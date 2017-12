Pokazil sa vám počítač? Aj mne! - Murphyho zákony v praxi

Bizarných situácií prináša život stále dosť a u technických vymožeností modernej doby to platí dvojnásobne. Do platnosti tak vstupuje aj murphyovské „čo sa môže pokaziť, pokazí sa“ a v nasledovnom texte si povieme niečo o tom, prečo tento „zákon“ nevzniko

9. nov 2003 o 20:50 Marián Kluvanec

l náhodou a ako sa vzťahuje na naše mašiny.

Možno ste to už sami zažili, možno ste o tom počuli z rozprávania známych- isté je len, že raz to čaká aj na vás! Hovorím o „náhlej indisponovanosti“ počítača, zhavarovaní, totálnej tme, alebo inak – o jeho pokazení. Veru, na rozdiel od konzolí sa domáce počítače kazia jedna radosť, čo teda nie je vôbec radosť pre užívateľa. Najmä nie toho bežného, typu: inštalujem hru, zahrám si, odinštalujem hru. Miditower totiž skrýva mnoho tajomných komponentov a niekoľko záhadných zákutí, ktoré nemusí poznať každý. Lepšie je však postupne sa s nimi zoznamovať - predídete tým nepríjemným pocitom pri nečakanom výskyte problému.

Ešte niekoľko mesiacov potom, ako som dostal svoje prvé PC, chodil za mnou do izby otec, pýtajúc sa nekonečne (sympaticky) naivnú otázku: „pokazil sa?“ Stačilo naozaj len zopár nezvyčajne podozrivých zvukov a tri hard resety, aby v ňom skrsli tie najhoršie obavy. The Sum of All Fears. Vtedy som ale nevedel s určitosťou vysloviť jasnú diagnózu. Snažil som sa seba aj zvyšok rodiny masírovať rečami o „štandardnom mrznutí,“ „nevychytaných chybách v operačnom systéme“ a podobnými žvástami elektronicky neskúseného pubescenta.

Lenže čas - okrem toho, že je dobrý lekár- je neúprosný a tak sa jedného pekného dňa nahromadené problémy (nesprávne zobrazovanie grafiky, zvláštne zvuky z oblasti pevného disku, časté padanie „okien“) neudržali na uzde a elegantne mi „odišiel“ harddisk. A kdeže ostali články, ročníkové práce, vypracované otázky k štátniciam, kde? Zálohované na CD? Figu! Zožral ich nenásytný, pokazený disk aj s mojou osobnou zbierkou maďarských kaka videí. A to človeka naozaj dožerie.

Odvtedy som sa od bratanca - elektrotechnika a vášnivého hráča - o útrobách počítačov čo-to priučil. Neverili by ste, ale ONO to kvázi žije vlastný život. Pevný disk, optické disky, grafická karta, chladiče, rozmanité radiče- každý komponent je samostatný obyvateľ toho mini paneláčika. To znamená, že keď má AGP port zlý deň, „zamkne dvere“ a vy si môžete namiesto modelovania v 3D MAX akurát vypisovať sťažnosti Microsoftu v núdzovom režime.

Alebo toť nedávno - zatlačím tlačidlo power a čakám, až sa rozbehne windows. Lenže ten má asi nejaký nový screen - a hoci čiernu mám rád, tu proti nej namietam. Po reštarte je všetko ako má byť, bez chybových hlásení a stôp o incidente. XP je teda skutočne hyperinteligentný - dokáže tak zatušovať chyby, že sa ani nedozvieme, či je na vine systém, alebo sa porúchal hardware. Akty X s podtónom mestečka Twin Peaks v nízkorozpočtovom prevedení.

Keď už sa ale niečo podobného vyskytne, netreba hneď panikáriť a už vôbec sa neodporúča púšťať do skúmania chyby v bedni a následnému pokusnému fixovaniu - teda pokiaľ sa tomu aspoň trochu nerozumiete. Narobili by ste tým viac škody než úžitku. Ak stroj zamrzol, treba mu dopriať reštart a vyčkať, ako zareaguje. Potom by nebolo od veci skontrolovať disk na chybné sektory a prezrieť, či všetky zariadenia pracujú správne. Ak vaše PC pre zmenu vydáva garážové zvuky, je vhodné vypnúť ho a chvíľu počkať. Tu už je na čase siahnuť po Biblii a trochu sa ponoriť do textu. Ak sa po zapnutí počítač stále správa ako divožienka z Walesu, ostáva posledná záchranná páka - vziať ho do najbližšieho servisu (alebo obstarať si bratranca, ako mám ja:-). Samozrejme počítajte s tým, že budú nasledovať dni a noci plné nervozity, neistoty, prebdených nocí a hádok s najbližším okolím. Technika si pýta svoju daň...

Môže sa ďalej stať, že niektoré z externe pripojených zariadení nebude fungovať. Chyba môže byť v PC (ovládače, kompatibilita, nefunkčný slot), alebo v konkrétnom zariadení. Ak tu hovoríme napr. o videokamere za niekoľko desiatok tisíc, uprednostnil by som variantu prvú. A verte mi, hovorím z vlastnej skúsenosti...

Snáď každý majiteľ PC raz zažije so svojim „digitálnym miláčikom“ menšiu drámu s otvoreným koncom. Bohužiaľ, murphyho zákon citovaný v úvode skutočne sedí ako ušitý a nedá sa obísť tak jednoducho, ako Smrť vo filme Final Destination. Problematike kaziacich sa počítačov by sme sa mohli venovať dlhé hodiny a hodiny, no myslím si, že je nevyčerpateľná. Je to téma, ktorá živí sama seba, „vďaka“ firmám, ktorých produkty často kvalitou nedosahujú výšku ceny ich predaja. Popri systémových a hardvérových chybách jestvujú samozrejme aj vírusy a iné acylpiríny, „voľne stiahnuteľné z internetu.“ Počítač je teda skutočne multifunkčné zariadenie, s ktorým sa nudiť určite nebudete - môžete na ňom pracovať, hrať hry a v neposlednom rade opravovať ho. Želám vám pritom trpezlivosť, pevné nervy, chápavú rodinu a pevný skrutkovač.