Worms 3D – nielen mravce dokážu pokaziť piknik!

7. nov 2003 o 10:05 Marián Kluvanec

Pamätný to bol deň na Ružovej hore. Špeciálna jednotka anorektických mini dážďoviek zaútočila na bunker tímu nebojácneho Worminátora. Agresorom v rýchlom postupe bránilo zamínované pole a tak museli nepriateľa ostreľovať ťažkou artilériou z diaľky. Pepeško, najvernejší Worminátorov bojovník, sa zakopal po pás do zeme, kým jeho vodca hrdinsky padol v spŕške guliek poblíž sa teleportujúceho nepriateľa. O zvyšky odboja sa potom postaral letecký útok, ktorý rozbombardoval okolitú krajinku na cimpr-campr. Boli malí, ružoví, a po zuby ozbrojení. Vrátili sa niekoľkokrát, kým boli (predbežne) vyhlásení za definitívne mŕtvych. Teraz sú však späť a majú o rozmer viac!

Uvažovali ste niekedy nad tým, ako by ste minuli obrovskú finančnú čiastku, získanú výhrou v lotérii? Niekto by výhodne investoval, iný by rozdal peniaze chudobným a ďalší by novonadobudnutý zisk oslavoval s priateľmi dovtedy, kým by stratil lós a milióny tak ponechal štátu. A možno by si niekto kúpil opustený ostrov v bližšie nešpecifikovanom oceáne, kde by sa stiahol od tohto uponáhľaného sveta, plného rozpadov koalícií a iných béčkových hororov. Jedného dňa potom pozrie takýto výherca z okna bambusovej chatrče a čo nevidí - ostrov je prešpikovaný dierami a krátermi a pomaly sa rozpadá! Ako kapitán opúšťa svoju loď posledný, tak aj náš nič netušiaci človiečik si zavzlyká nad poslednou kokosovou palmou, nasadne na lodný bicykel a vydá sa hľadať pevnú zem. Nikdy nezistí, čo mu túto galibu spôsobilo... Sú totiž pre ľudské oko príliš drobní, zato ich konflikty dosahujú gigantických rozmerov. Hovorím o červíkoch, v koži ktorých budete v hre Worms 3D zvádzať ťažké boje o každú piaď virtuálnej zeme.

Je to už pár rokov dozadu, čo vyšiel slávny prvý diel "multiplayer-na-jedom-stroji-hry" Worms, ktorý si rýchlosťou nemeckého pretekára talianskej formuly získal srdcia hráčov po celom svete. Chlapíci z Team 17 vtedy trochu „vykradli“ princíp hry Scorched Earth (a jej podobných) a po kopcovitom 2D teréne rozostavili niekoľko družstiev ozbrojených červíkov. V rámci svojich možností sa každý tvor mohol aj pohybovať, no dôraz sa kládol na presné zameranie cieľa a jeho elimináciu. Nezanedbateľná bola pritom sila (proti)vetra a vlastného výstrelu, aby projektil neskončil kdesi vo vlastných radoch. Aha, takmer by som bol zabudol na veľmi podstatnú vec - celá hra bola postavená na ťahovom princípe. Možno by niektorí fanúšikovia priamej akcie už už mávli nad celou záležitosťou rukou, ale pozor! Worms už vtedy obsahoval úžasné množstvo rôznych akčných scénok, ktoré boli vlastne na celej hre najzábavnejšie.

Odvtedy sa samozrejme veľa zmenilo a v rôznych pokračovaniach (Director´s cut, Worms 2, Armageddon) červíčkovia narástli, ich svety spestreli a zbraňový arzenál sa rozšíril. Napriek tomu, na naozaj originálne a VEĽKÉ zmeny si hráči museli počkať až dodnes - Worms 3D je plne priestorový a to so sebou prináša rôzne nové elementy a otázku, ako sa to všetko podarilo autorom spracovať.

Debutujúci hráči by mohli začať výukovým kurzom, ktorý postupne a polopatisticky všetko vysvetlí, ukáže a nechá vyskúšať v praxi. Tutoriálom by však nemali pohrdnúť ani skúsenejší znalci značky Worms, keďže pohyb a boj v 3D svete znamená vcelku inovovaný herný koncept. Keď už ste si svojimi schopnosťami istý a chcete sa predviesť na ozajstnom bitevnom poli, klik na singleplayer a hor sa na prvú misiu!

Vylodenie našej jednotky bojových červíkov začína na „Wormaha Beach“ a zhodou okolností je to na Deň D, ktorého filmové spracovanie ste mohli vidieť v kine pod názvom Najdlhší deň, alebo v úvode Hanksovho Zachráňte vojaka Ryana. Hádate správne, prvá misia sa hrá na vylodenie v Normandii, až na to, že tu sa stačí zmocniť jedinkého bunkra. Nebude to žiadny problém a po pár presne mierených granátoch vyrastajú na dobytom ostrove náhrobné kamene po padlých nepriateľoch. Odhliadnuc od faktu, že „axis“ (ako sa volali „fašouni“ napr. aj v multiplayeri Return to Castle Wolfenstein) hovoria plynulou nemčinou a ich hlášky sú cynicko-ironicky-žartovné, udrie do pozornosti hlavne fakt, že prostredie je KOMPLETNE zničiteľné. Takže ak sa vám nechce nad trajektóriou strely dlho špekulovať, jednoducho sa frontálne prestrieľate až k cieľu. Táto vlastnosť hry sa dá využívať aj strategicky - odstrelím kus zábradlia, červík sa zrúti do vody a ide ku nenávratne dnu, presne ako v predošlých dieloch.

Aj ostatné misie sú nápadité a rôznorodé - obnoviť dodávku energie do chladničky, aby sa paradesantné ovečky neutopili v jazierku, preskúmať cintorín, prežiť záplavy... Hra niekedy pripomína amigáckych lemmingsov - vybrať, pripraviť svojim zverencom cestu (tu na to slúžia ženijné mosty) a dostať ich na určené miesto/zlikvidovať hlavného zloducha. „Arkáduje sa“ teda v klasickom slova zmysle.

Korenie každej akčnej hry tvoria okrem príbehu (ktorý vo Worms tvoria malé epizódky) zbrane. Tých je tu požehnane, výber uspokojí aj armádneho vyslúžilca. Na diaľku využijete bazooku, navádzaciu raketu, mortar, v boji 1 na 1 zas oceníte UZI, shotgun, či kung-fu úder. Nemá zmysel vymenúvať celý zoznam, tých zbraní je naozaj dosť. Samozrejme, Team 17 nás ani tentoraz neukrátil o populárne špecialitky, ako ovládateľný holub, výbušná ovca, svätý granát, banánová bomba, či nahnevaná starenka. Noviniek sme sa však veľmi nedočkali, a to je – vzlyk - dosť smutné.

A ako je vlastne vyriešený pohľad kamery? Vývojári si vyhrnuli rukávy a ukázali, že keď chcú, tak to ide. Hra pripomína 3rd person akciu s tým, že môžete ľubovoľne krúžiť okolo svojej postavy a poznávať tak najbližšie okolie. Keď ste si vybrali potenciálny cieľ, môžete u niektorých (balistických) zbraní prepnúť do FPS pohľadu a presnejšie si tak zamerať svoju obeť. To je inovácia, za ktorú treba tvorcov pochváliť!

Tí z vás, ktorí Worms už hrali, resp. sú zberateľmi tejto série, by s kúpou tejto gamesy určite nemali váhať. Hoci, okrem nového pohľadu a pár vylepšení sa toho voči minulosti zmenilo len málo. Ak patríte do skupiny, ktorá si k červíčkom ešte ani nepričuchla, za pokus to rozhodne stojí. Objavíte nové chápanie výrazu turn-based strategy a získate zábavu na dlhé hodiny a možno aj týždne. Keby som mal Worms 3D hodnotiť percentuálne, dostali by sýtych 80%. A to je veru dosť!

GRAFIKA 8 / 10

Omieľať donekonečna, že hra je 3D by nebolo voči čitateľovi taktné, ale aj tak to ešte raz musím pripomenúť:-). Je to totiž taká malá revolúcia v tomto žánri, resp. v sérii Worms. Navyše, textúry sú detailné, takže nerobia svojim predchodcom hanbu. Naopak, všetko je to pekne rozkreslené (ručne), objekty majú rôzne tvary a formy, čiže grafika prostredia je vážne dobrá. Aj červíci a zbrane dostali riadny push - či už v hre samotnej, alebo medzilevelových animáciách. Štýl kresby je roztomilý a veselý, figúrky sa tvária tu vysmiato, tam podráždene, vždy podľa situácie. Po vizuálnej stránke si hru môžete kľudne dávkovať ako antidepresívum. Jediný mne známy vedľajší účinok môže byť vznik závislosti:-).

INTERFACE 7 / 10

Až na kameru, ktorej pohyb je často obmedzovaný prekážkami v okolitom prostredí, sa wormsovia ovládajú na počudovanie celkom jednoducho a ľahko. Obavy o prílišnej zložitosti a prekombinovanosti sa teda ukázali ako neopodstatnené. Kombinácia šípky-myš ostala z minula, pridalo sa len pár kláves na špecialitky ako prepnutie do FPS módu, či priestorové zameriavanie. Citujme slová klasika z kultového stredoškolského seriálu: „Žiadny problém!“

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Genialita červíkov spočíva v hre viacerých hráčov, ale o tom potom. V singleplayer kampani si Worms užijete tiež, navyše motivácia vás stále ženie ďalej a nedovolí len tak prestať hrať kvôli bežným veciam ako spánok, či iné biologické potreby. Každý level je niečím nový, prekvapivý a hráč si mädlí pri víťaznom potlesku zvlhnuté dlane v očakávaní, čo prinesie ďalšia misia.

MULTIPLAYER 8 / 10

Rozstrel červích gangov v ľudskom zastúpení sa koná vo veľkom štýle a môžete oznámiť svojim známym, že sa chystáte na hromadnú, verejnú, a masovú exekúciu:-). Ostatní sa jej môžu zúčastniť skrz LAN, alebo Internet/Wormnet, no a najprozaickejším riešením zostáva u vás doma na jednom počítači. Multiplayer bol základom wormsov, odkedy si pamätám, že dážďovka unesie UZI. Nie je väčší pocit zadosťučinenia ako štuchnúť kamaráta do vody, keď má plný health, zatiaľ čo vy len prežívate s trápnymi 10 bodmi.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Najvýznamnejšie sú ako vždy červíčie hlášky, o ktorých variabilnosť sa stará hneď niekoľko zvukových setov - alien, german, inquisition, gangsta... Musím však poznamenať, že niektoré sú podarené viac, iné menej... Ostatné zvuky v hre sa nevymykajú štandardu z dielov predchádzajúcich a tak počujeme vybuchovať granáty, reloadovať shotguny a „békať“ ovečky. Takže zemeguľa sa zrovna točiť neprestane.

HUDBA 7 / 10

Hudba patrí medzi silnejšie stránky hry, hoci úvodná odrhovačka tomu vôbec nezodpovedá. Melódie a výber nástrojov sú dané vždy podľa tematiky svetov a tak napr. na cintoríne logicky nepôjde žiadne ska, ale riadna hororová „gore“ vypaľovačka s garážovými samplami v pozadí. Keď ma hudba v nejakej hre deprimuje, zvyknem zapnúť stereo a dúfať, že na exprese pôjde Adams, alebo aspoň Nirvana. Pri Worms3D mi však išla jediná hudba z reproduktorov počítača.

INTELIGENCIA & OBTIAŽNOSŤ 7 / 10

Osvedčená schéma postupného zvyšovania obtiažnosti zostala aj tu nezmenená. Prvé kolá preskáčete ako tatranská veverička, neskôr už budete musieť zapojiť aj centrum koncentrácie a ďalšie mozgové „ovládače.“ Takže na začiatku pália súperi ako hrdinovia filmu Tankový prápor, no postupne sa zdokonalia až niekam na úroveň srbských sniperov. Iná vec je šikovnosť hráča, keďže v hre sa veľa naskáčete, aj namanévrujete. Všetko sa ale dá nacvičiť a saltá vpred i vzad by vám už po niekoľkých minútach nemali robiť väčšie ťažkosti.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Tvrdiť, že Worms 3D je zlá, či nepodarená hra, by bolo ako označiť Helenu Vondráčkovú za najlepšie oblečenú česko- slovenskú celebritu. Trojdimenzionálny sequel k červíkom sa podaril a môže sa považovať za dôstojného pokračovateľa legendy. Dodať už môžem len toľko, že dôsledkami dlhodobo súvislého hrania sú studené chodidlá, triaška, dvojité videnie a nezhody v rodine. Tak sa majte pred červíkmi na pozore:-).