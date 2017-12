Crackeri nabúrali N-Gage

12. nov 2003 o 19:17 TASR

Helsinki 12. novembra (TASR) - Počítačoví crackeri nabúrali ochranné kódy nového produktu N-Gage firmy Nokia, čo im umožnilo sťahovať hry z internetu. Oznámila to spoločnosť Nokia.

Tento kúsok sa crackerom podaril len 1 mesiac potom, čo fínska spoločnosť uviedla na trh nový telefón vybavený viacerými hrami. Najväčší výrobca mobilov na svete chcel týmto krokom získať väčší podiel na trhu s prenosnými hracími konzolami.

"Považujeme to za veľmi vážne ohrozenie, preto sme už podnikli razantné opatrenia. Chceme nimi zastaviť ľudí, ktorí stoja za podobnými neprávosťami," povedal pre agentúru Reuters hovorca spoločnosti Nokia Mobile Phones Damian Stathonikos.

Nokia očakáva od N-Gage vysoké ciele. Do konca roka 2004 by chcela predať 6 až 9 miliónov týchto produktov. Spoločnosť sa však nedomnieva, že by sa spomínané crackerstvo okolo N-Gage výrazne rozšírilo. Priemerný spotrebiteľ totiž nemá k dispozícii špeciálny softvér a zručnosti tomu zodpovedajúce.

"Pracujeme na novom mechanizme ochrany proti kopírovaniu, aby sme podobným snahám v budúcnosti ešte viac zabránili," uviedla ďalej spoločnosť Nokia. Upravená verzia hier sa môže v zásade inštalovať a prehrávať na ktoromkoľvek telefóne, ktorý využíva rovnaký operačný softvér, teda Series 60 ako v prípade N-Gage. Medzi ďalšie modely patrí napríklad SX1 od spoločnosti Siemens.