presne je zariadenie určené a kryt telefónu tvoril lacno vyzerajúci bledomodrý plast, aj pri ovládaní kde-tu chýbala logika. Nehovoriac o nevhodne umiestnenom mikrofóne, ktorý užívateľ pri hovore zakrýval rukou a druhá strana ho nepočula.

Prichádza však nástupca, v ktorom sú niektoré tieto nedostatky odstránené a to dobré, čo bolo v P800 je v P900 ešte lepšie.

Dizajn a klávesnica

P900 má na prvý pohľad oveľa reprezentatívnejší vzhľad ako P800. Modrý plast nahradila strieborno-šedá imitácia kovu a vzhľad telefónu konečne zodpovedá jeho cene. Viac ako dve tretiny prednej strany telefónu pokrýva veľký dotykový displej. Nad ním je logo výrobcu a reproduktor, pod ním zas výklopná klávesnica, ktorá displej čiastočne zakrýva. Na ľavom boku telefónu je otočné tlačidlo jog dial, tlačidlo zapínania a konektor pre slúchadlá. Vpravo sú dve funkčné tlačidlá fotoaparátu a internetového prehliadača. Nemožno ich však naprogramovať podľa vlastných potrieb a to je pri takomto telefóne nepríjemná chybička krásy. Pod nimi je slot pre prídavnú pamäťovú kartu Memory Stick Duo. Vstup je zakrytý plastovo-gumenou záslepkou, ktorá pri manipulácii s kartou dosť prekáža.



V spodnej časti telefónu sú konektory napájania a dátového spojenia. Sony Ericsson patrí k výrobcom, ktorí nezaťažujú svojich zákazníkov zbytočnými nákladmi na príslušenstvo – aj v tomto prípade môžete na nabitie telefónu použiť akúkoľvek nabíjačku od modelu T28s vyššie – konektory sú rovnaké.



Veľkých zmien sa dočkala klávesnica. Zatiaľ čo v modeli P800 išlo o mechanický flip, ktorým sa zakryla časť dotykového displeja a klávesy sa ho pri stlačení dotýkali, v P900 je oveľa kvalitnejšia plnohodnotná klávesnica. Vyriešil sa tým nielen problém P800, keď pri mechanickom prenose ostali na displeji zodreté plôšky, ale nový koncept plnohodnotnej klávesnice ponúka oveľa pohodlnejšie používanie. Klávesnica použitá v P900 patrí medzi najkvalitnejšie na trhu. Škoda len, že aj v P900 použil Sony Ericsson nový koncept kláves bez dvoch tlačidiel na uskutočnenie a prijatie hovoru (objavil sa v modeloch T610 a Z600), nepatríme k jeho veľkým fanúšikom.



Dizajnéri si zjavne nedokázali poradiť s umiestnením mikrofónu, riešenie v P900 opäť hraničí s amatérskym experimentovaním bez testovania v praxi. Mikrofón sa tentoraz presunul o čosi nižšie, no aj tentoraz ho volajúci zakrýva rukou. Pri rozmeroch a hmotnosti P900 treba prístroj pri volaní podopierať a mimovoľne tak prstami mikrofón prikryjete a volaný si budete sťažovať na to, že vás veľmi zle počuje. Aká-taká záchrana je používanie priložených slúchadiel v hands-free móde, no ani to nie je práve najideálnejšie – káble slúchadiel sa vám so železnou pravidelnosťou budú motať a krížiť do neidentifikovateľného zhluku. Najideálnejšia sa tak javí bluetooth náhlavná sada...

Ovládanie

Smartphone sa ovláda tromi rôznymi vstupnými zariadeniami: tlačidlom jog dial, klávesnicou a perom na dotykovej klávesnici. Dokonca možno odlíšiť aj ovládanie pri sklopenej a vyklopenej klávesnici. V porovnaní s P800 je ovládanie konečne inteligentnejšie riešené a telefón možno dokonca teraz pri sklopenej klávesnici ovládať iba jednou rukou.



Ak je klávesnica sklopená, automaticky je deaktivovaný dotykový displej, telefón môžete ovládať len jog dialom. Jeho otáčaním listujete v najčastejšie používaných položkách, stlačením položku vyberiete. Ak chcete svoj výber doplniť dotykovým perom, musíte otvoriť klávesnicu. Zároveň sa tým nastaví detailnejšie zobrazenie. Našli sme niekoľko nedomyslených vecí – ak potrebujete pri zatvorenej klávesnici rýchlo zistiť telefónne číslo, zabudnite na to. Jog dialom si síce nalistujete kontakt v telefónnom zozname, no systém zobrazuje napevno len meno volaného. Stlačením funkčného tlačidla si nepomôžete – automaticky číslo vytočíte. Detailný pohľad do adresára získate až otvorením klávesnice.

Ďalší nedorobok nepoteší tých, ktorí sú zvyknutí priamo z adresára vybrať kontakt a poslať naň SMS alebo MMS – pri zatvorenej klávesnici to nejde. Musíte si prejsť do funkcie „správy“ a kontakt manuálne do tela správy vložiť. Symbian má tiež hlúpo navrhnutú správu kontaktov – ak si chcete svoj adresár zachovať len na SIM karte a nemienite ho skopírovať do telefónu, robíte chybu. Pri zatvorenej klávesnici sa ku kontaktom na SIM dostanete len zložitým naklikávaním, lepšie to je už pri práci s dotykovým perom – ak si nastavíte ako východiskovú SIM kartu, systém si to pamätá.

Ovládanie dotykovým perom je veľmi komfortné a rýchlo si naň zvyknete tak, že už iný spôsob ani nebudete vyhľadávať. Klávesnica vám naopak bude časom prekážať. Nám občas aj „pomohla“ – ak sme si nevedeli rady s dotykovým perom, klávesnicu sme si čiastočne sklopili a cez funkčnú klávesu sme vykonali operáciu, ktorú sme potrebovali. Aj táto skúsenosť však svedčí o tom, že inžinieri Sony-Ericssonu budú mať ešte veľa práce pri logickom navrhovaní ovládania.

Displej

Sony-Ericsson P900 má momentálne najväčší aktívny dotykový TFT displej na trhu - 208 x 320 bodov. Je väčší ako má P800 a zobrazuje aj viac farieb – vyše 65000. Displej je veľmi dobre čitateľný na dennom svetle aj v tme. Obavy však máme o jeho bezpečnosť – je síce mierne zapustený do tela prístroja, no inak ho nič nechráni pred poškriabaním pri dennom používaní, či nosení vo vrecku nohavíc. Ak o P900 uvažujete, radíme vám ho nosiť v priloženom koženom puzdre.

Menu

Symbian 7.0 s novým grafickým užívateľským prostredím je momentálne to najlepšie, čo môžete v mobilnom telefóne dostať. Je zaujímavé, že z konzorcia najväčších výrobcov zastúpených v Symbiane používa sedmičku len Sony Ericsson, ostatní sa viac-menej len držia platformy Series 60 od Nokie v miernych modifikáciách.

Sedmička je, zdá sa, o krok ďalej, aj keď ťažko hodnotiť, keď nie je s čím porovnávať. No vieme zhodnotiť aspoň to, čo nájdete v P900.

Ako sme už spomenuli, pri zatvorenej klávesnici si možno vybrať z položiek rýchleho prístupu k vybraným funkciám: pošta, kontakty, záznam hovorov, kalendár a všetky aplikácie. Oceňujeme možnosť nastaviť si vlastný výber a poradie položiek.

Ak klávesnicu otvoríte, rozdelí sa do štyroch častí. Úplne navrchu je opäť „rýchle menu“ so 6 vybranými najčastejšie používanými aplikáciami. Opäť si ich môžete ľubovoľne nastaviť. Pod nimi je textový riadok s doplnkovými príkazmi. Nasleduje telo s obsahom a pod ním je stavový riadok so servisnými informáciami: úroveň signálu, hlasitosť, hodiny a stav batérie.

Menu sa zobrazuje v riadkoch pod sebou, s ikonkou pred textovou informáciou. Symbian ho však umožňuje prepnúť do grafického módu s veľkými ikonami, no na displej sa toho zmestí podstatne menej. V prípade, že vybraná funkcia má viac logických položiek, dostanete sa k nim cez praktické záložky.

Funkcie

Za tie peniaze, čo Sony-Ericsson za P900 pýta toho dostanete dosť na to, aby ste mohli prístroj hneď po zapnutí používať ako plnohodnotný vreckový počítač.

Samozrejme, nás v prvom rade zaujímalo prepojenie dotykového ovládania s funkciami a výsledok nás milo prekvapil – rovnako ako v P800 ho podporuje každá jedna aplikácia do maximálnej možnej miery. Rozpoznávanie textu v aplikáciách je na veľmi vysokej úrovni a keď si zvyknete na niektoré špecifické ťahy, správy budete písať veľmi rýchlo a bez chýb. Obrazovka je pri písaní rozdelená do troch častí malým čiernym zobáčikom – nad ním píšete číslovky, na jeho úrovni verzálky a pod jeho úrovňou malé písmená. Ak obrazovku zaplní text, bez problémov môžete písať aj cez neho, pre systém je dôležitý kurzor a jeho poloha.

P900 podporuje spojené SMS, pri písaní na prechod do ďalšej správy neoznamuje, urobí to až pri odosielaní. Poslať môžete aj EMS s editovaným textom. Samozrejmé sú aj MMS, v ktorých má Sony-Ericsson už tradične slušne spracované užívateľské prostredie. MMS podporujú aj prenos videa.

Nechýba ani e-mailový klient s podporou všetkých štandardov.

Sony-Ericsson tiež patrí medzi málo výrobcov, ktorí dokážu konfigurovať telefón na diaľku a prostredníctvom servisnej SMS napríklad nastaviť komplikovane riešené dáta pre príjem MMS správ.

Adresár s kontaktmi je striktne rozdelený na časť uloženú v telefóne a na SIM karte, toto rozdelenie však zbytočne zneprehľadňuje prácu s nimi. Kontakty si môžete nakopírovať do ľubovoľného aj vytvoreného adresára, v telefóne je pre každý kontakt k dispozícii až 20 položiek. Každému číslu možno priradiť ľubovoľné zvonenie, obrázok (napr. tvár volajúceho) a poznámky.

Kalendár patrí medzi najpodarenejšie, aké môžete v mobilnom telefóne nájsť. Samozrejme, úlohy si môžete zobraziť denne, týždenne i mesačne, hodilo by sa aj ročné zobrazenie. Ku každému záznamu si môžete nastaviť typ a upozornenie (jednorazovo aj pravidelne).

Z manažérskych funkcií môžete ešte použiť kalkulačku, záznamník hlasu, či aplikáciu Úlohy s nastavením priority, záznamník (jotter), do ktorého môžete dotykovým perom nielen písať, ale aj kresliť. Štýl textu a farba obrázku, či sila linky sa dá editovať.

Na rozdiel od P800 je ponuka hier limitovaná – chýba napríklad podarená 3D hra Man In Black, zahrať si môžete len šach a solitaire.

V P900 pribudli veľmi zaujímavé možnosti personalizácie telefónu – okrem toho, že si môžete nastaviť ľubovoľné pozadie pri zatvorenom a otvorenom displeji a vybrať si z originálnych screensaverov (zaujala nás hlavne chodiaca mucha po displeji), pribudla podpora MP3 pri zvonení. Sony-Ericsson to náležite využil a štandardne dodávané vyzváňacie melódie možno označiť za absolútnu špičku na trhu (týka sa to nielen kvality, ale aj originálnosti nápadov pri tvorbe zvonení). Ak vám v spoločnosti P900 zazvoní, veľmi výrazne vás odlíši od užívateľov bežných telefónov.

Veľmi podarený je aj prehrávač zvukových súborov.

Dátové funkcie ostali rovnaké ako v P900 – GPRS triedy 10, HSCSD, WAP 2.0, HTML browser.

P900 podporuje prehliadanie dokumentov v MS Word, Excel, PowerPoint, prehráva MPEG4 videá, audio formáty AMR, AU, iMelody, MIDI, WAV, MP3 a zobrazuje grafické formáty: animovaný GIF, JPG, PNG, BMP WBMP.

Telefón podporuje aplikácie C++, Personal Java, Visual Basic, Java MIDP 2.0 a Mophun 3D.



Na CD nájdete ďalšie aplikácie, ktoré si môžete nainštalovať: Opera 6.0 browser, Datemate 1.0, gate5 Mobile Guide, MobiPocket Reader, Photo Editor, WorldMate Professional, SE Image Editor, PC Video Player, Remote Control, Adobe Photoshop Album.

Telefón má štandardnú pamäť 48 MB a rozšíriť ju možno až o 128 MB prostredníctvom karty Memory Stick.

Fotoaparát a video

Aj v P900 je zabudovaný VGA fotoaparát s podporou videozáznamu. Zdá sa, že v porovnaní s P800 robí nová P900 o niečo lepšie fotografie, aj keď od mobilu zázraky nemožno čakať. Významnejšie zmeny nájdete v snímaní videa – tentoraz možno snímať neobmedzene dlhé video so zvukom.



Okrem najväčšieho rozlíšenia 640 x 480 bodov môžete vyfotiť obrázky s rozlíšením 320 x 240 a 160 x 120 bodov v troch úrovniach kvality. Na nastavenia kvality nemáte príliš veľa možností. Vybrať si môžete z piatich profilov – indoor, outdoor, fluorescent, night a auto. Okrem automatického nastavenia si v každom profile môžete nastaviť vlastnú úroveň jasu a kontrastu, softvérové prisvietenie, frekvenciu snímania a samospúšť.



Video snímate v rozlíšení 176 x 144 bodov, ukladá sa vo formáte MPEG4.

Spojenie s počítačom

Sony Ericsson dodáva k telefónu docking station (kolísku), ktorú cez USB pripojíte k počítaču. Synchronizačný program si veľmi dobre rozumie s MS Outlook, Lotus Organiser a Lotus Notes. Synchronizovať môžete kontakty, položky kalendára, úlohy a poznámky, ale aj e-maily.

Batéria

V P800 je batéria Li-Pol 1000 mAh, v P900 dizajnéri zvýšili kapacitu na 1280 mAh. Taký veľký displej ako má P900 musí mať aj vysoké nároky na spotrebu, napriek tomu sme pri testovaní dosahovali veľmi slušné výsledky. Pri bežnom používaní sme ho nabíjali každé 3-4 dni.

Zhrnutie

Sony Ericsson P900 je mimoriadne podarený smartphone, dkonca až natoľko, že ho mnohí stavajú do pozície lídra na trhu. Veľký displej, dobre riešený operačný systém, výkonná batéria a veľké možnosti rozšírenia a personifikácie oslovia nejedného užívateľa.



Vzhľadom k rozmerom telefónu sa hodí predovšetkým manažérom a ľuďom, ktorí potrebujú multifunkčné zariadenie. P900 momentálne nemá na našom trhu konkurenta, no ak si odmyslíte Wi-Fi a podporu biometrických funkcií, dokáže P900 konkurovať aj PDA.