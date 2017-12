Náklady súvisiace s odpočúvacími zariadeniami budú v roku 2004 znášať operátori

7. nov 2003 o 14:31 TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) V prvom roku platnosti nového zákona o elektronických komunikáciách by mali náklady súvisiace s odpočúvacími zariadeniami plne niesť telekomunikační operátori.

Až od roku 2005 budú náklady na technológiu a samotné zariadenie hradiť silové rezorty, pričom operátori by zabezpečovali iba rozhranie. Na štvrtkovom stretnutí sa na tomto kompromise zhodli členovia Komisie pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií (KTDPT) pri Výbore NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Na stretnutí sa zúčastnili okrem poslanca NRSR Ľubomíra Vážneho, aj predstavitelia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT), Telekomunikačného úradu SR (TÚ), Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO), EuroTelu, Orangeu, Slovenských telekomunikácií (ST) a ostatných organizácií a združení, ktoré sledujú záujmy svojich členov v oblasti telekomunikácií a informačných technológií. Účastníci tu mali jednu z posledných možnosti, ako presadiť svoje pripomienky, či návrhy do zákona. Predkladateľ zákona, MDPT, totiž musí mať zákon začiatkom budúceho týždňa pripravený na odoslanie do parlamentu.

Väčšina pripomienok bola skôr technického charakteru, niektoré však mali pre niektorých účastníkov zásadný význam. Napríklad ST žiadali, aby zákon umožňoval odvolať sa voči rozhodnutiu TÚ ohľadom určenia významného postavenia na relevantnom trhu. Regulátor totiž podľa zákona bude musieť pravidelne vykonávať analýzu jednotlivých trhov, pričom určí podnik, ktorý má významné postavenie na trhu. Pre toho potom plynú určite povinnosti. Pripravovaný zákon neuvažuje o možnosti odvolania sa v tejto veci. Väčšina zúčastnených sa však nestotožnila s názorom ST, a preto nebola ich požiadavka zapracovaná. Problematická bola aj otázka časových intervalov, počas ktorých sa má spomínaná analýza trhov vykonávať. Zákon prikazuje regulátorovi, aby tak urobil minimálne raz za dva roky, ale operátori chceli tento interval zhustiť. Podľa zástupcov TÚ regulátor nemá také technické ani personálne vybavenie, aby mohol vykonávať analýzu približne 17 trhov častejšie. Pripustili však, že ak požiada niektorý z hráčov na trhu o vykonanie analýzy, úrad sa mu bude snažiť vyhovieť, ak uzná za vhodné.

EuroTel navrhoval, že ak má vstúpiť do platnosti nový zákon, ktorý upravuje aj vec stanovenia významného postavenia na trhu, všetky rozhodnutia podľa starého zákona by mali byť zrušené. Ministerstvo sa tomu však bráni, nakoľko by sa mohlo vytvoriť časové vákuum, v ktorom by už neplatili analýzy trhu podľa starého zákona, ale taktiež by sa nestihli urobiť nové analýzy.

Operátori tiež nie sú spokojní s povinnosťou platiť za každé pridelené telefónne číslo. Doteraz v zákone stálo, že operátor platí za každé používané číslo. Cena za každé pridelené číslo je stanovená až do 20 000 Sk v závislosti od druhu čísla. Za bežné účastnícke telefónne čísla ročne uhrádzajú mobilní operátori a ST regulátorovi 2 Sk. Mala by sa zrušiť aj minimálna výška pokút a stanoviť maximálna.

Asociácia poskytovateľov káblovej televízie (APKT) namietala proti návrhu, že na účet univerzálnej služby musia prispievať aj kábloví operátori, ktorí prakticky nemajú nič spoločné z hlasovou telefónnou službou.

Platenie poplatkov za frekvencie rozhlasového a televízneho vysielania odmieta Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS). Podľa nej ide o duplicitnú platbu, nakoľko subjekt platí poplatok pri vydávaní licencie, ktorej súčasťou sú aj frekvencie. Tohto ustanovenia sa však MDPT nechcelo vzdať, a tak zostáva naďalej zakotvené v koncepte právnej normy.