Halo: Combat Evolved - xboxový megahit konečne na PC

Dlhé dva roky sme čakali a závideli majiteľom Xboxu ich špičkovú strieľačku z vlastného pohľadu s jednoduchým názvom Halo. V týchto dňoch sa hra dostáva na platformu, pre ktorú bola pôvodne vyvíjaná - na PC. Ako skončila konverzia? Dozviete sa v recenzii.

10. nov 2003 o 8:46 Ján Kordoš

Bez veľkých diskusií môžem prehlásiť, že Halo predstavuje pre nás hráčov na PC najkontroverznejšiu hru roka. Ak ste zopár posledných rokov neprespali niekde ďaleko od civilizácie, určite stei počuli niečo o „menších“ problémoch hry, hlavne čo sa týka konverzie pre naše mašinky. No hra je už konečne tu, tak sa do toho veselo pustime, lebo Halo je hra naozaj kvalitná.

Pamätám sa, ako som videl video z hry, ktoré bolo prezentované na nejakej akcii a ako vymletý som pozeral na túto vyše 10-minútovú prezentáciu. No to všetko bolo asi pred tromi rokmi a čas pokročil. Vývoj hry mala na starosti firma Bungie a Microsoft, ktorý sa stará o distribúciu hry, sa skromne rozhodol, že pôjde o najväčší trhák pre ich hernú konzolu Xbox. Povedzme si to úprimne, aj sa tak stalo a Halo je dodnes najviac predávaná hra pre túto hernú konzolu. Zrušenie vývoja hry pre osobné počítače vyvolalo medzi hráčmi hnusné pohľady a kopec nadávok na hlavy Microsoftu. Dokonca sa začalo niekde šíriť, že Halo vôbec nebude taká super hra, ale priemerná first-person shooter gejma. Všetko sa však na dobré obrátilo, hra vyšla na Xbox a s odstupom dvoch rôčkov sme sa dočkali konverzie aj pre naše stroje. Za to vďačíme maníkom z Gearbox Software, ktorí majú na svedomí napríklad datadisky k hre Half-Life alebo nepodarenú bondovku Nightfire.

Dobre, to bola moja povinná historická vsuvka, ktorá síce nebola nutná, ale aspoň viete, že pôrody hier nie sú žiadna slasť (čo iste nie sú ani normálne, ale mňa to trápiť nemusí ;). Aj keď sa to možno nezdá, dnes už sa už aj v akčných strieľačkách kladie trošku väčší dôraz na príbeh. Všetko to odštartoval už vyššie uvedený a úspešný Half-Life. Celá story sa odohráva v ďalekej budúcnosti, kedy ľudstvu nerobia žiadne problémy lety do vesmíru, vojny medzi ľuďmi boli úspešne odstránené, na Zemi nenájdete hlad ani chudobu - jednoducho raj. Ľudstvu však ostali expanzívne chúťky a preto sa vrhli na objavovanie blízkeho vesmíru. Lenže natrafili na niečo, na čo nemali – mimozemskú civilizáciu, ktorá sa netvárila veľmi nadšene. Vedci na Zemi sa pustili do vývoja super vojakov – Master Chiefov, ktorí pripomínajú akčných hrdinov z dnešných filmov. Takto sa podarilo zastaviť postup emzákov a dokonca sa naskytla možnosť zničiť ich domovskú planétu. Všetko sa to ale zvrtlo a náš hrdina ostáva ako posledný Master Chief nažive a jeho úlohou je zachrániť aspoň zbytky našej civilizácie, ktorá sa stihla zachrániť.

Nie je to určite nič originálne, ale to nič vám nebráni v tom, aby ste sa vžili do záchranárskych prác. Časom vás to dokonca začne baviť. Síce postupne, ale určite začne. Príjemným spestrením je používanie rôznych vozidiel, či už pozemských alebo mimozemských. Väčšinu času strávite vo vojenskom džípe a na jeho palubu si môžete vziať aj ďalších dvoch parťákov, ktorí počas jazdy ostreľujú nepriateľskú háveď. Trošku sa teraz zastavím pri zbraniach. Nie je žiadnou novinkou, že normálny človek je schopný niesť v boji maximálne dve zbrane. Rovnako sa zamysleli aj chlapci a dievčatá v Gearboxe a dali našemu "herovi" možnosť primárnej a sekundárnej zbrane. Samozrejme, ak si budete chcieť vziať nejakú inú zbraň, tak vám to bude dovolené, ale prídete o jednu zo svojich zbraní. "Picačky" sa dajú v skratke rozdeliť na dva druhy: pozemské a emzácke. Bude nutné si niekedy vziať aj cudziu zbraň, lebo v jednotlivých leveloch nenájdete žiadne náboje, ktoré by boli pohodené len tak niekde na chodbe alebo v exteriéroch. Je tu síce možnosť použiť pažbu ako "domlouvátko", ale ako iste sami uznáte, nie je to celkom dokonalé, hlavne ak na vás nepriateľ strieľa a vy sa môžete maximálne zúrivo oháňať pažbou zbrane. Takže po každom mŕtvom nepriateľovi (alebo spojencovi) zostane na zemi ležať jeho zbraň a čaká už len na to, aby ste ju zdvihli. Občas natrafíte aj na granáty, z ktorých ma zaujal typ, ktorý sa na emzáka nalepí a spokojne si na ňom visí, až kým nepríde "ujo BUUUM".

Trošku ma však mrzí menšia variabilita nepriateľov. Natrafil som na takých 10 druhov, čo je setsakramentsky málo. Je to trošku smutné, lebo fantázia tvorcom určite nechýbala, ale v tomto viac-menej sklamali. Dobre, teraz sa už vrhnem na samotné hodnotenie hry a poviem vám, čo sa mi na hre páčilo a čo nepáčilo.

GRAFIKA 7 / 10

Dva roky sú dva roky a je to na hre vidieť. V dobe prezentácie hry bola grafika úžasná a každého ohromila svojou detailnosťou. No čas pokročil, ale engine hry zostal rovnaký. Nemusíte sa báť, že by šlo o nejakú nepoužiteľnú atrapu, myslím si, že je celkom dobrý, ale je tu jedno veľké ale. Neviem aké budú minimálne požiadavky Stalkera alebo Half-Lifu 2, ale pri Halo platí známe pravidlo, čím viac tým lepšie. Minimálnu konfiguráciu berte zo značnou rezervou. Ja som hru skúšal najprv na Athlone 2200+ a hra išla v rozlíšení 640x480 na mierne nadpriemerné detaily celkom svižne, ale dokonalé to nebolo. Neviem si ani len predstaviť, či existuje dostatočná konfigurácia na vyššie rozlíšenia, ale ja o nej môžem maximálne snívať. Preto hodnotím tak nízko. Je to pekné na pohľad, ale kto to rozbehá na plné detaily? Ďalšou chybičkou krásy je neustále sa opakujúce poschodia v interiéroch. Predstavte si budovu, ktorá má napríklad 4 poschodia a každé vyzerá skoro rovnako. Ja viem, že človek je tvor lenivý, ale TOTO bolo trošku moc aj na takého lenivca, akým som ja.

INTERFACE 9 / 10

Ovládanie zvládne každý, kto dokáže mať jednu tlapu na klávesnici a zvládne ňou osem tlačítok a druhú tlapu na myške, ktorú dokáže obstojne ovládať. Vhodne navrhnuté ovládanie (klasické kombo wasd + r ako reload a f ako akčné tlačítko – branie zbrane, prepínanie tlačidiel na paneloch a medzerníkom si zaskáčete). Ak môžete vziať zbraň zo zeme, hra vám to povie, respektíve vypíše na monitor, ak môžete otvoriť dvere, viete o tom. Nie je s tým žiadny problém, čo treba určite oceniť, lebo hráč môže ihneď vhupsnúť do hry. Jednotlivé vozidlá sa tiež ovládajú úplne v pohode, takže nebudete mať nervy z jazdenia.

HRATELNOSŤ 9 / 10

Musím sa priznať, že som sa pri hre neuveriteľne bavil. Atmosféra hry je dokonalá a keď som sa zakrádal temnými chodbami v nepriateľskej základni a spoza rohu na mňa vybafol nič netušiaci strážca, skoro ma zvierač nepodržal. Je to fakt husté, navyše veľa spravilo aj striedanie exteriérov s interiérmi a máte tak pocit, že ste súčasťou reálneho sveta. Má to napätie, má to spád a výborne sa to hrá, takže nie je o čom.

MULTIPLAYER 7 / 10

Hra pre viacerých hráčov sa celkom dá. 20 máp je dvadsať máp, takže máte dosť priestoru sa vyšantiť. Hra obsahuje aj celkom zaujímavé módy, napríklad len čisto závodnícke, čo hru síce spestruje, ale nie je to nič, bez čoho by ste neprežili. Trošku ma naštvalo, že bol zrušený kooperatívny multiplayer, to mohla byť tá pravá zábava, keby sme mohli kosiť nepriateľov spoločne s kamošmi. Nič také sa však nekoná a je to len škoda pre Halo.

ZVUKOVÉ EFEKTY 9 / 10

Konečne si dal niekto poriadne záležať aj na samotných zvukoch. Nebudem tu rozoberať kvalitu a ani kvantitu zvukov, radšej opíšem jeden okamih z hrania. Predstavte si obrovskú prestrelku v hangári. Všetko nádherne búcha, vojaci po vás kričia po kom strieľajú a kde sú ešte tie svine, ktoré sa tiež nenechajú zahanbiť a vrieskajú, až sa to všetko ožíva. Zrazu zostane ticho, prežili ste len vy a jeden vojak. Stojíte a fakt nič nepočujete. Len tak pre istotu napumpujete ešte zopár nábojov do najbližšieho (už dávno mŕtveho) nepriateľa a rozbehnete sa ďalej. Počujete len svoje kroky na oceľovom podlaží, keď zrazu začujete aj menšie kroky, no už je neskoro. Radar začne pípať a od chrbta sa na vás vyvalí zopár skrytých hajzlíkov, váš kamarát sa s revom rúti na zem a vy už len počujete výsmech emzákov a nasledujete svojho kamaráta. Chcete to v skratke? Výborne dotvárajú atmosféru.

HUDBA 8 / 10

Nie je až taká dobrá ako zvuky a to len preto, lebo neznie stále. Ale ak sa už spustí, tak to stojí za to. Stačí, ak zaznie len zopár tónov a vy už viete, že bude niečo nasledovať a pomaly utíchne s končiacim sa bojom. Nádhera.

OBTIAŽNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Áno, áno, už určite viete, že hra nie je nejako extra dlhá a v pohodičke ju dohráte behom 10 hodín, ale ja sa riadim heslom, že radšej 10 peckových hodín ako 20 nudných, takže je to na vás. Navyše nič vám nebráni v tom, aby ste spustili hru znovu a navolili si vyššiu obtiažnosť.

Teraz zopár slov k umelej inteligencii. Nepriatelia konečne pobrali trošku šedej hmoty mozgovej a pochopili, že za kameňom sa dá skryť a občas vykuknúť a napáliť dávku zo zbrane do miest, kde by ste sa mohli nachádzať. Neustále sa uhýbajú strelám a konečne som mal pocit, že nechcú zomrieť (ale bolo im to prd platné;). Vaši spoločníci na cestách – vojaci – sú tiež celkom rozumní a volia opatrný, ale skupinový postup, takže ak vám napália zopár brokov do prdele, tak len preto, že sa hráte na super extra hrdinu (čo v skutočnosti aj ste) a narvali ste sa do úzkej chodby. Aj to sú však skôr výnimky, takže u mňa vládne spokojnosť.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Dlho – predlho som rozmýšľal, aké hodnotenie mám zvoliť, ale napokon som zvolil výbornú štvorku. Určite viete, že nerád rozhadzujem hviezdičky na úplné blbosti, ale toto je fakt vysoké hodnotenie, a Halo ho dostalo zaslúžene. Umelá inteligencia, výborné ozvučenie, ergonomické ovládanie a v prvom rade geniálna atmosféra a hrateľnosť výrazne prevyšujú nedostatky v podobe trošku slabšej grafiky a interiérov a hardvérovej náročnosti. Ak čakáte na kvalitnú akčnú strieľačku, skúste Halo.