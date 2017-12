Tajný materiál: aké telefóny uvedie Alcatel v roku 2004?

MOBIL.SME.SK získal exkluzívne informácie o pripravovanom novom rade mobilných telefónov Alcatel pre rok 2004. Alcatel prinesie jedno prekvapenie za druhým...

7. nov 2003 o 9:26 Marián Pavel - SME online

Nové portfólio by sa malo výrazne rozšíriť, Alcatel však bude pravdepodobne primárne stavať na veľkom úspechu modelov OT535 a OT735. Vyzerá to, že na budúci rok v Alcateli definitívne skončí výroba mobilov s monochromatickým displejom.

V porovnaní s tohtoročným portfóliom príde k výrazným zmenám – v telefónoch pribudne podpora Javy, dlhoočakávaný Bluetooth a USB prepojenie s počítačom.

Tak ako tento rok, Alcatel aj v roku 2004 pripraví modely pre všetky kategórie, no možno pribudnú aj véčkové modely a zdá sa, že Alcatel uvedie aj svoj prvý smartphone.

Zatiaľ čo tento rok mali v Alcateli zelenú farebné displeje zobrazujúce iba 4096 farieb, na budúci rok sa to zmení a v nových modeloch by sme mali nájsť veľké prekvapenie – LPTS displeje s 256 000 farbami!

Alcatel by sa mal tiež stať ďalším výrobcom, ktorý do svojich mobilov začne montovať OLED displeje.

Podstatne by sa mal zvýšiť aj počet kanálov polyfonického zvonenia, zo súčasných 16 na 32 až 64.

Doménou nových modelov bude väčšia podpora multimédií, videostreamingu a podpora prenosu videa cez MMS. Alcatel s najväčšou pravdepodobnosťou prekvapí aj podporou technológie EDGE, rýchleho prenosu dát v sieti GPRS.

Nuž a jedna zaujímavá správa nakoniec: podľa našich informácií žiaden nový model Alcatelu v roku 2004 (teda ani smartphone, ak ho Alcatel uvedie) nepresiahne cenu 200 eúr (8000 Sk). A to je už čo povedať...

Viac informácií vám prinesieme neskôr, ak ich potvrdí aj samotný výrobca Alcatel.