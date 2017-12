Ford Racing 2 – dojmy z demoverzie

Závodné hry propagujúce jedinú značku niektorého zo svetových výrobcov automobilov sú v poslednej dobe obľúbené. Otázkou je či aj medzi hráčmi alebo iba u marketingových managerov. Po priemernom Mercedes-Benz World Racing, tu máme sľubne vyzerajúci Ford R

30. okt 2003 o 14:12 Dante

Ak ma pamäť neklame, pôvodná hra Ford Racing sa objavila na prelome rokov 1999 a 2000, o žiadnu prevratnú hru však nešlo. Na tu dobu síce disponovala dobrým grafickým spracovaním, avšak to bolo všetko, chýbala jej realita a kvalitnejšie ovládanie. Tak sa teda ani nie je čomu diviť, že Empire Interactive svoje druhé pokračovanie pripravuje v tichosti a bez nejakého väčšieho rozruchu. Nedávno sa však objavila hrateľná demoverzia a keďže sa už dosť dávno chystám na túto hru napísať preview, prišlo demo skutočne vhod.

Na rozdiel od prvej časti bol vývoj druhého pokračovanie zverený ostrieľanejšiemu teamu – Razorworks – ktorý vo vývoji arkádových závodných titulov majú mnohé skúsenosti (Napríklad pod ich vedením vznikol titul Total Immersion Racing – ktorý bol zhodou okolností taktiež distribuovaný firmou Empire.). Chlapci sa rozhodli, že v dvojke bude hráč svedkom revolučnej zmeny, to znamená, že hru úplne prekopali a zo starých základov tam nič nezostalo – aspoň mi to tak pri hraní pripadalo. Prvá, a pre našinca nie veľmi príjemná zmena bola, úplná separácia európskych spoločnosti. Ten kto v hre bude hľadať modely ako Mondeo, Ka, Escort... neuspeje. Hru výlučne okupujú veľké americké modely. Zajazdíme si v autách amíkov (Jéj, pardón, zabudla som na Focus – to už by ma nejaký fanúšik kameňoval… takže oprava niečo európske tam teda nájdete :o)). Nájdete tu viac ako 30 vozidiel, kde figurujú tak známe modely ako Ford ’49 čo Mustang ’68. Koho srdce túži po nejakom tom off-roade, tak tu nájde F-150 (S ním si môžete zajazdiť i v deme.) či F-350 XLT Sport.

Výrazne zmeny zaznamenali herné módy. Vezmime si na mušku napr. taký Ford Challenge. Autá sú rozdelené do siedmich kategórii (podľa výkonu). Sú označené jednou z troch vlastností: Hrateľné, Otvorené, Zatvorené. Na získanie zatvoreného auta musíte vyhrať niekoľko pretekov v dopredu nadefinovanom otvorenom aute. Do tej doby pokiaľ sa tak nestane, sa na toto auto môžete iba pozerať. Akonáhle súťaž vyhráte, stane sa hrateľným a môžete s ním súťažiť i v druhom móde s názvom Ford Collection. Dovolte mi uviesť príklad. Povedzme, že chcete pekne po poriadku získať všetky autá. V tomto prípade musíte začať v kategórii Living Legends, kde sa posadíte za volant Fordu ’49. Ak sa vám podarí s týmto vozom vyhrať, tak vám hra oznámi že toto auto, či dráha bude otvorená už i v móde Ford Collection.

Keď sa už zmieňujem o herných módoch, poďme si o nich povedať niečo bližšie. Množné číslo je tu úplne na mieste, v hre sa totiž stretnete s ôsmimi hernými módmi, pričom s drvivou väčšinou ste sa ešte nestretli. Standard Race a Time Trials sú módy, ktoré predstavovať nemusím, sú jednoduché. U módu Seconds Out už budete mať viacej práce, síce aj v tejto časti ide o boj s časom, avšak neúprosné tikanie hodín môžete spomaliť rôznymi bonusmi (v podobe presýpacích hodín), ktoré sú umiestnené na trati. V Driving Skills je táto situácia zložitejšia, pretože presýpacie hodiny boli nahradené dvomi bójami, pričom ak prefrčíte ich stredom, vyhrávate nejaké sekundy k dobru. Asi nemusím zdôrazňovať, že tieto dva módy poriadne preveria správnu rýchlosť vášho auta, ale i vaše vodičské umenie, a čo je dôležitejšie, bez pomoci presýpacích hodín či bójí nemáte šancu trať úspešne zvládnuť. Vrcholom v tomto smere je mód Racing Line, kde autori pustili uzdu svojej fantázie. Na dráhe sa objaví čiara, ktorá predstavuje ideálnu dráhu a vašou úlohou bude tejto dráhy sa držať a nevybočiť (maximálne o niekoľko centimetrov). Ak sa však vychýlite nad mieru, či pôjdete pomaly, začnú vám z vášho konta ubúdať drahocenné budíky. Ďalšou kategóriou sú preteky, kde nejde o to zdolať čas ale skutočných súperov. Mód Elimination je súťažou na tri kolá s ďalšími piatimi protihráčmi. Háčik je v tom, že po každom kole sú posledné dve autá diskvalifikované a hra pre ne končí. Duel mód taktiež pozostáva z troch kôl, tu však svoje schopnosti otestujete iba na jednom protivníkovi. Zaujímavé na tom je, že každé kolo dostanete iného súpera. Takže ak úspešne zvládnete prvé kolo, váš starý protihráč zmizne a na jeho mieste sa objaví nový silnejší a rýchlejší, než bol ten predchádzajúci. Drafting mód je vynikajúcou skúškou vašich sledovacích schopností. Na začiatku vám systém vyberie nejaké auto, ktoré sa nachádza pred vami, vašou úlohou bude ho dostihnúť a potom udržovať určenú vzdialenosť čo najpresnejšie. Následne sa vám v rohu obrazovky objaví akési blikajúce autíčko, z ktorého ubúda. Keď ubudne úplne, úlohu ste splnili a dostávate časový bonus a ďalšie auto, ktoré musíte sledovať.

Ako vidíte, Ford Racing 2 nebude určený nadšencom simulátorov, práve naopak, na svoje si prídu arkádoví nadšenci. Musím sa priznať, že som nikdy neholdovala simulátorom, kde bolo možné nastaviť milión najrôznejších detailov, pričom každý mal na jazdné vlastnosti určitý vplyv. Vždy som mala rada hry, kde ste mohli stlačiť plynový pedál až k podlahe a potom už vašou jedinou starosťou bolo zvládnuť tú šialenú rýchlosť. FR2 je presne takouto hrou, čo je cítiť i zo samotného dema. Arkádový dojem ešte umocňuje, fakt, že vaše vozidlo je nezničiteľné a ani pri tom najbrutálnejšom náraze sa mu nič nestane (osobná skúsenosť :o)). Hra má však implementovanú jednu, v dnešnej dobe najrozšírenejšiu funkciu - Catchup - to znamená, že môžete šoférovať dokonale, súperi sa vám budú stále lepiť na päty a vyčkávať na vaše zaváhanie či najmenšiu chybičku. Zvyšuje to však adrenalín a radosť zo samotného víťazstva, ktoré v tejto hre nie je nijak jednoduché.

Pre mňa nevyriešitelnou záhadou ostalo ovládanie. Ten kto hral jednotku sa určite bude pamätať na nekorektné reakcie automobilu a na celkovo veľmi nevydarené ovládanie. Dvojka sa v tomto smere absolútne nezlepšila, ak sa s autom dostanete do zákruty, zrazu vidíte na monitore neovládateľnú vecičku, s ktorou sa nedá nič robiť. Nebrzdí, nereaguje na vaše pokyny, výsledok tohoto besnenia asi popisovať nemusím. Ovládanie proste pomocou šipiek je nereálne. Neviem či to bola iba chyba dema, ale nenašla som ani žiadne nastavenia citlivosti, tak ako tomu je u iných hier, ktoré ovládate šipkami. Dúfajme, že v plnej verzii na túto možnosť vývojári nezabudnú.

Ešte si povieme niečo o kamere. Vo FR2 nájdete dva pohľady, ten prvý je klasický z vtáčej perspektívy a ten druhý z kokpitu auta.

Autá sú po dizajnovej stránke na tom veľmi dobre. Dráhy nijak nevybočujú z arkádového žánru. Z dema i napriek drobným chybičkám a nie veľmi vydarenému ovládaniu mám pocit, že priaznivci arkádových športových hier z nej budú mať radosť. Uvidíme, počkáme si na plnú verziu, ktorá by sa mala objaviť 31. októbra 2003 pre PC ale i PS2 a Xbox. Mimochodom demo nájdete na tejto stránke a jeho veľkosť je 30 MB.