Call of Duty - atmosférická FPS z druhej svetovej

Nedávne prvé dojmy z vojnovej FPSky, Call of Duty, niečo naznačili o jej skutočných kvalitách. Dnešná kompletná recenzia prináša komplexný pohľad na tento titul od Infinity Ward, pôvodných autorov Medal of Honor.

14. nov 2003 o 16:20 Stano Bandzi

Hry s vojnovým námetom tu boli snáď od samého počiatku vývoja počítačovej zábavy. Avšak pokým väčšina z nich si z vojny berie ako predlohu len vyzbrojenie, či okolité prostredie a pritom hráča stavia do role superhrdinu, ktorý ma v rukách osud celého sveta a výsledok celej vojny, občas sa vyskytnú aj hry, ktoré sa snažia podať komplexnú výpoveď o danom vojnovom konflikte, vrátane všetkých hrôz a zabíjania s ľudským aspektom. Autori zo štúdia Infinity Ward si ako námet vzali tú najväčšiu vojnovú katastrofu, s akou sa ľudstvo na tejto planéte doposiaľ stretlo (a dúfajme, že to tak zostane aj v budúcnosti) – druhú svetovú vojnu.

Ak si myslíte, že Call of Duty je len najnovšou ultra-realistickou 3D akciou, tak by ste mohli byť zo začiatku prekvapený. Počas hry môžete so sebou nosiť dve zbrane, a o ich realistickom správaní pri streľbe by sa dalo len ťažko hovoriť. V podobných prípadoch sa Call of Duty najviac podobá na svojho bračeka – Medal of Honor. Pocit hodnovernosti, ktorý vám hra zaručene navodí, pramení z niečoho úplne iného. V prvom rade je to fakt, že sa ako hráč už neocitáte v roli superhrdinu (dovolím si použiť výstižný anglický výraz „one-man army“), ale v poodieranej koži radového vojaka na fronte, ktorý môže veľmi ľahko skončiť svoju púť vystrčením hlavy z úkrytu v nesprávnom momente. Ďalším faktom je to, že autori si vojnu nevymýšľali a brali si príklad z reálnych udalostí, opierali sa o slová historikov, vojnových veteránov, či dobové fotografie a filmy. Tí z vás, ktorí sa aspoň trochu zaujímate o dejiny druhej svetovej vojny, sa zaiste zaradujete, keď sa stanete členom americkej či britskej armády v operácii Overlord, a hlavne keď zastavíte postup Hitlerových vojsk v ruinách Stalingradu (áno, Infinity Ward sa ako jedni z mála autorov počítačových hier venujú aj východnému frontu). Z tohto dôvodu by som Call of Duty označil aj ako hru s reálnym edukačným významom, v čom sa môže bez pochýb porovnávať aj s historickými filmami či knihami. Pevne verím tomu, že každého jedného z vás, ktorí si ju zahráte, prinúti aspoň na chvílu sa zamyslieť nad otázkami, ako zmysel násilia a priamo vojny, či za akú cenu dnes stojí Európa taká, akú ju poznáme.

GRAFIKA 7 / 10

Call of Duty je založená na starom Quake III engine. Napriek tomu, že je značne modifikovaný, v Call of Duty si nemožno nevšimnúť jeho limitovaných možností oproti súčasnej najnovšej technológii. I keď je každučký polygón v hre na tom najsprávnejšom mieste (myslím tým prvotriedne vymodelovanie postáv, prostredia a vôbec každého predmetu, ktorý sa v hre nachádza), do očí udierajú poslabšie textúry, nižšia úroveň detailnosti, a vôbec celá grafika budí nejaký nedefinovateľný pocit umelosti. Treba však uznať, že programátori odviedli perfektnú prácu všade, kde sa len dalo (napr. aj pri animácii), technické limity sú však neúprosné. Pozerať sa však na to dá a to je hlavné (pri majstrovskom stvárnení bitevnej lode DKM Tirpitz musím ovšem priznať, že som bol unesený).

INTERFACE 7 / 10

Navonok sa hra chová presne ako každý z dobre známeho radu titulov založených na Quake III engine. To sa týka aj možností nastavenia v menu, takže to tu nebudem zbytočne rozvádzať. Samotné ovládanie v hre je uspokojivé, i keď mi tu osobne chýbal praktický systém z hry Vietcong. Totiž v Call of Duty máte podobne ako vo Vietcongu možnosť priložiť si zbraň k tvári a mieriť cez namontované cieľniky, avšak praktický význam tejto možnosti som takmer vôbec nenašiel, nakoľko máte k dispozícii klasický crosshair, a nemusíte si zbytočne zakryť puškou polovicu obrazovky. Význam by to malo, keby sa vaša hlava pri zamierení o kúsok vysunula, podobne ako v spomenutom Vietcongu. Takto ste odkázaní len na neustále zmeny polohy tela (v ľahu, skrčene alebo v stoji).

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Keď si k predpokladom uvedeným v úvode tohto článku prirátate dokonalý level design, dostanete hru s vynikajúcou hrateľnosťou, ktorou Call of Duty neodškriepiteľne disponuje. Treba povedať, že som sa pri hre ani len na chvíľku neprestal baviť. A okrem toho vo mne takmer každá jedna, skvele navrhnutá misia zanechala neopakovateľné dojmy – tisícnásobne to platí o oslobodení Stalingradu (najsilnejší moment hry). Autorom sa podarilo podchytiť nielen atmosféru samotnej vojny, ale aj rozdielny spôsob boja na západnom a východnom fronte, ako aj neporovnávateľné podmienky v americkej, britskej, nemeckej a sovietskej armáde. Uvidíte ako súdruhovia velitelia ženú do beznádejnej bitky tisíce bezbranných (mnohokrát ani len neozbrojených) ruských mládencov, hučia im do hlavy prázdne slová o boji za matičku Rus a za ich najväčšieho a najdrahšieho vodcu - súdruha Stalina. Ak ste to doteraz nevedeli, pri prvom výstrele od vášho vlastného veliteľa do chrbta za to, že ste si namiesto šprintu v ústrety nemeckým guľometom hľadali pomalšiu ale bezpečnejšiu cestu, zistíte, akú daň zaplatili ruskí vojnoví hrdinovia za kruté víťazstvo.

Nie všetko je však v hre také dokonalé, a občas začne neopakovateľný pocit vžívania sa do kože frontového vojaka poľahky vyprchať. Čoskoro sa to však vždy napraví ďalšou vydarenou misiou. Za najslabšiu by som považoval úroveň, kde ste mali vlastnými silami sabotovať nemeckú priehradu (cítil som sa tu ako pri hraní Wolfensteina, a Call of Duty ma nadchla práve preto, že som sa väčšinou necítil ako pri hraní Wolfensteina). Prekážkou je občas aj chabá rozsiahlosť misií. Je síce pravda, že možno práve finta s rýchlym striedaním prostredia a úloh drží zábavu na konštantnej úrovni, avšak umením programátorov by bolo udržať ju aj po dlhšiu dobu v jednej misii.

Za zmienku stoja aj príjemné citáty ústredných postáv druhej svetovej vojny, ako bol Winston Churchill, Josif Stalin, generál Dwight Eisenhover, ako aj antických mysliteľov. V hre si zastrieľame z dobových ručných zbraní (ich výber síce nie je zrejme úplne realistický, ale je to len v záujme hrateľnosti), ako aj z namontovaných guľometov Mg-42 či kanónov. Bombónikom v závere je misia, v ktorej sa posadíte do famózneho sovietskeho tanku T-34. Kampaň síce mohla byť aj dlhšia, to je však už vžitá slabosť dnešných hier.

MULTIPLAYER

Keďže sme sa dohodli, že multiplayer nebudeme hodnotiť pokým ho dôkladne neodskúšame, dodRžím to a hodnotiť nebudem. Pre vašu informáciu však poviem, že sa môžete pripraviť na zážitok zrovnateľný s Medal of Honor.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Zvukové efekty sú v Call of Duty kapitolou samou o sebe. Vrele vám odporúčam vlastniť 3D zvukový hardware, lebo jedine tak si môžete túto lahôdku naplno vychutnať. Streľba zo zbraní a podobné buchoty a šramoty znejú veľmi príjemne. Skutočne vydarený je dabing vojakov. Američania hovoria klasickou americkou angličtinou, angličania s vlastným anglickým prízvukom a svojským žargónom. Nemeckí vojaci sú samozrejme nahovorení bezchybnou nemčinou. Čo ma však veľmi sklamalo, že Rusov nahovorili po anglicky a nie po rusky. Viem si to vysvetliť jedine tak, že autori chceli, aby im každý rozumel, to sa však dá vyriešiť aj inak – napríklad titulkami. Ideálnym riešením by bola možnosť výberu, či chceme počuť v hre ruštinu alebo angličtinu, pretože takto to v hre pôsobí veľmi rušivo.

HUDBA 8 / 10

Hudobný doprovod je na nadpriemernej úrovni. Hudba je nevtieravá, avšak mi tu veľmi chýbala možnosť nastavenia jej hlasitosti. Možno sa tam nachádza, ale nenašiel som ju. Veľmi pôsobivo autori zvládli hudobné podfarbenie kľúčových scén v hre.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 8 / 10

Umelá inteligencia je na tom vskutku dobre. Vojaci nerobia nič nezmyselného, pred útokmi sa snažia brániť hlavne útekom. Vaši spolubojovníci sa postupne presúvajú spolu s vami. Ich postup je síce zjavne vopred naskriptovaný, vyzerá to však pôsobivo a je to aj praktické. V AI nacistov by sme darmo hľadali niečo výnimočného, svoju funkciu si však dobre plní.

Obtiažnosti sú na výber štyri. Vybral som si tú druhú najťažšiu a bol som viac-menej spokojný. I keď som už z rôznych strán zachytil ohlasy, že hra bola príliš ľahká, ja osobne si to nemyslím. Umierať budete dosť často. V hre sa mi objavili aj drobné zákysy, avšak všetko sa dalo vyriešiť prehodnotením prístupu k situácii a zvolením inej taktiky. Hra k tomu dáva dostatok priestoru – napr. pri jednej misii, kde je vašou úlohou odvrátiť nemecký útok na most, ktorý ste len včera obsadili, sa na vás valí množstvo pechoty a aj niekoľko tankov, pričom máte viacero možností, ako ich likvidovať. Je síce pravdou, že som si až pri tejto misii prvýkrat spomenul na funkciu quick-save (predtým som hral niekoľko hier, ktoré túto funkciu nemali, tak som si od toho odvykol), obtiažnosť však hodnotím ako dostačujúcu.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Call of Duty je skutočne výnimočná hra, ktorá okrem skvelej zábavy ponúka ešte omnoho viac. Ak opomenieme nižšiu úroveň grafického enginu, vyniká aj prvotriednym technickým spracovaním, skvelými, priam nezabudnuteľnými misiami a v neposlednom rade aj kvalitným multiplayerom. Každému ju vrele odporúčam, zvlášť tým, ktorí sa zaujímajú o históriu druhej svetovej vojny.