Zaplatia udavačom autorov vírusov

Microsoft vypísal odmenu pol milióna dolárov za informácie vedúce k odhaleniu a potrestaniu autorov posledných dvoch veľkých počítačových vírusov. Ide o súčasť nového programu odmien za dolapenie tvorcov vírusov, na ktorý firma venuje až päť miliónov ...

12. nov 2003 o 0:00

Microsoft vypísal odmenu pol milióna dolárov za informácie vedúce k odhaleniu a potrestaniu autorov posledných dvoch veľkých počítačových vírusov. Ide o súčasť nového programu odmien za dolapenie tvorcov vírusov, na ktorý firma venuje až päť miliónov dolárov.

Microsoft ponúkol po 250-tisíc dolárov za autorov vírusov MSBlast a SoBig. Tieto vírusy napádajúce jeho systémy Windows v lete spôsobili chaos na svetových internetových a firemných počítačových sieťach. „Nie sú to len internetové zločiny, kyberzločiny alebo virtuálne zločiny. Sú to skutočné zločiny, ktoré poškodili mnoho ľudí,“ povedal právny zástupca Microsoftu Brad Smith. Podľa expertov hon na autorov vírusov v poslednom čase ustrnul a bezprecedentná peňažná ponuka by mohla pomôcť tieto snahy oživiť.

Odmena môže byť vyplatená občanovi ktoréhokoľvek štátu, ktorý poskytne informácie vedúce až k usvedčeniu autora vírusu. Peniaze môžu motivovať bezpečnostných expertov k hlbšiemu pátraniu po autoroch vírusov, očakáva sa však, že kľúčové informácie prídu najskôr od blízkych známych týchto kriminálnikov, ktorým sa s autorstvom zdôverili. (čtk, reuters, cnet)