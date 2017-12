IT summit 2003 sa bude venovať situácii na IT trhu v SR

14. nov 2003 o 16:28 TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) - IT Summit 2003 o strategických trendoch v oblasti informačných technológií (IT) sa uskutoční 26. novembra v bratislavskom Technopole. Druhý ročník odbornej konferencie usporiada IT asociácia Slovenska, ktorá je profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti IT a komunikačných technológií.

TASR o tom informovala Renáta Malecová z IT asociácie Slovenska. Zámerom podujatia je poskytnúť priestor na diskusiu o situácii na slovenskom IT trhu. V panelových diskusiách budú nastolené aktuálne témy o súčasnosti a prognózach vývoja info-komunikačného trhu po vstupe SR do EÚ. Predmetom summitu bude taktiež problematika využívania eurofondov pre info-komunikačné projekty a informačnej bezpečnosti. Medzi pozvanými odborníkmi sú štátny tajomník ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR Mikuláš Kačaljak, poradca MDPT Branislav Opaterný, Beáta Brestenská poslankyňa NRSR, Dušan Hudec z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a taktiež zástupca z Národného bezpečnostného úradu SR.

Konferencia je určená vedúcim predstaviteľom IT spoločností, IT manažérom a špecialistom vo všetkých oblastiach podnikania a verejnej správy. Na sprievodných komerčných prezentáciách sa predstavia partneri konferencie, Datalan, Unit, Ability Development a iné spoločnosti.