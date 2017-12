25 internetových statočných, ktorí menia politickú scénu

Al-Džazíra zmenila pohľad na slobodu slova v arabskom svete.

Môže pestrosť informačných zdrojov internetu zmeniť politický vývoj vo vyspelých štátoch? Budú mať vďaka nemu väčšiu šancu nezávislí kandidáti? Zapoja sa do politického diania aj tí, ktorým sa do tradičných volebných miestností nechcelo chodiť? Autori projektu PoliticsOnline. com usporiadali anketu medzi 30 tisícmi svojich čitateľov s cieľom nájsť jednotlivcov a internetové projekty, ktorí majú najväčší vplyv na zmenu politického prostredia vo svojich štátoch a prinášajú najoriginálnejšie nápady, ako môže internet podporiť rozvoj demokracie. Prinášame vám abecedný zoznam 25 finalistov, najznámejších internetových politických aktivistov a stránok, ktorých autori sa cez internet snažia meniť politiku k lepšiemu.

1. Afrika Online (www.africaonline.com)

Server poskytuje unikátne informácie o politickom vývoji na africkom kontinte a stal sa kľúčovým informačným kanálom pre milióny ľudí nielen na tomto kontintente.

2. al-Džazíra (www.aljazeera.net)

Televízia založená pred necelými desiatimi rokmi spoločne s britskou BBC sa stala symbolom slobody slova na Strednom východe. Od vojny v Iraku je unikátnym necenzúrovaným zdrojom informácií pre arabský svet, napriek mnohým nepriateľom a hackerským útokom.

3. America Online (www.governmentguide.com)

Najväčší americký internetový provider vytvoril nielen pre svojich zákazníkov, ale pre všetkých Američanov podrobného sprievodcu vládnymi službami na internete a programom politických lídrov. Pred voľbami v roku 2000 server využilo viac než 30 miliónov Američanov.

4. BBC – iCan (www.bbc.co.uk/dna/ican/)

„Databáza demokracie“ verejnoprávnej televízie BBC umožňuje Britom, ktorí chcú zmeniť niečo vo svojom okolí, aby sa skontaktovali so svojimi spoluobčanmi s rovnakými záujmami a bojovali proti tomu, čo ich trápi.

5. Carl Bildt (www.bildt.net)

Tento Švéd bol jedným z prvých politikov na svete, ktorý začal v roku 1994 používať e-mail, a jeho e-mailový newsleter bol jedným z najpopulárnejších v Európe s viac než 10-tisíc predplatiteľmi. Aj v politickej práci sa intenzívne venuje otázkam internetu.

6. Ben Casnocha (www.comcate.com)

Len 15-ročný Američan sa stal priekopníkom vízie e-governmentu v Kalifornii – jeho firma Comcate spolupracuje s vládou aj súkromnými spoločnosťami a Ben je rešpektovanou autoritou v oblasti vplyvu internetu na prácu štátnej administratívy.

7. Farai Chideya (www.popandpolitics.com)

Všestranná novinárka aj bojuje proti predsudkom spoločnosti voči Američanom čiernej pleti a vyvracia napríklad populárne stereotypy o ich vyššej zločinnosti.

8. Steven Clift (www.publicus.net)

Predseda správnej rady E-Democracy.org je presláveným propagátorom využitia internetu pre zapojenie občanov do politického diania.

9. Dean for America a Joe Trippi (www.DeanforAmerica.com)

Joe Trippi, šéf volebnej kampane amerického prezidentského kandidáta Howarda Deana „urobil pre internet to, čo urobila debata Kennedy-Nixon pre televíziu“. Len vďaka internetu totiž dokázal zmobilizovať pol milióna priaznivcov a získať bezprecedentné množstvo drobných darov na financovanie kampane. Prvýkrát tak dokázal, že internet môže byť významným médiom v politickom zápase aj v krajine ovládanej televíziou.

10. International Simultaneous Policy Organization (www.simpol.org)

Táto globálna asociácia spája ľudí z celého sveta s cieľom uvažovať nad riešeniami problémov našej planéty, najmä tých spôsobených „nekontrolovaným kapitalizmom“.

11. Vince Keenan (www.publius.org)

Majiteľ excelentnej stránky pomáhajúcej v rozhodovaní voličom z amerického štátu Michigan.

12. Erkki Liikanen (europa.eu.int/comm/commissioners/liikanen/index_en.htm)

Európsky komisár pre informačnú spoločnosť je kľúčovou osobnosťou pri presadzovaní internetu ako nástroja komunikácie Európskej únie s občanmi.

13. Meetup.com

Mimoriadne populárny server umožňuje organizovať lokálne stretnutia ľudí, ktorých spájajú rovnaké záujmy, kdekoľvek na svete.

14. Jim Moore (blogs.law.harvard.edu/jim/)

Stal sa známym knihou, v ktorej uvažuje nad možnosťou prepojenia obyvateľov celej Zeme pomocou moderných technológií a vytvorením „druhej superveľmoci“, ktorá by vyvažovala vplyv americkej vlády na svetové dianie.

15. Politika.lv

Lotyšská stránka je miestom pre debatu ľudí zo všetkých prúdov politického spektra, ktorí tu spoločne preberajú návrhy na riešenie problémov pobaltskej krajiny.

16. Jim Orr (www.whitehouse.gov)

Šéf internetových aktivít amerického Bieleho domu presadil vytvorenie mnohých služieb, ktoré Američanom uľahčujú získavanie informácií o krokoch Bushovej administratívy, zaviedol napríklad online diskusie či možnosť klásť otázky prezidentovi.

17. Dr. Rubens Medina (www.loc.gov/law/glin/GLINv1)

Vytvoril rozsiahlu elektronickú sieť, pomocou ktorej si vlády jednotlivých krajín vymieňajú informácie o svojich zákonoch a právnych predpisoch. Tie sú sústredené v americkej Kongresovej knižnici a dostupné všetkým cez internet.

18. Ro Mu-hjon (www.president.go.kr)

Za minuloročným víťazstvom súčasného prezidenta Južnej Kórey vo voľbách vo veľkej miere stála 70-tisícčlenná internetová skupina jeho priaznivcov, ktorá v jeho mene viedla rozsiahlu propagačnú kampaň. Od zvolenia vedie krajinu s najväčším rozšírením rýchleho internetu na svete k rýchlejšiemu rozvoju e-demokracie.

19. MoveOn.org

Najstaršia online „aktivistická“ sieť na internete už združuje viac ako dva milióny ľudí, ktorí sa chcú aktívne zapájať do politického diania vo svojej krajine či v regióne.

20. George Papandreou (www.iap.gr)

Grécky minister zahraničných vecí je jedným z najsilnejších zástancov e-demokracie na globálnej úrovni, sponzoroval niekoľko globálnych internetových hlasovaní o otázkach prerokovávaných v OSN.

21. Inštitút pre politiku, demokraciu a internet (www.ipdi.org)

Cieľom inštitútu je študovať spôsob využitia internetu v politickej oblasti a propagovať ho ako nástroj demokratizácie americkej spoločnosti.

22. Politik-Digital (www.politik-digital.de)

Berlínska nadácia publikujúca články a vedecké štúdie o e-demokracii sa stala vzorom pre podobné projekty v mnohých ďalších európskych krajinách.

23. Salem Pax (www.dear_raed.blogspot.com)

Obyvateľ Bagdadu sa preslávil internetovým denníkom, ktorý ľuďom na celom svete priblížil vojnu v Iraku z pohľadu bežného človeka.

24. Stemwijzer.nl (www.votingindicator.net)

Stránka holandským voličom po zodpovedaní 30 otázok poradí, ktorá politická strana najviac vyhovuje ich názorom. Pred januárovými voľbami si od nej odporúčanie k hlasovaniu vyžiadalo 200-tisíc ľudí.

25. Sheffieldska mestská rada (www.sheffield.gov.uk)

Sheffield je priekopníkom v zavádzaní nových možností hlasovania vo voľbách – jeho obyvatelia môžu okrem tradičného spôsobu hlasovať aj cez internet, pomocou esemesiek, využiť bezplatné telefónne číslo alebo navštíviť špeciálne elektronické kiosky. Tieto nové možnosti pri posledných voľbách využilo už 40 percent všetkých voličov. (tb)