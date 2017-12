Počet emailov odoslaných za deň by mal v roku 2005 dosiahnuť 36 miliárd

23. sep 2001 o 13:07 TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) - Množstvo celosvetovo odoslaných emailov za jeden deň by sa do roku 2005 malo vyšplhať na 36 miliárd. Počet schránok elektronickej pošty by mal pritom dosiahnuť 1,2 miliardy, čo je oproti minuloročným 505 miliónom mailboxov nárast o 138 %.

Analytici spoločnosti IDC Research ďalej predpokladajú, že porastie popularita internetových schránok, umiestnených na webe. Do roku 2003 by sa ich počet vyrovnať mailboxom klasických emailových programov.

Dramatický nárast užívania elektronickej pošty vyprovokujú podľa expertov nové portály, ponúkajúce webslužby, a zvyšujúci sa počet bezdrôtového pripojenia na celosvetovú sieť. Spomínané predpovede podľa IDC pomôžu naplniť aj zamestnanci, ktorí emaily pri svojej práci ešte v súčasnosti nevyužívajú.