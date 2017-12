Šéf českého Eurotelu hľadá spojencov pre akvizíciu ČT

10. nov 2003 o 11:20 SITA

PRAHA 10. novembra (SITA, Reuters) - Generálny riaditeľ vedúceho českého mobilného operátora Eurotel Terrence Valeski hľadá strategických a finančných partnerov na kúpu Českého Telecomu (ČT), uviedla v pondelok Mladá fronta Dnes. Podľa denníku zatiaľ Valeski neuzavrel s nikým alianciu na kúpu štátneho 51-percentného podielu v Telecome. Vláda uviedla, že bude ochotná po vlaňajšom neúspechu opäť otvoriť privatizáciu, keď sa objaví silný kupca.

"Ak sa vláda rozhodne Telecom s Eurotelom predať, ja by som mal záujem ich kúpiť," citoval denník Valeského. "Keď sa sám seba opýtam: `Je tu niekto, kto môže túto prácu robiť lepšie ako ja sám? Nie je. Je tu niekto, kto je tejto práci viac oddaný ako ja? Nie je.` Preto chcem do toho ísť," dodal. Český Telecom, ktorý sa v lete dohodol s americkými partnermi o kúpe ich podielu vo firme Eurotel, by mal počas niekoľkých týždňov vysporiadať transakciu a plne ovládnuť najväčšieho mobilného operátora v krajine. Denník dodáva, že Valeski už pre svoj plán získal aj šesť členov vedenia Eurotelu. Dokonca zvažuje, že by si mohli podiel kúpiť aj radoví zamestnanci. Valeski, ktorý vedie Eurotel od roku 2000, neuviedol žiadne mená prípadných partnerov pre kúpu Telecomu.