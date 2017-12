Český Telecom varuje pred stratou v roku 2003 a počíta s prepúštaním

Praha 14. novembra (TASR) - Český telekomunikačný operátor Český Telecom varuje pred možnou stratou v roku 2003, pokiaľ regulátor telekomunikačného trhu ...

14. nov 2003 o 16:35 TASR

Praha 14. novembra (TASR) - Český telekomunikačný operátor Český Telecom varuje pred možnou stratou v roku 2003, pokiaľ regulátor telekomunikačného trhu nepovolí zvýšenie mesačných poplatkov, ktoré firma účtuje užívateľom pevných telefónnych liniek.

Spoločnosť ďalej plánuje do konca roku 2005 prepustiť 4 000 zamestnancov prevažne z divízie pevných telefónnych liniek a ich celkový počet by mal do konca roku 2005 dosiahnuť 9 500. Prepúšťanie by malo zasiahnuť aj mobilnú divíziu Eurotel.

Podľa finančného riaditeľa Českého Telecomu Juraja Šedivého by spoločnosť v prípade, že by nedošlo k zvýšeniu poplatkov, musela odpísať časť zo svojich masívnych investícií v infraštruktúre pevných liniek. Šedivý však odmietol špecifikovať výšku straty.

Podľa medzinárodných účtovných štandardov musí spoločnosť odpísať investície, ktoré neprinášajú dostatočné zisky. Spoločnosť uvádza, že jej mesačné poplatky za používanie pevných liniek sú približne o polovicu lacnejšie ako štandardy v západnej Európe. Český regulátor telekomunikačného trhu sa k vzniknutej situácii zatiaľ nevyjadril. Informovala agentúra Reuters.