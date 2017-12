Samsung SGH-X100: telefón s obrovskou pamäťou

Tradičný výrobca véčkových telefónov Samsung v lete predstavil svoje nové telefóny s „klasickým“ dizajnom – X100 a X600.

6. nov 2003 o 16:27 Marián Pavel - SME online

Oba modely sú určené pre menej náročného zákazníka s požiadavkami na nízku cenu, pričom X600 je model obohatený o digitálny fotoaparát. My sme sa pozreli na X100 – model, ktorý je aj v dotovanej ponuke Orange.

Dizajn a klávesnica

Telefón má kompaktné rozmery – nie je ani veľký, ani malý. Tejto strednej ceste zodpovedá aj dizajn – elegantný, no bez akýchkoľvek výstrelkov. Kryt telefónu je vyrobený z plastu, kombinuje parížsku modrú so striebornou. Táto kombinácia pritom vyzerá veľmi dobre. Po bokoch telefónu nie sú okrem konektora na hands-free žiadne tlačidlá, vo vrchnej časti chýba anténa. V spodnej časti je iba konektor na nabíjačku, vzadu je tradičný vygravírovaný nápis Samsung s www adresou výrobcu a mriežka reproduktoru.

Nad displejom je veľká pestrofarebná dióda, ktorá reaguje na zvonenie veselým poblikávaním, v pohotovostnom režime svieti prerušovane nazeleno (nenašli sme však nikde funkciu, ktorou by sa dala v prípade potreby vypnúť).

Klávesnicu tvoria oválne tlačidlá zoradené do polkruhov pod sebou, doplnené štvorsmerovým tlačidlom a tromi funkčnými klávesami. Tlačidlá sú tuhé a píše sa na nich pohodlne.

Ovládanie

Mobil sa ovláda cez štvorsmerové tlačidlo, ktoré je po stranách doplnené o dve funkčné tlačidlá. Stred štvorsmerového tlačidla netradične vypĺňa priehľadný plast podsvietený efektným oceľovo-modrobielym svetlom. Škoda, že ho vývojári nepoužili ako tlačidlo, ktoré by slúžilo na potvrdenie akcie, pretože by výborne doplnilo smerové tlačidlá. Už sme to naznačili v recenzii na Samsung SGH-E700 – ovládanie samsungov nie je zlé, no miestami je nedomyslené. Napríklad, keď sa v niektorých častiach podmenu nedokážete prostredníctvom funkčných tlačidiel vrátiť o úroveň späť. Pri celkovom pohľade je však ovládanie prehľadné a na vyčítané drobnosti logické.

Displej

V telefóne je TFT displej s rozlíšením 128 x 128 bodov, zobrazujúci 65000 farieb. Zatiaľ čo v konkurenčných telefónoch ide nájdete väčšinou displeje so zobrazením 4096 farieb, v Samsungu sú lepšie displeje už bežným štandardom aj v nižších modeloch.

Displej je dostatočne čitateľný v tmavom prostredí, aj na dennom svetle, podsvietenie je rovnomerné.

Menu telefónu

Podrobnejšie sme charakteristiky menu telefónov Samsung popísali v recenziách na modely C100 (http://mobil.sme.sk/clanok.asp?cl=1092150) a E700 (http://mobil.sme.sk/clanok.asp?cl=1141976), preto budeme stručnejší.

Menu je rozdelené do 7 položiek: správy, informácie o hovore, nastavenie zvuku, nastavenie telefónu, organizér, nastavenia siete a fun box. Do telefónneho zoznamu sa aj v tomto telefóne dostanete trocha nelogicky iba stlačením funkčného tlačidla v pohotovostnom režime.

Správy sú prehľadne rozdelené na textové, multimediálne, hlasové odkazy + ďalšie nastavenie. V praktickom manažéri pamäte si môžete pozrieť aktuálne využitie pamäte v telefóne i na SIM karte.

V položke Organizér nájdete viacero funkcií, nielen tie, ktoré s organizérom skutočne súvisia.

Menu a celé grafické prostredie telefónu je farebne veľmi živé, každá položka je animovaná s obrázkom v pozadí.

Funkcie

Funkcie telefónu prevažne zodpovedajú low-endovému modelu. Z manažérskych funkcií môžete používať poznámky, kalendár, organizér, hodiny, budík, kalkulačku, konvertor a stopky. Do telefónneho zoznamu sa zmestí 1000 kontaktov s piatimi položkami (teda nie je to zdieľaná, ale plnohodnotná pamäť). Práca s textovými správami je dokonale prepracovaná – okrem klasickej SMS môžete odoslať aj EMS s multimediálnymi prílohami a formátovaným textom. Aj MMS sú veľmi slušne spracované – do jednej správy môžete natlačiť až 10 ľubovoľných obrázkov, hudbu i text.

Pamäť na 200 SMS je v tejto kategórii telefónov takisto veľmi veľkorysá.

Keď sme už pri pamäti – v telefóne je k dispozícii dynamicky rozdelených 10 MB pamäte, čo je bezkonkurenčne najviac. Napríklad konkurenčná Nokia ponúka v podstatne drahších manažérskych modeloch približne 3 – 4 MB pamäte! Dynamickú pamäť môžete použiť na zdieľanie obrázkov, MMS, zvonení a Java aplikácií (na Javu je však vyhradených iba 600 kB).

Multimediálne funkcie telefónu takisto nesklamú – užívateľ si môže vybrať z podarených 40-tónových polyfonických zvonení, ako tapetu si môže vybrať statické alebo animované obrázky, takisto si môže vybrať umiestnenie servisných informácií a spôsob zobrazenia textu tak, aby bol na zvolenom pozadí dobre čitateľný. K dispozícii sú aj farebné skiny menu telefónu.

Vo funboxe si môžete prehľadne uložiť multimediálne súbory – obrázky a zvuky, sú v ňom schované Javy hry a aplikácie (hier je dohromady sedem - v Jave štyri: Bubble Smile, Mobile Chess, Ultimate Golf Challenge a Fun2Link, „normálne“ sú tri – Honey Ball, Go!Hamster a Bowling).

Na pripojenie k internetu využijete GPRS triedy 10 a WAP 2.0.

Batéria

Výrobca uvádza výdrž 5 hodín hovoru a 150 hodín v pohotovostnom režime. Vzhľadom k tomu, že sme testovali demo model telefónu, ktorý väčšinou celkom nezodpovedá bežne predávanému lepšie vyladenému telefónu, výdrž nehodnotíme.

Celkové hodnotenie

Samsung SGH-X100 je telefón, ktorý sadne do ruky ako uliaty. Vo svojej kategórii ťažko nájde rovnocenného partnera – 1000 viacpoložkových kontaktov, 200 SMS a 10 MB dynamickej pamäte a displej zobrazujúci 65000 farieb, to všetko do 8000 Sk, zatiaľ na našom trhu nik iný neponúka. Samsung ide v niektorých prípadoch mimo prúdu svojou cestou (ako príklad môžeme uviesť netradične riešené ovládanie menu), takže na niektoré prvky si treba zvyknúť. No ak chcete telefón s dobrým displejom a bohatými funkciami za prijateľnú cenu, tento model od Samsungu by mohol byť vhodným kandidátom.