Lord of the Rings: Return of the King - skráťte si čakanie na film

Všetci s napätím očakávame uzavretie fantastickej filmovej trilóge Pán prsteňov filmom Návrat kráľa. To je však bohužiaľ ešte nejaký ten mesiac od nás. Zostávajúci čas si už teraz môžete vyplniť rovnomennou hrou, inšpirovanou práve očakávaným filmom.

18. nov 2003 o 12:15 Vladan Hamřík

Po roku sa opäť stretávame nielen s posledným filmovým dielom slávnej trilógie Petra Jacksona, ale tiež s počítačovou podobou filmu, ktorá nám približuje dej od polovice Dvoch veží až po záver Návratu Kráľa. Ako obyčajne sa s hernou podobou stretneme na všetkých platformách, no prvá k nám dorazila verzia pre PC. To nebýva zvykom, nakoľko preferovanou konzolou býva vo väčšine prípadov PS2, na ktorej už predchádzajúci diel (PS2 recenzia Lord of the Rings: Two Towers) oplýval naozaj dômyselne prevedenou grafikou.

Možno tomu nebudete veriť, ale aj Návrat kráľa (Return of the King) pre PC dokáže zaujať. Hlavne ak vlastníte výkonný počítač, vďaka ktorému si môžete nastaviť slušné rozlíšenie a efekty. Hra je koncipovaná ako nenáročná zábava pre široké masy obľubujúce akčné hry s absenciou logických puzzlov. Pre ostatných sa chystá množstvo žánrovo odlišných titulov z rovnakého prostredia – od on-line hry, cez stratégie a adventury (viac o hrách podľa Pána prsteňov). Na tie si ale budeme musieť ešte chvíľu počkať.

S čím nás má preto táto hra zaujať? Pravdepodobne opäť s tým najjednoduchším a zároveň aj najzložitejším parametrom – a to grafikou. V podaní starých veteránov z EA je tento diel naozaj pôsobivý a bez rozmýšľania musím priznať, že ma ihneď nadchol. Grafické lahôdky mám totiž v láske a vôbec mi nevadí absencia intelektuálneho náboja. Šach si môžem zahrať inokedy. Teraz sa ale rýchlo presuňme k našim klasickým odstavcom venujúcim sa jednotlivým parametrom, aby sme sa dozvedeli, či hru kúpiť alebo nie. Pravda je síce taká, že mám záverečné hodnotenie už dávno nakoncipované v hlave, ale poriadok byť musí. Preto ešte chvíľu vydržte.

GRAFIKA 8 / 10

Skoro plný počet hviezdičiek pri tomto odstavci je skutočne na mieste. Výborne prepracované prostredia potiahnuté vierohodnými textúrami a rôzne grafické finesy stavajú túto hru do výbornej štartovacej pozície. Ponuré stvárnenie logicky korešponduje s filmovou predlohou a všetky lokality použité v hre nájdeme aj vo filme. To pre nás znamená jednu výhodu – ak si zaobstaráme hru, už sa predbežne zoznámime aj s jej filmovou predlohou a vieme si utvoriť obraz o jej výzore. Jaskyňa s Odulou, tunel s armádou mŕtvych alebo obrovské mesto Minas Tirith sú len zlomkami z celkovej ponuky komplexne spracovaných lokalít, prešpikovaných nádhernou grafikou. Nemalá pozornosť bola venovaná aj výzorom samotných postáv a najmä hlavným charakterom. Realistické a pôvodné vizuálne stvárnenie je doplnené dobre preneseným motion-capturingom, dostávajúcim postavy presne do tej polohy, do akej chceme. Cítite, akoby ste sami tvorili filmový príbeh, ktorého scenár sa odvíja od vašej šikovnosti. Po tejto stránke sa javí Návrat Kráľa na veľmi solídnej úrovni. Spokojní budú všetci bez rozdielov, nakoľko hra slušne vyzerá aj pri nižšom rozlíšení. Jednotlivé scény sú síce náročné na výkon vášho hardware nakoľko obrovská masa pohybujúcich sa nepriateľských jednotiek, je naozaj tuhý oriešok, ale programátori zvládli engine na jednotku. Ďalším kladom hry vidím v možnosti, dostať sa aj do lokalít vo filme nerozvinutých. To musí oblažiť každého fanúšika trilógie – veď uvidíte miesta, o ktorých ste mohli doteraz len snívať...

INTERFACE 6 / 10

Priemerné tri hviezdičky v žiadnom prípade neznamenajú nejaký výrazný prepad v hodnotení. Len si myslím že položky v nastaveniach by mohli byť podstatne rozvinutejšie. Pomerne chabý výber rôznorodých grafických nastavení znamená ochudobnenie majiteľov drahších kariet o efekty im prislúchajúce. Ešte že sa prihlásia automaticky vami zapojené periférie. Vhodným na ovládanie sa vykryštalizoval gamepad, nakoľko je hra tvorená primárne pre konzole. Preto akceptujte na všetkých frontoch túto skutočnosť.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Spomenutá nenáročná zábava pre široké masy je na mieste. V hre na vás nevybafne nijaké prekvapenie v podobe preťažkých questov ani logických úloh. Priamočiare postupovanie v dopredu nadefinovaných trasách, ktoré okupujú davy Skurutov je klasickou ukážkou konzolovej zábavy na pár večerov. Žiadne výrazné zmeny oproti minulému dielu sa nekonajú a všetko beží v dobre vyjazdených koľajniciach – 9 hrateľných charakterov, 13 levelov a 12 bonusov. Postupový strom nám umožňuje pokorovať hru v niekoľkých alternatívach, takže táto možnosť teoreticky predlžuje hraciu dobu. Na výber máme vždy z jednej možnosti, potom z troch, opäť z jednej a tak ďalej až pokiaľ sa ponuka nevyčerpá.

Zároveň sa odomykajú bonusové časti obsahujúce vo väčšine prípadov filmové prestrihy z natáčania či rozhovory s hercami. Bohužiaľ kvalita videí nedosahuje úroveň požiadaviek trhu, pričom absencia DVD nosiča je znateľne cítiť. Postup v každom leveli si vyžaduje umenie stláčať niekoľko tlačidiel naraz obrovskou rýchlosťou, nakoľko tlupy protivníkov sú až nevyčerpateľné. Každá z použitých postáv má pre seba charakteristické zbrane známe aj z filmovej predlohy, preto očakávajte široký výber z kvalitnej ponuky. Systém doplnenia energie je taktiež zachovaný – po padlých bojovníkoch zostane občas na zemi energia alebo kúzelná mana, ktorých zmocnenie sa je pre ďalší postup v niektorých prípadoch priamo nevyhnutné. Klasické arkáda je cítiť aj tu. Trocha čerstvého vzduchu nám prináša občasné využitie mozgových buniek v niektorých miestach hry – napríklad použitie horiacej fakle na zhluky pavúčikov v Odulinom brlohu.

MULTIPLAYER 4 / 10

Hra umožňuje aj multiplayer, no len v kooperatívnom móde na jednom počítači a monitore. Táto možnosť podstatne zvyšuje zábavnosť aj životnosť hry, čo nie je v žiadnom prípade na škodu. Ak som to dobre pochopil, musíte mať ale k dispozícii ešte jednu perifériu, nakoľko dvojhra na jednej klávesnici nie je možná. Klasická možnosť pre viac osôb chýba z dôvodu konzolových konverzií, za čo sa na autorov nemôžeme hnevať.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 4 / 10

Nepriatelia v tejto hre chytrosti príliš nepobrali. Všetko je dopredu naskriptované, pričom Skuruti a iná háveď sa rozbehne, až keď sa objavíte priamo pred nimi. Identické akcie sa v prípadnom opakovanom prechode levelu odohrávajú aj po tisícikrát, čo môže labilnejšieho jedinca vyprovokovať k unáhleným záverom a vyjadreniam. Na tomto poli sa teda žiadne prevratné zmeny rovnako neudiali.

HUDBA 8 / 10

Na hudbe sa nedalo pokaziť asi nič. Skvelý filmový soundtrack je verne prenesený aj do vášho počítača so všetkými svojimi kvalitami. Neopakovateľné heroické motívy v úvodnom menu rozprúdia hráčovi dostatočne krv v žilách a navodia chytľavú atmosféru, ktorej sa len tak ľahko nezbaví. Počas hry si síce muziky príliš neužije, no o to viacej si vychutnáte pôsobivé zvukové efekty.

ZVUKOVÉ EFEKTY

8 / 10 Rinčanie zbraní, výkriky ranených a iné pri bojoch bežné zvukové kulisy sú vďačne autentické a nezameniteľné. Pokiaľ ešte máte kvalitnú zvukovú kartu – o radosť máte postarané. Vierohodnosť s akou prichádzajú EA do vašich reproduktorov, je nanajvýš príjemná. Jemné noblesy nájdeme aj tu. Stačí sa len poriadne započúvať a nebudete sa stačiť čudovať, čo všetko sa dá docieliť poctivou prácou na tejto položke.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Posledný rozsudok, či hru vychváliť alebo zatratiť, záleží od uhľa pohľadu. Pre milovníkov ľahkých arkádových bojoviek či obdivovateľov filmovej predlohy je to číra nutnosť, ktorú musia mať za každú cenu. Naopak pravým drvičom Návrat Kráľa nič nového neprezradí a určite odvrhnú jeho herný princíp neprinášajúci žiadne prevratné zmeny. V každom prípade sa jedná o profesionálny produkt obsahujúci všetky ingrediencie vysokej kvality. Hlavnou devízou je samozrejme vizuálna stránka bohatá na jemné detaily a pôsobivé scény. Druhým kvalitatívne najlepším parametrom by mohla byť hudba. Všetko ostatné je na úrovni bežnej hry. Či si tento výtvor kúpite, záleží len na vás. Pokiaľ ste nevideli predchádzajúci diel, budete istotne milo prekvapený.