Pozlátené nanoguľôčky a laser – zbraň proti rakovine?

13. nov 2003 o 1:30

Americkí vedci skúšajú netradičných pomocníkov pri ničení zhubných buniek. Sú nimi pozlátené kremíkové nanoguľôčky a paprsky lasera s vlnovou dĺžkou okolo tisíc nanometrov. Ich účinok si overili na myšiach a v najbližšom čase začnú klinické pokusy na ľuďoch.

Jennifer Westová z Rice University v Houstone v časopise New Scientist vysvetlila, ako nová metóda funguje. Pozlátené kremíkové nanoguľôčky sa vstreknú do krvi a putujú v nej tak dlho, kým si samy nenájdu cieľ. Uhniezdia sa v nádorových bunkách, a keď ich zasiahne svetlo z lasera, roztavia sa. Teplo, ktoré vznikne, nádorové bunky neprežijú. Myši, ktorým vedci vniesli do tela ľudské rakovinové bunky a potom ich nanoguľôčkami a laserom zničili, boli po 150 dňoch od zásahu úplne zdravé.

Nanometer si môžeme predstaviť ako jednu milióntinu priemeru ľudského vlasu. Jadro nanoguľôčky meria 110 nanometrov a jej zlatý povrch je „hrubý“ iba desať nanometrov. Zlato je pre ľudský organizmus neškodné, a rovnako aj laserové svetlo. V mieste, kde sa stretnú, vyvolajú na malú chvíľu teplotu 55 stupňov Celzia, ktorá zničí nádorové bunky, zdravé tkanivo v ich okolí však nepoškodí.

Jennifer Westová je presvedčená, že táto metóda lekárom v budúcnosti umožní nájsť a zničiť aj veľmi malé metastázy, ktoré sa môžu dlho ukrývať v tele aj po úspešnom odstránení prvotného nádoru. Mohla by sa používať aj preventívne – napríklad vtedy, ak má žena genetické predpoklady na vznik nádoru prsníka.

Nápad vniesť do nádorových buniek „záškodníka“, ktorý by ich zničil, nie je nový. Vedci už skúšajú dopravovať do nádorov špeciálne upravené bakteriálne alebo vírusové „nákladiaky“ s výbavou, ktorá je pre zmutované bunky smrteľná. Myšlienka použiť kombináciu nanotechnológií a lasera je však úplne nová a ako vidno, veľmi nádejná. Klinické skúšky v spolupráci s firmou Nanospectra Biosciences z Houstonu by sa mali začať o 12 až 18 mesiacov. (ač)