Nové veľkoobchodné produkty ST pre poskytovateľov pripojenia

Po ukončení predbežných rokovaní o návrhu veľkoobchodnej ponuky ST začali dňa 4. novembra 2003 predaj nových produktov pre poskytovateľov služieb pripojenia do internetu (ISPs).

11. nov 2003 o 15:12

Po ukončení predbežných rokovaní o návrhu veľkoobchodnej ponuky Slovenské telekomunikácie začali dňa 4. novembra 2003 predaj nových produktov pre poskytovateľov služieb pripojenia do internetu (ISPs). Táto veľkoobchodná ponuka umožní ISPs stať sa komplexnými poskytovateľmi služieb tzv. úzkopásmového (dial-up) pripojenia pripojenia do internetu a zároveň otvára ďalšie možnosti internetizácie Slovenska a rozvoja internetového biznisu.

Prvým produktom je ISP DialUp Access, ktorý zabezpečuje prístup ISPs k verejnej telekomunikačnej sieti (VTS) Slovenských telekomunikácií, a.s., a je určený na zber úzkopásmovej internetovej prevádzky do bodov prestupu ISPs. Produkt ISP DialUp Access, založený na ISDN technológii, ponúkajú Slovenské telekomunikácie, a.s., v dvoch variantoch: ISP DialUp Access 30 (30-kanálový prístup) a ISP DialUp Access 2 (2-kanálový prístup).

Doplnkovou službou k prístupu ISP DialUp Access je služba Smerovanie 019xy, ktorej účelom je smerovanie volaní na číslo pre prístup do siete internet 019xy do prístupov ISP DialUp Access. Poskytovaním služby ISP DialUp Access sa zároveň menia podmienky poskytovania smerovania volaní na 019xy podľa doterajších zmluvných vzťahov. Slovenské telekomunikácie, a.s., budú poskytovať smerovanie volaní na čísla z množiny 019xy podľa Tarify na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ISDN najdlhšie do 31. januára 2004.

Produkt ISP DialUp Access je viac než len náhradou za ISDN prístupy používané ISPs na tento účel, navyše je v porovnaní s ISDN prístupmi cenovo výhodnejší. Ak sa ISPs rozhodnú pre zmenu existujúcich ISDN prístupov na nové prístupy ISP DialUp Access do 31. januára 2004, Slovenské telekomunikácie, a.s., zmenu zrealizujú bezplatne.

Druhým novým produktom vo veľkoobchodnej ponuke Slovenských telekomunikácií, a.s., je ISP DialUp Plus, ktorý spočíva v zmene spôsobu spoplatňovania internetových volaní. Cenu za volania na prístupové čísla do siete internet z novej množiny 0819 000 0xy bude platiť Slovenským telekomunikáciám, a.s., poskytovateľ dial-up pripojenia a nie koncový užívateľ, ako je to v prípade volaní na čísla 019xy. Vo svete je tento model označovaný skratkou MIACO (Metered Internet Access Call Origination), známejší je však pod názvom Reverse Charging.

Základnými výhodami, ktoré ISPs týmto modelom môžu získať, sú priamy vzťah so zákazníkom, nové možnosti tvorby produktového portfólia (predplatené karty, produktové balíky pozostávajúce zo služby prístupu do internetu ako aj určitého počtu voľných hodín internetového pripojenia – tzv. paušál) a v neposlednom rade dodatočný zdroj príjmov. Tento model spoplatňovania internetových volaní sa z okolitých krajín používa napríklad v Nemecku a Maďarsku. Veľmi pozitívne skúsenosti s týmto modelom sú z Nemecka. Podľa nemeckého regulátora RegTP najväčšou výhodou podobného produktu v Nemecku je pohodlie pre zákazníka. Produkt zároveň pomohol zvýšiť konkurenciu medzi nemeckými ISPs a zvýšil penetráciu internetu v krajine.

V ústrety ISPs vyšiel i Telekomunikačný úrad SR, ktorý začiatkom minulého týždňa upravil Číslovací plán, do ktorého, okrem iného, zahrnul aj novú množinu prístupových čísel do siete internet 0819 000 0xy, v prípade ktorých za spoplatnenie služby pripojenia do internetu zodpovedá poskytovateľ.