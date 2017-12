ST vyzývajú operátorov, aby nezneužívali služby pripojenia

Slovenské telekomunikácie na základe získaných poznatkov dospeli k záveru, že zo strany viacerých spoločností opakovane dochádza k porušovaniu všeobecných obchodných podmienok ST.

10. nov 2003 o 16:28

Slovenské telekomunikácie na základe získaných poznatkov dospeli k záveru, že zo strany viacerých spoločností podnikajúcich na trhu pevnej telefónie a internetových služieb opakovane dochádza k porušovaniu všeobecných obchodných podmienok ST. Spoločnosť dnes listami vyzvala operátorov, ktorí zneužívajú zmluvy o pripojení na poskytovanie „verejnej telekomunikačnej služby ISDN“ a „služby bezplatné číslo 0800“, aby do 15 dní upustili od protiprávneho konania a zabezpečili takú nápravu, aby ani v budúcnosti nedochádzalo k porušovaniu zmluvy o pripojení.

Už dlhší čas na Slovensku trvá stav, keď alternatívni operátori prepájajú svoje siete so sieťou ST na základe zmlúv o pripojení. V čase monopolu Slovenských telekomunikácií, a.s., na trhu hlasových služieb to bol spôsob ako obísť zákonom určený monopol. Po liberalizácii trhu s pevnými hlasovými službami v januári tohto roku všetci operátori dostali zo zákona možnosť požiadať Telekomunikačný úrad SR o licenciu a prepojiť svoju sieť so sieťou Slovenských telekomunikácií na základe návrhu zmluvy o prepojení, ktorú pripravili Slovenské telekomunikácie, a.s. Od dátumu liberalizácie uplynulo 10 mesiacov a alternatívni operátori doteraz neuzavreli žiadnu zmluvu o prepojení, aj keď v praxi svoje siete so sieťou ST vlastne prepojené majú. Ide však o prepojenie založené na zneužívaní koncových zmlúv pre bežných zákazníkov.

Výzva na upustenie od protiprávneho konania v súvislosti s porušovaním Všeobecných obchodných podmienok (VOP) spoločnosti Slovenské telekomunikácie na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ISDN sa týka trinástich operátorov. Protiprávne konanie na strane týchto spoločností spočíva v zneužívaní „verejnej telekomunikačnej služby ISDN“. Operátori smerujú volania prostredníctvom svojho geografického prístupového čísla na ISDN pripojenia zriadené na základe uzavretej zmluvy o pripojení k VTS ST do ich telekomunikačnej siete (resp. na ich PBX, ktorá je pripojená k verejnej telekomunikačnej sieti ST ďalej prostredníctvom nej do telekomunikačnej siete zahraničného operátora a cez jeho telekomunikačnú sieť späť do verejnej telekomunikačnej siete (VTS) ST. Operátori tým porušujú príslušné ustanovenia VOP, konkrétne časť II. („Popis a rozsah poskytovania služby ISDN“), článok I. („Prístup ISDN“), oddiel III. („Pobočková telefónna ústredňa“), bod 1. VOP, podľa ktorého „Užívateľ je povinný zamedziť tomu, aby PBX umožňovala prepojenie verejnej telekomunikačnej siete iného telekomunikačného prevádzkovateľa s VTS ST“.



Päť spoločností porušuje VOP Slovenských telekomunikácií nedodržiavaním zmluvy o pripojení na poskytovanie „služby bezplatné číslo 0800. Protiprávne konanie na ich strane spočíva v zneužívaní „služby bezplatné číslo 0800“. Volania na číslo priradenej stanice, prostredníctvom prístupového kódu služby 0800 xxx xxx smerujú ďalej do vlastnej telekomunikačnej siete a následne späť do VTS Slovenských telekomunikácií alebo iných verejných telekomunikačných sietí. Tým operátori porušujú príslušné ustanovenia VOP, konkrétne časť III. („Špecifikácia služby Bezplatné číslo 0800“), bod 2., podľa ktorého „Každá priradená stanica, na ktorú možno smerovať spojenie cez užívateľské číslo služby, predstavuje cieľové číslo.“

V prípade, že operátori neupustia od protiprávneho konania, Slovenské telekomunikácie upozornili na svoje zákonné možnosti a podľa súčasne platného telekomunikačného zákona dočasne prerušia poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby z dôvodu jej zneužívania.