Dve originálne Nokie pre budúci rok

Najväčší svetový výrobca telefónov, fínska Nokia, minulý týždeň v Nice predstavil nové modely mobilov 7700 a 6810.

4. nov 2003 o 23:50 MARIÁN PAVEL, mobil.sme.sk

FOTO – ČTK/AP

Komunikátor 7700 (na fotografii vľavo) má veľmi netradičný dizajn, ktorému dominuje obrovský dotykový displej s rozlíšením 640 x 320 bodov so zobrazením 65 000 farieb. Zvláštne je, že v novom komunikátore chýba klávesnica. Zariadenie má bohatú multimediálnu výbavu – bude napríklad podporovať videostreaming televízneho vysielania vďaka novému príslušenstvu Nokia Streamer SU-6 a prehrávať hudobné súbory aj video. Cez VGA fotoaparát bude možné snímať fotografie i video, vo výbave bude aj FM rádio. Ďalšia nová technológia, Visual Radio ponúka popri počúvaní rozhlasovej stanice príjem ďalších informácií v podobe textu, obrázkov a interaktívnych prvkov. Podľa prvých informácií by sa prostredníctvom tejto technológie mali dať sťahovať napríklad filmové upútavky k novinkám v kinách. Nová technológia teda bude slúžiť pravdepodobne ako ďalší kanál, ktorým sa dostane do mobilu reklama.

Dotykový displej tribandovej Nokie 7700 prinesie ďalšie nové možnosti použitia – vo výbave bude totiž aj softvér na rozoznávanie písma, ktorý bude spolupracovať so správcom kontaktov a kalendárom.

V telefóne bude štandardne 64 MB dynamicky zdieľanej pamäte, ďalšiu kapacitu získa používateľ vložením pamäťovej karty. Plná podpora bluetooth audio znamená, že cez bluetooth bude možné počúvať hudobné súbory uložené v telefóne. Telefón sa začne predávať v druhej polovici roku 2004.

Druhý model 6810 (vpravo) je nástupcom telefónu 6800 a na prvý pohľad vyzerá takmer úplne rovnako. Pribudla podpora technológie EDGE (vysokorýchlostný prenos dát cez GPRS) a priame spojenie s počítačom cez USB. Telefón sa ešte viac zameriava na biznis klientelu, je kompatibilný s vybranými korporátnymi aplikáciami Oracle a IBM. V telefóne Nokia použila pasívny TFT displej s rozlíšením 128 x 128 bodov a aj v tomto prípade sa telefón ovláda cez masívny päťsmerový joystick.

Telefónu nechýba kalendár s rozšírenými funkciami či poznámkový blok (poznámky môžete zaslať cez MMS alebo e-mail). K dispozícii bude aj hlasové vytáčanie i ovládanie a záznamník zvuku. V telefóne je javový e-mailový klient a pribudla podpora technológie Blackberry.

Konkurenčnou výhodou tohto modelu má byť aj fakt, že pracuje v úplnom multitaskingovom režime – počas hovoru sa teda dostanete do akejkoľvek vybranej aplikácie.

Batéria s kapacitou 1000 mAh poteší všetkých, ktorí potrebujú dlhú výdrž: telefón vydrží 7 až 15 dní v pohotovostnom režime a 3 až 7 hodín hovoru. Aj v modeli 6810 je zabudované FM rádio. Predávať sa začne v druhom štvrťroku 2004.