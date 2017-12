ST online začali ponúkať neobmedzený prístup cez ADSL

Slovenské telekomunikácie rozširujú portfólio služieb Internet ST Online a prinášajú na trh časovo a dátovo neobmedzené pripojenie do internetu (tzv. flat).

31. okt 2003 o 9:51

Okrem novej služby pripojenia do internetu – DSL FLAT Standard - Slovenské telekomunikácie, a.s., od 1. novembra zákazníkom prinášajú aj služby DSL DATA s prenosovými rýchlosťami 384/64 kbit/s.

Služba DSL FLAT Standard poskytuje zákazníkom permanentné pripojenie do internetu bez dátových a časových obmedzení. Maximálna prenosová rýchlosť pre download, t.j. v smere k užívateľovi dosahuje 384 kbit/s a pre upload t.j. v smere od užívateľa 64 kbit/s. Za fixný mesačný poplatok môžu byť zákazníci služby DSL FLAT Standard pripojení nepretržite do internetu a prenášať dáta bez akýchkoľvek ďalších dodatočných poplatkov.

Podobne, ako užívatelia služby DSL DATA, aj zákazníci služby DSL FLAT Standard získajú spolu s neobmedzeným prístupom do internetu jednu schránku elektronickej pošty, ďalšie dve e-mailové adresy (aliasy) k schránke v tvare meno@stonline.sk, SMS notifikáciu doručenej pošty a komfortný webmail so všetkými jeho výhodami (antispamová ochrana, forward e-mail, auto reply, podporu WAP protokolu, elektronický kalendár, odosielanie SMS správ.)



Zákazníci Slovenských telekomunikácií, a.s., ktorí sa rozhodnú pre službu DSL FLAT Standard neplatia žiadny zriaďovací poplatok, ale len mesačný paušál 1.490,- Sk bez DPH. Tak ako aj pri programoch DSL DATA však musia mať záujemcovia o DSL FLAT Standard zriadenú službu ST DSL, ktorá umožňuje prístup do telekomunikačnej infraštruktúry Slovenských telekomunikácií, a.s.

Služba DSL FLAT Standard je určená internetovým užívateľom, ktorý chcú byť „always on“, čiže nepretržite pripojení do internetu a nechcú si pritom „strážiť“ mesačné objemy prenesených dát. Zároveň sú ochotní akceptovať skutočnosť, že ich rýchlosť pripojenia do internetu môže pri silnom vyťažení linky klesnúť.