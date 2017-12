Legacy of Kain: Defiance - upíri bratia tentokrát spoločne

Crystal Dynamics pre nás chystajú v spolupráci s Eidosom ďalšie pokračovanie upíra Kaina. Všetko sa to začalo kedysi dávno, ale dnes je táto séria známa už skoro každému. Nejde o žiadny hit, ale sólidne hrateľnú akčnú hru z pohľadu tretej osoby.

12. nov 2003 o 14:05 Ján Kordoš

Crystal Dynamics pre nás chystajú v spolupráci s Eidosom ďalšie pokračovanie upíra Kaina. Všetko sa to začalo kedysi dávno (tuším na sklonku roku 1997), ale dnes je táto séria známa už skoro každému. Nejde o žiadny hit, ale hrateľnú akčnú hru z pohľadu tretej osoby, čo zatiaľ stačilo a v spolupráci s kvalitným príbehom sme preháňali na obrazovkách postavičku Kaina (alebo Raziela) a bavili sme sa.

Toho všetkého sa dočkáme aj teraz, ale s menším odlíšením – na výber máme medzi Kainom a Razielom, teda dvomi protivníkmi, teraz však bojujú obaja za to isté, za záchranu svojho sveta, ale každý z nich používa inú taktiku boja. Takže ak sa vám podarí dohrať hru za jednu postavu, nič vám nebráni znovu to rozohrať za druhého hrdinu. Kain ovláda svoj vysoký skok, zatiaľ čo Raziel sa spolieha na vlastnosť, ktorá mu dovoľuje pohybovať sa medzi reálnym svetom a krajinou tieňov. Ak sa pamätáte na tento svet, tak všetky predmety v ňom mali podivné zakryvenie a zafarbenie levelov bolo tmavomodré, čím bola zvýraznená depresívnosť tieňového sveta. Ďalším rozdielom medzi postavami je obnova energie – keďže Kain je upír, neostáva mu nič iné ako sosať krv zo svojich obetí a Raziel sa živí ich dušami.

K zlepšeniu súbojov pribudnú samozrejme aj niektoré nové vlastnosti ako napríklad telekinéza, umožňujúca uchopenie predmetu alebo dokonca aj nepriateľa. Potom už nebude žiadny problém hodiť ho do lávy. Týmto sme sa dostali k súbojom, ktoré by mali byť akčnejšieho charakteru a budete mať k dispozícii viac druhov útokov. Bude to viac pripomínať akčné mlátičky z konzolí, ktorých je na kompoch málo, takže to môžeme brať ako klad. K dispozícii budeme mať aj magický meč Reaver, takže o to budú súboje oku lahodnejšie, hlavne ak zvládneme ovládanie. Kamera by sa mala dočkať nejakých úprav a bude sa používať nový spôsob snímania, ale veď uvidíme o čo pôjde. Klasickým lákadlom pre kupujúcich je zvýšená umelá inteligencia.

Potenciál hra má, dôležité však je, či ho aj využije. Všetko sa čoskoro dozvieme.