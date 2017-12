The Bard's Tale - RPG od zakladateľa Interplay

Ak vám niečo hovoria názvy hier ako Stonekeep, Fallout alebo dokonca Realms of the Haunting, tak sa môžete začať, pomaly ale iste, tešiť na nový počin od inXile Entertainment, ktorého boss stál za týmito hrami a zároveň za vznikom legendárnej firmy Interp

14. nov 2003 o 0:22 Ján Kordoš

lay. Síce sa ešte načakáme (dátum vydania hry je ešte len v hlavách tvorcov, ale plánuje sa na koniec budúceho roku), ale aspoň vieme, že sa dočkáme ďalšieho RPGčka.

V prvom rade treba povedať, že Bard´s Tale je RPG z trochu iného súdku, na aký sme zvyknutí. Samozrejme sa dočkáme klasickej klišoidnej temnej strany, ktorá chce ovládnuť svet, ale hra sa bude niesť na vlnách humoru. Už len hlavná postava – bard, teda pevec – vôbec nevyzerá byť ako skutočný hrdina, ale len akýsi pokusný králik a ani on sám nevie, prečo to je práve on, kto zachraňuje svet. Po svete sa nebude náš hrdina túlať sám, ale môže si najať kumpánov, ktorí sa budú trápiť s ním. Dočkáme sa aj súbojov, ale budete sa im môcť vyhnúť pomocou hudobného nástroja a značne falošného hlasu barda. Ďalším významným plusom je vetvenie príbehu podľa nálady odpovedí pri rozhovoroch s NPCčkami.

Obrázky, ktoré sú tu niekde okolo určite rozhádzané nám napovedajú, že hra bude využívať 3D engine, konkrétne ide o motor poháňajúci aj Baldur´s Gate Dark Alliance – teda konzolové RPG, ale The Bard´s Tale zavíta aj na naše PC obrazovky, takže žiadny strach. Zatiaľ je známych hrozne málo informácii, ale o takejto hre by bola škoda vás neinformovať.