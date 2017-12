Call of Duty – prvé dojmy z plnej verzie

Skupinka „odtrhnutých“ vývojárov pôvodného Medal of Honor si založila spoločnosť Infinity Ward a začala pracovať na vlastnom projekte strieľačky z druhej svetovej vojny. Call of Duty, rovnako ako Medal of Honor, vsádza na atmosf

7. nov 2003 o 14:20 Juraj Chrappa

stavili na fakt, že vojnu nevybojoval jeden supervojak, ako máme možnosť vidieť vo väčšine FPSiek, ale množstvo obyčajných ľudí zúfalo plniacich rozkazy, mimo to sa usilujúc uchrániť si aspoň holý život. Presne o navodenie takéhoto pocitu sa snažia vývojári aj v tomto prípade. Ste obyčajný vojak - jeden z mnohých - plniaci jednu úlohu za druhou, prichádzajúcich zhora, dúfajúc, že sa to peklo už čoskoro skončí. Koncom tejto krátkej úvahy musím uznať, že z toho čo som mal možnosť zatiaľ hrať, sa to autorom podarilo zachytiť na jedničku.

Hra začína dramatickým výsadkom a hneď po prvých krokoch pocítite, čo je to vojna. Okamžite si spomeniete na úvodnú misiu z of , ako vám guľky z ťažkých samopalov a delostrelectva vybuchovali za vašim chrbtom (a častokrát predtým ešte cez neho prešli ;). Niet sa čo čudovať, že atmosféra je už od začiatku hustá ako rýchlotuhnúci betón – autori už majú niečo za sebou.

Keď sa ozvú prvé výbuchy tesne vedľa vás a smrtonosný štekot guľometov MG42, háždete sa na zem a zúfalo hľadáte úkryt. Nachvíľu ho nachádzate za telom mŕtvej kravy. Vidíte ostatných spolubojovníkov z jednotky, ako sa plazia a pomaly postupujú vpred. Vidíte, ako mnohých zrazí k zemi guľka alebo odhodí tlaková vlna výbuchu. Jeden dokonca vlečie svojho poraneného kamaráta do bezpečia. Hrozivý chaos dopĺňa zúrivý krik vašeho velitela: „Hlavy dole! Kryte sa!“. Keby to bolo také jednoduché. Nechce sa vám vstať, ale povinnosť volá. Vrháte sa vpred...

Nariek tomu, že je hra koncipovaná ako klasická strieľačka, výborne zachytáva atmosféru vojny. Bojový vyrvar je naozaj perfektne spracovaný a len tak mimochodom vidíte záblesky delostrelectva, padajúcich parašutistov (veľakrát už len mŕtve telá padákmi zachytené na stromoch), a sluchom zachytávate ohlušujúce zvuky Scénu ako vystrihnutú z výborného románu Normana Mailera, Nahí a mŕtvi, mi pripomenul výjav, keď strachom ochromený vojak nie je schopný pohybu a jeho kamarát mu dohovára, aby sa vzchopil. Jednoducho, vďaka výbornej atmosfére nemáte problém sa do hry ponoriť. Len potom už neviete ako prestať. Otázne je, či to tak bude aj v ďalších častiach hry.

Závisieť to bude z veľkej časti od designu levelov, ktorých je v hre 24. Niekoľko prvých ktoré som mal možnosť vidieť, patria medzi špičku. Zároveň im nechýba originalita. Napríklad, dostanete za úlohu doručiť dôležitú správu pre velenie krížom cez nemecký front. Nie je nič „jednoduchšie“. Traja nasadnete do dobového francúzskeho autíčka, jeden šéruje a vy, ešte s ďalším vojakom „čistíte“ cestu pred vami aj za vami. Môžete sa vykloniť z okna pre lepší výhľad, ale nezabúdajte, že potom majú nepriatelia lepší výhľad aj vás. Divoká jazda sa končí menšou haváriou a vy musíte získať ďalšie vozidlo a dokončiť misiu... O prekvapenia, a musím podotknúť, že príjemné, nie je v tejto hre núdza.

Z grafickej stránky nie je nič zanedbané, ale je vidieť dýchavičnosť Quake III enginu, aj keď lne upraveného. Som zvedavý, takéto hry budú vyzerať enginoch novej generácie, keď už teraz sa dá éra krájať.

Podrobnejšie sa všetkým aspektom hry budeme venovť v plnohodnotnej recenii už čoskoro.