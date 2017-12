Veľký tresk bol skôr "veľkým dunením"

Londýn 31. októbra (TASR) - Počiatkom vesmíru nebol veľký tresk, ale skôr "veľké dunenie". V časopise New Scientist to konštatuje americký fyzik John Cramer z University of Washington v Seattle, ktorý sa pokúsil rekonštruovať zvukové frekvencie veľkého tresku spred 14 miliárd rokov.

"Výsledný zvuk pripomína hukot veľkého lietadla, ktoré uprostred noci preletí v 30-metrovej výške nad našimi domami," opísal Cramer výsledok svojej rekonštrukcie.

Veľký tresk uvoľnil gigantické energetické vlny a rozpálenú hmotu. Zvukové vlny zahriali oblasti s hustejšou hmotou, zatiaľ čo redšia hmota sa ochladila. Vznikli tak takmer nebadateľné teplotné rozdiely, ktoré sú merateľné aj v súčasnom vesmíre.

Cramer použil vo svojej rekonštrukcii teplotné merania satelitu Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Jeho výpočty vychádzali z frekvencií, ktoré sa šírili vesmírom prvých 760.000 rokov existencie.

Pretože rekonštruované zvuky boli pre ľudské ucho nepočuteľné, Cramer ich v počítači zosilnil. Dunenie postupne silnelo, pretože zvukové vlny sa v rozpínajúcom vesmíre predlžovali.

Výsledky Cramerovej práce si je možné vypočuť na internetovej adrese http://www.npl.washington.edu/AV/BigBangSound_2.wav.