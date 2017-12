Nokia predstavila nový model 5140 do nepohody

Nokia včera predstavila nový model určený pre extrémne podmienky používania s označením 5140.

13. nov 2003 o 9:23 Marián Pavel - SME online

Tribandová novinka nie je príliš vybavená funkciami, no aj napriek tomu ponúka niekoľko zaujímavých technologických riešení.

V prvom rade to je odolný obal, ktorý telefón ochráni pred rôznymi extrémnymi vplyvmi ako je prach, nárazy, pády.

V telefóne je integrovaný digitálny VGA fotoaparát s rozlíšením 640 x 480 bodov s funkciou videorekordéra.

Športovcov Nokia osloví zabudovaným digitálnym kompasom, teplomerom, meračom decibelov, stopkami, FM rádiom na spríjemnenie aktivít a aplikáciou Fitness Coach.

V mobile je použitý štandardný displej, ktorý Nokia tento rok montuje do takmer každého modelu – rozlíšenie 128 x 128 bodov, zobrazenie 4096 farieb.

Z manažérskych funkcií je k dispozícii len rozšírený kalendár, organizér a elektronická peňaženka na uschovanie hesiel a kódov.

Tak ako v Nokii 3200 sa aj v 5140 objaví zaujímavá novinka – núdzové svietidlo z LED diód.

Nebude chýbať ani podpora dátových prenosov cez HSCSD, infračervený port, GPRS triedy 10 a EDGE. Na internet sa dostanete cez xHTML browser a WAP 2.0.

Práve vďaka zabudovanej podpore technológie EDGE (vysokorýchlostné prenosy cez GPRS) prinesie model 5140 najdôležitejšiu technologickú novinku – Push to talk. Ide o technológiu, ktorá umožní komunikáciu v reálnom čase dvom či viacerým účastníkom v sieti. V praxi to funguje podobne ako vysielačka – užívateľ stlačí na mobile tlačidlo, spojí sa s vybraným účastníkom a môže okamžite hovoriť. Nevýhodou však je, že v jednej chvíli môže hovoriť iba jeden účastník, druhý musí počkať, kým dohovorí a až potom sa mu uvoľní „kanál“.

Novú technológiu nevyvíjala len Nokia (no predstavila ju ako prvá), vznikla za podpory viacerých výrobcov: Sony-Ericsson, Motoroly a Siemensu.

Push to talk funguje prostredníctvom technológie Voice over IP v momentálne používaných sieťach 2,5-generácie. Bude si však vyžadovať podporu mobilných operátorov a zásahy do ich technického vybavenia.

Nový model 5140 sa dostane na trh v druhom štvrťroku 2004.