UPC uviedlo rýchlejšie chello pod názvom chello plus

Spoločnosť UPC Slovensko, ktorá poskytuje širokopásmovú internetovú službu chello, prichádza s novou službou: chello plus.

10. nov 2003 o 16:34

Ide o novú službu neobmedzeného časového prístupu k internetu, ktorá umožňuje pripojenie až troch počítačov v domácnosti, či menšej firme k vysokorýchlostnému internetu za fixný mesačný paušál. Rýchlosť prijímania dát pri chello plus predstavuje až 768 Kbit/s a rýchlosť odosielania dát je 256 Kbit/s.

Chello plus zrýchľuje a zvyšuje možnosti internetu. Používateľ za pripojenie až troch počítačov zaplatí iba fixný mesačný paušál 2 399,- Sk (vrátane DPH) bez ohľadu na čas strávený na internete. Používatelia chello plus získajú zároveň tri e-mail adresy s piatimi aliasmi a k tomu umiestnenie troch internetových stránok, každá o veľkosti 10 MB.

Služba chello plus je niekoľko krát rýchlejšia a kvalitnejšia ako dial-up pripojenie, či ISDN. V porovnaní s ADSL prístupom na internet má výhodu, že používateľ platí iba jeden účet a neplatí za objemy prenesených dát nad stanovenú kapacitu. Neobsadzuje telefónnu linku, nevyžaduje si prechod na drahší telefónny paušál a umožňuje paralelné sledovanie káblovej televízie. Používatelia chello plus, ktorí si objednajú novú službu do konca roka 2003, navyše získajú inštalačný poplatok iba za 1,- Sk, pričom nemusia zložiť žiadny depozit za káblový modem.

Obe služby chello – chello classic a chello plus sú sprístupnené v Bratislave, v nasledovných mestských častiach a lokalitách: Starom Meste, Petržalke, Lamači, Rači, na Dlhých Dieloch, Kramároch a v Krasňanoch. Do konca mesiaca sa sprístupnia aj vo Vajnoroch.