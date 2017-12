PlayStation Portable - prvé foto a bližšie informácie

Sony sa konečne odhodlala k dôležitému kroku narušenia 10-ročnej spanilej jazdy GameBoya od Nintenda na trhu prenosných herných zariadení. Po prvotných tajnostiach sa na verejnosť dostáva koncept PSP, teda PlayStation Portable a podrobnejšie informácie.

7. nov 2003 o 7:59 Marián Pavel - SME online, FOTO - www.watch.impress.co.jp

Spoločnosť Sony chystá na budúci rok uvedenie multifunkčného zariadenia PSP, ktoré má priamo konkurovať hernej konzole kombinovanej s mobilom N-Gage od Nokie, hernej konzole Game Boy od Nintenda a hudobnému prehrávaču iPod od Apple.

Ako uviedla agentúra Reuters, v novom zariadení, ktoré predstavitelia spoločnosti už predstavili investorom bude možné prezerať video, hrať hry, počúvať hudbu a bude ho možné využiť aj ako mobilný telefón. Podľa prvých informácií má Sony odvážne plány - cena PSP by nemala presiahnuť neuveriteľných 60 dolárov (2280 Sk).

Prototyp nového zariadenia je už na svete, no na trh by sa malo dostať až pred Vianocami 2004.

Podľa kusých informácií Sony bude mať zariadenie oveľa väčší displej ako N-Gage s uhlopriečkou 11,4 cm, čím by malo pripomínať prenosný televízor do dlane. Ovládanie by malo byť prispôsobené na obe ruky.



Doplnené 6.11.2003, 22:35

Dnes sa na viacerých serveroch objavili podrobnejšie informácie z prezentácie Sony.

Spoločnosť zariadenie predstaví v máji 2004 na hernom veľtrhu E3 v USA. Na japonský trh sa PSP dostane v septembri 2004 na Tokyo Game Show. Celosvetovo sa začne PSP predávať pred Vianocami 2004.

Dáta dostanete do PSP cez nový dátový nosič, 6cm disk UMD (Universal Media Disc) s kapacitou 1,8 GB. Grafika bude zvládať 3D polygóny, štandard MPEG4 a vyššie. Displej s rozlíšením 480 x 272 bodov (16:9) zobrazí 65000 farieb.



PSP bude mať stereo reproduktory, 3D zvuk a softvér bude podporovať PCM, AAC, ATRAC, MP3 a ďalšie formáty.

V PSP nebude chýbať USB 2.0 a pamäť bude možné rozšíriť s kartou Memory Stick.