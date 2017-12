Rozhovor s Illusion Softworks - autormi Mafie a Hidden & Dangerous

Hrali ste Mafiu, Hidden and Dangerous, alebo Vietcong? A už sa tešíte na nový Hidden & Dangerous II? Potom vám úspešných českých vývojárov - firmu Illusion Softworks - určite netreba zvlášť predstavovať. Snáď len toľko, že robia hry a robia ich nehorá

Hrali ste Mafiu, Hidden and Dangerous, alebo Vietcong? A už sa tešíte na nový Hidden & Dangerous II? Potom vám úspešných českých vývojárov - firmu Illusion Softworks - určite netreba zvlášť predstavovať. Snáď len toľko, že robia hry a robia ich nehorázne dobre. Bližšie o tom už v nasledujúcom rozhovore, ktorý pre HRY.SME.sk poskytol Libor Kvasnička, assistant producer IS.

ICH FIRMA

Zdravím ťa Libor! Na úvod by si mohol čitateľom prezradiť, koľko máte v súčasnosti členov a ako vyzerá pracovný deň zamestnanca IS.

Čo musí záujemca splniť, aby sa mohol uchádzať o miesto vo firme?

Je to vysoce individuální a souvisí s danou profesí, o kterou se zájemce uchází. Od všech zamestancú vyžadujeme zájem o hry, iniciativu, flexibilitu, loajálnost...

Je iné pracovať v Brne ako v Prahe? Aké to má výhody/nevýhody?

Samozřejmě rozdíly tu jsou, ale minimálni. Pracovní podmínky jsou na všech našich pobočkách stejné.

Myslím, že určite ano. Z minulých projektú jako např. Hidden and Dangerous, Mafia, Vietcong a teď právě vycházející pokračování Hidden and Dangerous 2 je vidět, ze Illusion Softworks delá výborné hry, které snadno předčí i přední světové vývojáře.

Aj vy ste však niekde museli začať. Aká bola cesta na Olymp herného priemyslu v Čechách?

Cesta na „Olymp“ herního prúmyslu nebyla snadná, museli jsme zvládnout mnoho překážek, ale množství práce a času, který jsme na to obětovali stály za to a dokladají to naše úspěchy na poli počítačových her a stále se rozrústající firma.

ICH HRY

Aký názor máš na bugy a patche? Napr. populárny Vietcong kvôli nevychytaným chybám /časté „zákysy“ NPC.../ nedosiahol u hráčov a recenzentov práve najvyššie hodnotenia....

Žádná hra se nevyhne problémúm, protože je takřka nemožné nalézt a odstranit všechny chyby. Samozřejmě se snažíme, aby naše hry byly pokud možno bezproblémové a bez závažných chyb. V případě, že se nejaké vyskytnou, snažíme se je řešit co nejdříve ve formě patchu a samozřejmě technickou podporou, kterou u nás zajišťuje Cenega.

Poďme teraz k hre Mafia - inšpirovala vás pri jej tvorbe aj známa faktografická kniha V.P. Borovičku: Mafia? Prípadne, aká ďalšia literatúra dostala pri tvorbe hry slovo? A čo filmy, ako The Godfather? Vietcong zase niekedy pripomínal We were soldiers a sériu Delta Force...

Môžete prezradiť na aké nové projekty sa môžu hráči v budúcnosti tešiť? Čo prinesie HD2?

Právě nyní vychází Hidden and Dangerous 2, který přinese spoustu zábavné akce. Hráč si může na začátku hry vybrat čtyři vojáky a podle jejich statistik určit k čemu je bude využívat. Samozřejmě kampaň není jedinou věcí, kterou ve hře narazíte. Můžete si zvolit ještě několik modů, jako např. Lone Wolf (Osamělý vlk), Carnage (mod, ve kterém je hlavní ůkol zabít všechny nepřátele a ještě splnit všechny objectivy). Nechybí ani podpora multiplayeru ve třech modech Occupation, HD2 Style a Deathmatch. Hrát je možné přes LAN i internet prostřednictvím GameSpy. V budoucnu připravujeme konverzi Mafie na PS2 a X-Box a vydání datadisku k ůspěšné hře Vietcong. Samozřejmě připravujeme další věci, které jsou ve fázi vývoje a jediné co vám mohu prozradit je, že se máte na co těšit.

Podľa čoho sa v IS vyberá námet pre chystanú hru?

Náměty pro hru získáváme především od našich zaměstnanců a měli by korespondovat s naší strategií tvorby her, tzn. jaký typ her děláme. Samozřejmě se nebráníme použít téma, které jsme doposud nedělali. Podmínkou je, kvalitní námět, který má šanci oslovit mnoho hráčů a tím pádem potencionálních zákazníku.

Na výrobe akej hry by si sa chcel podieľať ty sám?

Ja osobně bych rád dělal nějakou hru s prvky RPG nebo MMORPG. Bohužel těchto her vzniká poměrne dost a to většinou v ne moc dobré kvalitě. Můžeme například pozorovat tvorbu MMORPG. Na trhu je jich velké množství a několik dalších se připravuje. Uspět může pouze několik z nich. Proto je pro nás mnohem lepší pracovat na přece jenom pevnější půdě, než je „pure“ online.

Mafia sa má teda konvertovať na PS2... Plánujete robiť aj hry mimo PC?

Ano, na konverzi Mafie na PS2 se samozřejmě už delší dobu pracuje, Mafie dále vyjde i na Xbox. Illusion Softworks bude dělat hry na konzole, protože tento trh má daleko větší potenciál než trh s PC hrami. Budeme dělat jak konverze stávající titulů, tak nevylučujeme i hry, které budou od začátku tvořeny jen pro konzole.

VŠEOBECNE

Podle mě bude počet prodaných her na konzole nadále zvyšovat náskok před PC. Proto se budeme tímto směrem ubírat také. O ukončení vývoje na PC v žádném případě neuvažujeme. Co bude za 5 let samozřejmě nemohu vědet, ale na trhu už bude PS 3, Xbox 2 apod, které posunou hry na konzole mnohem dále. Budou daleko více propracované a v mnohem lepší kvalitě.

A čo povieš na aktuálny trend- nápad mobil spojiť s hracou konzolou?

Nápad je to určitě dobrý a dřív nebo později to bude naprosto bežné, napr. N-Gage je zajímavé spojení herní konzole a mobilního telefonu. Stále se však vyplatí koupit si zvlášť třeba Game boy a zvlášť mobilní telefon. Mnoho kvalitních titulů na mobilní telefony nenajdete, takže jsou více oblíbené samostané herní systémy.

Ako sa staviate k násilným scénam v hrách?

Nepřipadá mi to jako něco divného. Případy násilí, které byli vyvolány ůdajně tím, že někdo hral nějakou hru, která obsahovala scény nevhodné pro děti, jsou přinejmenším zaražející. Všechny hry s obsahem násilí mají doporučený věk. Všechny žaloby vedené proti vývojárům nebo publisherům by měli být zrušeny a za mříže bych poslal samotné rodiče, které dovolili dětem, koupit si titul pro ně nevhodný. Vše je pouze o výchově a každý rodič musí zvážit co chce a co nechce, aby jeho dítě vidělo nebo hralo.

Môžu počítačové hry ovplyvniť človeka do takej miery, aby ich začal napodobňovať v reáli?

Ano, stejně jako knihy a filmy.

Akým smerom pôjde vývoj hier? Myslím grafiku, žánre, originalitu...

Môžu sa hry stať seriózne chápanými produktmi masovej komunikácie aj v rámci celej spoločnosti? Alebo budú stále len „prostriedkom zábavy skupiny čudákov?“

Hry už jsou dávno chápány jako produkt, který je pro masy. Trh s hrami se neustále zvětšuje. Myslím, že na západě už dávno nepovažují hráče her za tvory z jiné planety, ale jako normální lidi, co si vybrali tento druh zábavy. Je možné, že stále u nás přetrvává tento názor, já jej však nezdílím.

Aká je kvalita časopisov o počítačových hrách v ČR a na Slovensku?

V České Republice jsou časopisy zabývající se počítačovými hrami na dobré ůrovni, samozřejmě každý má své pro a proti, ale bez toho to nejde. Co se týče Slovenska, tam je to poměrne obtížné, protože se u vás prodávají naše časopisy, takže konkurence je velká. Neříkám, že se nemůže změnit poměr sil na trhu :).

