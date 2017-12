America's Army: Special Forces - reklamné triky Americkej armády

Americká armáda v žiadnom prípade nelení. V jej podaní tu máme už ďalšiu reklamnú hru s názvom America's Army: Special Forces. Jej cieľom je prilákať čo najviac nových brancov do svojich radov. Ale pozor, nieže sa dáte zlákať! ;)

18. nov 2003 o 12:51 Dante

Napriek neustálej hrozbe teroristických útokov ale i nadmieru neúspešnej operácii v Iraku, by si človek mohol myslieť, že ktovie akej popularite sa americká armáda (ale aj jej hra) tešiť nebude. Opak je však pravdou a ďalšie pokračovanie vzbudilo v radách vášnivých hráčov vlnu nadšenia i vzrušenia (Asi by ste nepovedali, že do týchto dní sa zaregistrovalo 2 milióny hráčov, z ktorých je 70% aktívnych!). Cieľ projektu je notoricky známy, ale pre istotu ho zopakujem, pretože na našich stránkach ste sa s informáciami týkajúcimi sa tejto hry stretávali veľmi zriedkavo. Takže cieľom je pomocou realistickej akčnej simulácie, mladým potencionálnym regrútom, priblížiť atmosféru americkej armády a prilákať ich do jej služieb.

America's Army: Special Forces by sme v klasickej hernej terminológii mohli klasifikovať ako datadisk k pôvodnej hre America's Army. Prináša nové misie ale tiež nové špeciálne jednotky, ktorých členovia bojujú proti teroristom, ide o zložky SFAS (Special Forces Assesment and Selection). Budete mať možnosť zahrať si aj za tzv. A-team. Plniť budete trošku sporadickejšie úlohy, ako je získanie určitého vozidla, obsadenie budovy alebo útek (či inými slovami zachráň si, "amíku", svoju ružovučký zadok). Ak budete skutočne dobrý a nielenže sa vám podarí absolvovať všetky úlohy, ale sa dostanete medzi 15 najlepších, otvorí sa vám multiplayerová misia, kde si zahráte za legendy – Zelené Barety (Green Beret).

Grafická stránke je na skutočne vynikajúcej úrovni a mohla by sa porovnávať s ktoroukoľvek akčnou hrou dnešných dní. Chyba je niekde inde. Séria America's Army pre mňa predstavuje etický i morálny problém, pretože hlavne u mladšej generácie vyvoláva dojem, že vojna je niečo dobré a pekné, bez krvi a mŕtvych. To je však lož, avšak to si 11 ročný chlapec iba veľmi ťažko v takomto podaní uvedomí...

Jej najväčšou výhodou je, že si ju môžete stiahnuť úplne zadarmo z internetu, napríklad aj z oficálnej stránky hry.