Need for Speed: Undeground – dojmy z demoverzie

Očakávané siedme pokračovanie závodnej série, Need for Speed: Underground, prináša úplne nový druh jazdy v štýle hollywoodskych akčných filmov ako Fast and Furios alebo Italian Job. Základom je jazdiť nebezpečne a rýchlo.

11. nov 2003 o 12:33 Dante

Nie je tomu tak dávno, čo ste si na našich stránkach mohli prečítať preview na arkádový simulátor závodných áut s názvom Ford Racing 2. Konkurentom v tejto triede bude bezosporu už siedme pokračovanie známej série Need for Speed s podtitulom Undeground. Ako už mnohí z vás vedia, svet obletela správa o uvolnení hrateľnej demoverzie. Bohužiaľ, po niekoľkých hodinách sťahovania sa po jeho následnej inštalácii sa objavila iba chybná hláška a herné publikum bolo pekne sklamané. O pár hodín sa však objavila austrálska verzia – 230Mb (a ja som sa opäť pustila do usilovného downloadu). Tá už bola našťastie hrateľná a tak vám môžeme priniesť niekoľko útržkov a mojich dojmov z hry.

Ešte než sa pustím do popisu dema, nedá mi zdôrazniť, že konečne bol spoločnosťou Electronic Arts uverejnení dátum uvedenia na trh. Stane sa tak 17. novembra. Čo je však zaujímavejšie, budú uvoľnené verzie pre všetky platformy – PC, PS2, Xbox i GC súčasme, čo je dosť atypický jav. Ale vráťme sa k demu. Ako som už spomínala, demo má veľkosť 230 Mb a ponúka vám na výber z dvoch typ pretekov - klasické preteky a nový typ s názvom Drag Racing - podobný mód ako v Ford Racing 2, kde je vašou úlohou úspešne sa vyhnúť nastraženým prekážkam na trati a doraziť do cieľa. Oba typy pretekov nájdete vo voľbe módu Quick Race. Ostatné módy sú bohužiaľ v demoverzii nehrateľné.

V rámci novej koncepcie Need for Speed: Undeground v ňom už nenájdete žiadne luxusné pretekárske autá ako Lamborghini, Ferrari či Porsche. Vývojári chceli celú sériu viac priblížiť obyčajným vodičom a tak sa týmto smerom zmenil i repertoár automobilov. Vo finálnej verzii budú vozy ako Dodge Neon; Honda Civic Si, Integra a RSX; Mazda RX-7, RX-8 a Miata; Mitsubishi '99 Eclipse GSX a Lancer; Nissan 240SX/Silvia (RPS13), 350Z a Skyline GT-R (R34); Subaru '03 Impreza 2.5 RS Sedan a WRX či Toyota '98 Supra a Toyota '03 Celica GT-S. Demo nám ponúka iba jeden automobil - Nissan 350 Z (aspoň že jeho farba sa pri jednotlivých štartoch mení) a nie je možné si ho žiadnym spôsobom vylepšiť. V plnej hre si svoje autíčko budete môcť dozdobiť tými najfuturistickejšími farbami či symbolmi, tým však zmeny ďaleko nekončia. Ak sa radi hrabete pod kapotou, určite si prídete na svoje. K dispozícii na nastavovanie by malo byť až 15 najrôznejších častí vozidla.

U série Need for Speed písať o realizme jazdy, je dosť scestné, pretože si svojich priaznivcov získala svojou arkádovosťou a simuláciou výbornej adrenalínovej jazdy pri závratných rýchlostiach. Priaznivci tohto typu pretekania si skutočne prídu na svoje. Stačí zapojiť volant, odštartovať a potom sa už iba nechať unášať rýchlou jazdou v graficky výborne spracovanom prostredí. V tomto bode ja asi dobré sa pozastaviť a čo to si o grafike povedať. Na prvý pohľad vyzerá skutočne veľmi dobre, modely áut sú prepracované a aj prostredie vyzerá k svetu. Bohužiaľ pri druhom pohľade je realita iná. Najprv som sa domnievala, že ide o akúsi chybu demoverzie, avšak keď som sa dozvedela dátum uvedenia, trklo ma, že musí isť vlastne o finálny kód a tak ma plochosť jednotlivých textúr a ich nedetailnosť dosť zarazila. Pretože podľa hardvérových nárokov by som očakávala skutočne lepšiu grafiku. Najemotívnejšou časťou bola jazda nočným mestom – podotýkam, typicky americkým nočným mestom, všade svetelná reklama, najrôznejšie blikajúce reklamy nočných podnikov a vy sa touto harmóniu svetla a farieb ženiete závratnou rýchlosťou. Čo je neopísateľný pocit. Bohužiaľ, i napriek prvotnému okúzleniu na vás bude hra v niektorých pasážach pôsobiť veľmi excentrickým dojmom spleti farieb, ktoré sú až príliš extravagantné a skôr by sa hodili na módnu prehliadku, než do závodnej hry – toto je však vec názoru a nie každý s ním musí súhlasiť. Medzi najväčšie lákadlá tohoto pokračovania by mali patriť ilegálne preteky – obdoba pretekov zo známeho filmu Rýchlo a zbesilo 1 či 2. Okrem rýchlosti však budete hodnotený aj v iných smeroch a to formou bodov. Získavať ich budete za rôzne „frajerinky“ – prejazd zákruty šmykom a podobne. Samozrejme bodíky nebudete iba získavať, ale aj strácať a to hlavne pri zrážkach s ostatnými súpermi či pri iných vodičských chybách.

Demo človeka dosť dobre naladí, ale už poukazuje na niekoľko nedostatkov. Pre priaznivcov arkádového žánru bude Undeground určite zaujímavou voľbou aktívneho odpočinku počas vianočných sviatkov, priaznivci sérii realistických simulátorov prezentovanej sériou Colin McRea budú asi sklamaní. Bohužiaľ, vyhovieť sa nedá vždy každému.