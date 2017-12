Veľká recenzia bacuľatého smartphone Nokia 6600

Nokia už začala na európskych trhoch predávať nový smartphone s označením 6600. Na slovenský trh sa dostane čo nevidieť. Aký je tento telefón?

31. okt 2003 o 16:25 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

Telefón má moderný no zároveň konzervatívny dizajn. Vzhľadom k cieľovej skupine si Nokia nedovolila výstrelky a po dlhšom používaní musíme skonštatovať, že je to len dobre. Nokia 6600 preto výborne sedí v ruke a napriek drobným zmenám v umiestnení tlačidiel sa výborne ovláda. Telefón je mierne bacuľatý, v prednej časti dominuje veľký displej. Kompaktné rozmery vyžadujú čo najúspornejšie využitie priestoru a tak si niektoré klávesy našli nové miesto po stranách displeja. Boky telefónu sú úplne holé, nie je na nich žiadne funkčné tlačidlo. Vo vrchnej časti je tradične tlačidlo pre zapnutie/vypnutie/prepnutie režimu. Spodná časť telefónu je pre nás záhada – okrem konektora napájania sú v nej dva otvory (jeden pravdepodobne pre slúchadlá). Vyzerá to tak, že Nokia 6600 sa úplne oslobodila od pripojenia káblom a spolieha sa iba na podporu bluetooth. Vzadu je dizajnovo príťažlivá šošovka fotoaparátu umiestnená v strede veľkého vypuklého kruhu.

Napriek tomu, že sú klávesy natlačené do jedného bloku, ovládajú sa veľmi komfortne. Ako sme už spomínali – funkčné tlačidlá vrátane tlačidiel pre prevzatie a ukončenie hovoru sú zapustené na okraji telefónu. Sú však dobre dostupné a tak toto nové riešenie nebude rušiť ani priaznivcov klasického usporiadania kláves.

Ovládanie

Nokia 6600 zdedila po svojom odvážnejšie riešenom predchodcovi 7650 päťsmerový joystick zapustený v miernej priehlbine. Ovládanie je veľmi podobné so 7650, no v Nokii 6600 sa nám zdalo predsa len mierne mäkšie a presnejšie.

Displej

Nokia 6600 patrí spolu s modelom nižšej triedy 3660 k prvým telefónom Nokia s displejom zobrazujúcim 65000 farieb. Displej je aktívny TFT, takže je lepšie vidieť na slnečnom svetle, ako neaktívny. Jeho rozlíšenie 176 x 208 bodov poskytuje vysoký komfort zobrazovania.

Menu telefónu

Nokia 6600 používa nový Symbian 7, ktorý však navonok neprináša viditeľné zmeny. Užívateľské prostredie je veľmi podobné predchodcovi 7650, no je graficky príťažlivejšie. Napriek tomu si myslím, že vývojári nedocenili výhody displeja so 65000 farbami a menu mohlo byť graficky ešte prepracovanejšie.

Browsovanie menu i spúštanie aplikácií je veľmi rýchle, nenašli sme žiadne nedostatky. Keďže však pribudli nové funkcie, menu telefónu je v základnom nastavení už prepchaté. Symbian však umožňuje personalizáciu adresárov a tak si ho môžete prispôsobiť svojim potrebám.

Funkcie telefónu

Nokia 6600 má predstavovať novú generáciu smartpone od Nokie, no výberom funkcií sa ničím neodlišuje od konkurencie.

Komunikačné funkcie ako je SMS, MMS a e-mail neprešli žiadnymi významnými zmenami (mnohí užívatelia by napríklad privítali možnosť nakonfigurovať si viac e-mailových schránok). Rovnaké hodnotenie sa týka aj správcu kontaktov. Zmenami neprišiel ani kalendár, v ktorom si môžete nastaviť denné, týždenné a mesačné zobrazenie. Vývojári tiež nič nerobili s budíkom, ktorému užívatelia vyčítali absenciu rozšírených nastavení ako opakované budenie, viac časov budenia a pod. (všetky tieto funkcie nájdete v komerčne ponúkanej aplikácii).

V menu telefónu pribudol nový adresár Galéria, v ktorom sú zhromaždené všetky multimediálne súbory v telefóne (zvonenia ponúkane priamo Nokiou tam však nie sú, dostať sa k nim musíte opäť prostredníctvom komerčne dostupného súborového manažéra). Ďalšou novinkou sú farebné témy, ktoré okrem základnej farby nahradia aj tapetu pod ikonami menu. Táto funkcia iba čiastočne odpovedá na najčastejšie želania majiteľov 7650 – aby si mohli ľubovoľne meniť ikony a prostredie menu. Tri predvolené témy nie sú príliš výrazné, ďalšie si možno kúpiť a stiahnuť z internetu.

V súvislosti s podporou videa je v 6600 predinštalovaná aj mobilná verzia Real One Playera. Nokia začala podľa posledných správ do tohto modelu inštalovať aj internetový prehliadač Opera 6.1, no v nami testovanom modeli ešte nebol.

Ďalšie manažérske funkcie predstavujú bežný štandard – plánovač, poznámky, kalkulačka, veľmi podarený konvertor meny, hlasový záznamník a elektronická peňaženka (slúži na bezpečné uchovanie hesiel, napríklad PIN z platobnej karty a pod.). Na rozdiel od 7650 podporuje nový model nielen hlasové vytáčanie, ale aj hlasové ovládanie. Nokia tiež bude v modeli 6600 dodávať súborový manažér, no na veľmi obmedzenej úrovni (nevidí systémové „disky“ telefónu).

Poslednou novinkou je podpora chatov na internete, do ktorých môžete prispievať cez GPRS.

V telefóne boli predinštalované dve hry – žiadne prekvapenie – Snake EX a Mix Pix.

Okrem Opery bude v telefóne aj klasický WAP 2.0 prehliadač s GPRS triedy 10.

Komunikácia je takisto na úrovni – telefón pripojíte k iným zariadeniam cez bluetooth a infračervený port. Chýba podpora USB, ktorú ohlásili konkureční výrobcovia.

Nuž a napokon nesmieme zabudnúť na pamäť – v telefóne je voľných 6 MB dynamickej pamäte určenej na kontakty, správy, multimédia a aplikácie. Pamäť je vzhľadom k množstvu rôznych užitočných aplikácií značne poddimenzovaná (len Opera má cca 700 kB), no v prípade 6600 ju už našťastie možno rozšíriť pamäťovou kartou MMC. Do telefónu sa vkladá mimoriadne nešikovne – treba vybrať batériu, čo iste nepoteší tých užívateľov, ktorí potrebujú s kartou pracovať aj v iných zariadeniach. Tiež stojí za úvahu, či má zmysel, aby Nokia zubami-nechtami podporovala štandard MMC, keď napríklad SD karta je s MMC spätne kompatibilná a ponúka oveľa väčšiu kapacitu. Nehovoriac o tom, že SD karty podporuje Sendo a možno budú použiteľné aj v novom Siemense SX1.

Fotoaparát a kamkordér

Zabudovaný fotoaparát v telefóne fotí vo formáte VGA 640 x 480 bodov. Jeho funkcie sú veľmi oklieštené – obrázky môžete urobiť v režime standard, portrét a night. Okrem toho môžete použiť samospúšť s tromi rôznymi časmi a tri úrovne kvality obrázku. To je všetko. Žiadne ďalšie funkcie, žiadne ďalšie efekty. Aj tu dáva Nokia priestor vývojárom, ktorí budú predávať rozširujúce aplikácie.

Kvalita fotografií je porovnateľná so staršou Nokiou 7650, necítiť žiaden kvalitatívny posun, pribudol len 2-násobný digitálny zoom.

Kamkordér sníma videozábery v rozlíšení QCIF (176x144 bodov) alebo subQCIF (128x96 bodov). Vybrať si môžete zábery so zvukom a bez, maximálna dĺžka videa je 11 sekúnd (cca 95 kB) a zmestí sa tak do MMS. Aj vo videu môžete využiť 2-násobný digitálny zoom. Kvalita videa je primeraná zariadeniu ktoré ho sníma :-), no na zábavu úplne stačí.

Batéria

Najväčším nedostatkom predchodcu, modelu 7650 bola nízka výdrž batérie, telefón vydržal pri frekventovanom telefonovaní približne 1-2 dni. Nokia 6600 je na tom oveľa lepšie – so štandardnou batériou Li-Ion 850 mAh sme pri frekventovanom telefonovaní nabíjali každé 3 – 4 dni. Podľa tabuliek Nokia 6600 vydrží 2 – 4 hodiny hovoru a 150 – 240 hodín v pohotovostnom režime.

Celkové hodnotenie

Mobily typu smartphone prinášajú výrobcom problém v podobe operačného systému Symbian. Samotný systém je, samozrejme, bezproblémový, ale jeho nasadenie u takmer všetkých kľúčových výrobcov stiera veľkú časť konkurenčnej výhody. Smartphone majú rovnaký základ, v podstate sa odlišujú len hardvérovou výbavou a veľkosťou dynamickej pamäte. Keďže ani tu neprichádza k výrazným rozdielom, výrobcovia majú neľahkú úlohu – poskytnúť zákazníkovi funkcie a predinštalované aplikácie, aby si vybral práve jeho produkt. Hlavnými konkurentmi Nokie 6600 sú v súčasnosti Siemens SX1, Sendo X a Motorola mpx200 (čoskoro by mal pribudnúť aj Sony Ericsson P700). Nokia má konkurenčnú výhodu v tom, že prichádza s modelom 6600 ako prvá. No v porovnaní s konkurenciou bude mať pravdepodobnejšie najchudobnejšiu doplnkovú výbavu – tu bude držať prím Sendo X, ktoré je také nadupané, že mu nebude stačiť ani Nokia, ani Siemens.

Nokia 6600 však stojí za úvahu – pre operačný systém Symbian existuje obrovské množstvo praktických aplikácií, ktoré váš mobil zmenia na výkonnú kanceláriu. Rátajte však s tým, že kým si mobil prerobíte na svoj obraz, ešte si priplatíte. Je len na vás, koľko.