UFO: Aftermath - mimozemšťania, traste sa!

Keď česká spoločnosť Altar Interactive získala licenciu na pokračovanie slávnej strategickej série UFO, upriamili sa oči všetkých fanúšikov na UFO: Aftermath. Stalo sa, hra je hotová. Ak chcete vedieť, či hra dostojí svojmu menu, zamerajte svoj ned

31. okt 2003 o 11:23 Dante

Námet ohrozenia našej planéty neznámou civilizáciou je už tak ošúchaný a ohraný, ako žiaden iný, avšak aj napriek tomu vychádzajú hry s touto tématikou, a to v dosť hojnom počte. Prvotná myšlienka invázie sa v pravom slova zmysle objavila až v hre UFO: Emeny Unknown, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 1994. Dnes sa pozrieme na zúbky akéhosi „pokračovania“ (Autori sa všetkým výrokom o pokračovaní bránia a odmietajú ich.) s názvom UFO: Aftermath z dielne ALTAR Interactive.

Koncept hry UFO: Emeny Unknown bol jednoduchý - na sklonku xtého storočia sa na oblohe objaví množstvo neidentifikovateľných lietajúcich objektov. Väčšie mestá sa ocitnú pod „ochranou“ našich šedivých a veľmi podivne vyzerajúcich priateľov z vesmíru. Ľudstvo upadá do depresie a beznádeje, vojna ktorú proti nim vedú je beznádejná, aspoň to tak na prvý pohľad vyzerá. Pozemská technológia je neveľmi neúčinná a agresorovi spôsobuje iba veľmi malé straty. Vývoj s novými poznatkami však napreduje míľovými krokmi a zbrane sa stávajú účinnejšie a spôsobujú vačšie škody. Všetko nakoniec dobre dopadne a nevítaná návšteva je vypoklonkovaná s nežným nakopnutím do zadnej časti tela. Rok po tom, teda v roku 1995, sa ľudstvo musí vysporiadať s ďalšou ničivou vlnou, útok sa odohráva oveľa rafinovanejší postupom. X-COM: Teror from the Deep hráča odvádza o 40 rokov dopredu, kedy podľa príbehu mimozemská rasa rozmiestnila svoje základne na morskom dne a odtiaľ sa chystala na frontálny a zdrvujúci útok proti ľudstvu. Inovácií v hre bolo veľa, veď sa vyvíjala v dobe, keď o úspechu rozhodovali nielen ohromujúce grafické orgie ale i originalita, nápaditosť a myšlienka. Ľudstvo bojuje do posledného muža, zásoby nerastných surovín sú vyčerpané, avšak záverečná bitka bola úspešná a my sme opäť stáli na strane víťaza.

Posledné priame pokračovanie bola kvalitatívne hlboko pod latku ktorú nasadili doterajšie diely. X-COM: Apocalypse sa objavila v roku 1997 a dej sa neodohrával na celej planéte, ale v mestečku Mega Primus, kam sa zhromaždili zbytky ľudskej rasy a museli opäť bojovať o prežitie. Originálna koncepcia sa v treťom pokračovaní úplne vytráca, čo bol pre mňa skutočne nepríjemný šok a spôsobil, iba letmé absolvovanie jednej tretiny hry.

Ak sa pozretie spätne na začiatok roku, v tabuľke najočakávanejších hier, tak medzi titulmi ako Doom 3 či Half-Life 2 sa ocitla i naša dnešná hra z dielne Altar Interactive, ktorá by sa mala pokúsiť zhrnúť pozitíva všetkých predchádzajúcich dielov a pridať trošku vzrušujúceho korenia netradičnosti, z ktorého mal byť vytvorený výborný kokteil pre všetkých nadšencov akčných stratégií.

Ľudská populácia tak ako pred mnohými a mnohými miliónmi rokov dinosaury, vymizla z povrchu zemského. Celý systém bol však oveľa rafinovanejší než u dinosaurov. Nad našou atmosférou vypustila mimozemská civilizácia niekoľko ničivých spór, ktoré sa v tom okamžiku začali množiť a ničiť ľudstvo. V hre sa ocitáte na počiatku invázie v roku 2005. Na opustených uliciach sa povaľujú mŕtvoly a budovy zívajú prázdnotou. Všade narazíte iba na strach, utrpenie a pach smrti...

Na hru máte klasický pohľad z vtáčej prespektívy pri jednotlivých prieskumoch terénu, plus celkový pohľad na zemeguľu, kde sa preklikávate z jednej základne na druhú. Starí a ostrieľaní vlci budú sklamaní, pretože boli zrušené funkcie ako výstavba základne, nemôžete vyvíjať a zlepšovať lietadlá, vždy čas od času sa vám objaví akýsi upgrade na výkonnejší stroj, a to je všetko. Možnosti vývoja a výskumu boli hrozne oklieštené a dovolím si tvrdiť, že tu ostali iba z toho dôvodu, aby celá hra nepôsobila stereotypným dojmom. Táto časť ma skutočne veľmi sklamala, veď práve vo výskume bola určitá dávka taktiky, museli ste si dobre premyslieť na čo svoje inžinierske kapacity použijete a na akú technológiu sa špecializujete… ach, no čo už :o(

Vaše základne majú jedinú interakciu s prostredím. Môžete zmeniť ich typ na vojenské zameranie – toto je základné nastavenie u novoobsadenej základni. Môžete si ju prestaviť na výskumno–výrobnú. Čím viac základní máte, tým práce na výskume prebiehajú rýchlejšie. Myslím, že systém vývoja mohol byť prepracovanejší. Od svojho predchodcu zostáva takmer nezmenený, a to čo sa v tej dobe zmestilo do 10 Mb dnes zabralo 2 CDčka. Smutné.

Vačšina z vás vie, že hra je mixom medzi na kolá rozdelenou stratégiou a real-time stratégiou. Tomu zodpovedá aj možnosť zmeny časového sledu. Ten si môžete nastaviť podľa svojho uváženia (Na dlhšie a komplikovanejšie manévre budete mať dostatok času). Sami si môžete nastaviť, kedy a pri akých udalostiach sa má čas zastaviť, či o čom vás hra má alebo nemá informovať.

Ale aby som sa tak nehrnula dopredu a nezabudla na dôležité veci. Súčasťou taktiky je samozrejme výzbroj vašich vojakov, takže sa na chvíločku zastavíme na vojenskej základni. Medzi jednotlivým bázami-základňami existuje akýsi teleport a tak si svojich vojakov medzi nimi možete ľubovolne presúvať. Bohužiaľ tento teleport výhradne funguje iba medzi základňami. Na hlavnej základni môžete mať nešpecifikované množstvo vojakov, na jednu misiu ich však môžete vziať maximálne 7. Pri návrate, ak niečo menšie prinášate, tak sa do helikoptéry zmestí 5 až 6 vojakov.

Vojaci sú oblečení stroho, do ruky im môžete dať nejaké tie zbrane, za opasok drobnosti – nejaký ten granát a tak. Do batohu sa zmestia tiež väčšie veci, ale pozor žiadneho ufóna tam nestrčíte, pri tomto pokuse vás hrá veľmi dôrazné upozorní :o)

Každý podľa vlastného uváženia musí rozhodnúť koľko družstiev zostaví. Vo všeobecnosti je dobré, aby team mal minimálne troch členov, z ktorých aspoň jeden disponoval, presnou streľbou na väčšiu vzdialenosť a čo najúčinnejšou. K tomuto účelu bude asi v polovici hry vynájdená laserová puška, ktoré môžete získať od nepriateľov. Vo všeobecnosti je plytvaním času vývoj akejkoľvek mimozemskej technológie, pretože sú menej účinné než tie, ktoré môžete ukoristiť. Vaši vojaci dokážu obsluhovať štyri typy zbraní: automat, pušku, nejaký guľomet no a nakoniec tu máme granáty či iné výbušniny. Nebudem sa tu zaoberať menovaním rôznych typov zbraní, ktoré sa v hre nachádzajú, je ich skutočne veľa a mnoho z nich v hre ani nevyužijete. U pancieru je situácia iná, tých je už menej. V základne by sme ich mohli rozdeliť tie na báze pozemských technológií a na báze mimozemských technológií.

V hre sa nachádza niekoľko kľúčových udalostí, okrem nich plynie príbeh veľmi stereotypným tempom. Na začiatku budete v prevažnej väčšine riešiť nejaký nedovolení prístup či budete musieť odvrátiť nejaký útok či nebezpečenstvo útoku. Potom sa budete vydávať na misie, v ktorých bude vašou úlohou eliminácia nepriateľa avšak iba jeho paralizovanej, pretože pre vedecké účely budete musieť priniesť nejakého živé na základňu. Keď váš vývoj pokročí budete obchdovať i nepriateľské lietadlá – UFO či čistiť okolie a tak podobne. Veľkú časť úloh tvorí i obsadzovanie mestských základní.

Hra sa neustále technologicky vyvíja, a váš nepriateľ vždy o krôčik pred vami disponuje silnejšími zbraňami a lepším pancierom, čo v niektorých prípadoch privádza k šialenstvu. Mapy sú generované automaticky a tak sa nestretnete s nejakými, ktoré by sa nápadne podobali. Exteriéri sú spracované výborne, s interiérmi je to horšie (hlavne mimozemské vesmírne lode ma sklamali), avšak o týchto aspektoch si povieme v ďalšej časti recenzie. Bohužiaľ, príliš často sa ma zhostilo nutkanie celú hru zabaliť, ale vždy som si povedala, že bude lepšie, ak ešte predsa kúsok odohrám, aby bola recenzia čo najobjektívnejšia.

Na záver spomeniem niekoľko dôležitých udalostí, tak ako v prvej časti aj tu budete svoje prvé UFO skúmať v blízkosti mesta Los Angeles. Postom sa dozviete, že nielen vy ale ak ruskí vedci majú na svoj tajnej základne k dispozícii mimozemskú technológiu a v jej výskume sú ďalej než vy, tak sa vydáte na „priateľskú návštevu“. Á tak to som sa ale rozpísala, nie, neprezradím ako to celé skončí, na to musíte prísť sami...

GRAFIKA 8 / 10

Po grafickej stránke hra výborne odpovedá svojmu žánrovému profilu. Izometrický pohľad v 3D prostredí s voľnou kamerou je to najlepšie, čo mohli pre daný herný štýl vývojari zvoliť. Pripomienky by som mala iba k vzhľadu niektorých predmetov, interiérov – hlavne na palube mimozemských lodí sa absolútne nevyznáte a cítite sa hrozne stiesnene. Klasický pohľad na Zem vyvoláva v hráčoch príjemný pocit nostalgie a spomienok. Jednotlivé animácie boli spracované dobre. Proste 4 hviezdičky a žiadne zbytočne reči :o)

INTERFACE 6 / 10

Jednoduchý, praktický, nemusíte sa zaťažovať množstvo najrôznejších funkcií. Samotné menu hry pôsobí veľmi prehľadne. Samozrejme sa stane, že niektoré akcie sú krkolomné a pripadá vám, akoby ste si pravé ucho škrabali ľavou rukou. Ako vieme, všetko má svoje klady i zápory. (Pozn: Tí čo sériu poznajú, s osvojením si ovládania nebudú mať žiadne problémy a tutorial, myslím, môžu s kľudom vynechať.)

HRATEĽNOSŤ 4 / 10

Ako si sami môžete všimnúť s touto položkou nie je niečo v poriadku, strata troch hviezdičiek indikuje problémy. Bohužiaľ je to tak, hra sa príliš rýchlo stane stereotypnou, variabilita jednotlivých úloh je malá, žalostne malá! Opakujúce sa udalosti, rapídne uberajú na kvalite. Povedzme si úprimne, príbeh nikdy nebol silnou stránkou série, avšak určitú príťažlivosť jeJ pridáva a čím je lepší, tým je lepšia i samotná hrateľnosť. Tu je to bohužiaľ opačne. Nepopieram záver, je dobrý, ale tie nudné pasáže plné nelogických a nezdôvodnených akcií vývojárom jednoducho odpustiť nemôžem.

MULTIPLAYER

Hra multiplayer nepodporuje a skutočne si ani nedokážem dobre predstaviť, ako by to celé fungovalo.

ZVUKOVÉ EFEKTY 5 / 10

Ako už samotné hodnotenie naznačuje, po zvukovej stránke máme do činenia s priemerným dielom. Nájdete tam dobré, majstrovské zvukové kúsky, celkový dojem však kazia opakujúce sa hlášky ("Waiting for order, sir!", "Yes, sir!"). Jednotlivé rasy majú svoj akcent a prízuk to je však všetko. V tejto časti musím zdôrazniť, že spoločnosť Cenega prináša na náš trh v cene 1 299 Sk plne lokalizovanú verziu v českom jazyku. Bohužiaľ do spracovania tejto recenzie som sa k nej nedostala. Keď ju budeme mať k dispozícii, určite sa k nej ešte vrátime.

HUDBA 9 / 10

Tak toto je asi najsilnejšia stránka hry. Hudba je fakt skvelá, mystická, vzrušujúca, okúzľujúca a svojimi tónmi vás dokonale vtiahne a pohltí. Bola by úplne perfektná, avšak tak ako u zvukov po dlhšom hraní sa začne opakovať a jej čaro pomaly ale iste opadáva.

OBTIAŽNOSŤ & UMELÁ INTELIGENCIA 6 / 10

Na začiatku hry si môžete obtiažnosť nastaviť, odporúčam dobre popremýšľať než si nejakú zvolíte. Aj na najjednoduchšej úrovni sa vyskytne niekoľko dosť ťažkých pasáži. Osobne by som všetkým priemerným hráčom odporúčala obtiažnosť medium, myslím že vačšine bude vyhovovať.

Samozrejme hra sa dá hneď od začiatku zvládnuť aj na najvyššej úrovni, ale tu musíte myslieť veľmi takticky a voliť najoptimalnejšie kombinácie medzi zbraňami, vojakmi a je veľmi rozumné savovať čo najčastejšie. Objektívne zhodnotenie umelej inteligencie je veľmi obtiažne, pretože ak vás pri niečo pri útoku prekvapí a vy ste si hru uložili, nie je problém sa vrátiť a podniknúť kroky proti jej útoku, pretože už viete odkiaľ a s akou intenzitou útok príde.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Už pri inštalácii sa začnú vynárať spomienky… Prenesiete sa v čase o 10 rokov spať, iba grafika tam akosi nezapadá, ale to nie je podstatné. Každý starý, ostrieľaný vlk tohoto žánru si príde na svoje a zažije množstvo eufórie ale i sklamaní a kto vám bude tvrdiť opak, neverte mu! UFO: Aftermath je výborná akčná stratégia so všetkých, čo k tomu patrí avšak je príliš, príliš monotónna…

Vydavateľ: Cenega Publishing

Vývojár: ALTAR Interactive

Minimálna konfigurácia: Pentium III 500MHz, 12/8 MB RAM, GeForce 2 MB 32 MB alebo odpovedajúci Radeon

Odporúčaná konfigurácia: Pentium III 1Ghz, 256 MB RAM, GeForce 3 64 MB RAM či odpovedajúci Radeon

Podobné hry: Fallout Tactics

Žáner: Stratégia