Aké sú mobilné zvyky Američanov?

Atlanta 30. októbra (TASR) Staré príslovie Iný kraj, iný mrav stále platí aj v našom veku, aj čo sa týka napríklad používania mobilných telefónov.

30. okt 2003 o 10:31 TASR

Podľa novej štúdie spoločnosti Cingular Wireless ľudia na juhu USA prepnú svoj mobilný telefón do tichého režimu, keď vchádzajú na omšu do kostola. Ich spoluobčania na stredozápade tak urobia vždy, iba keď vstúpia do banky.

Používatelia mobilných telefónov na západe Spojených štátov zase vypínajú či prepínajú telefóny na tichý režim, keď sedia v reštaurácii či kine. Iná skupina Američanov žijúcich väčšinou v horách prepína telefóny na vibračný režim, keď vstúpia do nemocnice. A nakoniec obyvatelia veľkých miest ako New York a Chicago radšej vypínajú mobily, keď idú nakupovať.