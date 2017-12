Antropoidi majú treťohorné ázijské korene

Druh Homo sapiens sa podľa dnešných poznatkov zrodil pred zhruba 2,5 miliónmi rokov v Afrike. Zrod spoločných predkov človeka, ľudoopov a opíc - antropoidov - sa však stráca pred 40-50 miliónmi rokov na úsvite treťohôr, v eocéne.

30. okt 2003 o 0:00 ZDENĚK URBAN

Päť rôznych pohľadov na členkovú kosť zrejme najstaršieho známeho antropoida – z Ázie. FOTO – PNAS

V strednom Myanmare (Barma) je vedcom dobre známa geologická formácia Pondaung, pochádzajúca zo stredného eocénu. Našli sa v nej početné fosílie cicavcov vrátane prvých primátov. Primátie rody Pondaungia a Amphipithecus sa stali ohniskom debaty o mieste vzniku antropoidov a vážne spochybnili tézu o Afrike ako ich pravekej domovine. Debata sa krútila okolo toho, či ide o takzvané adapiformy, príbuzné madagaskarským lemurom či afroázijským lorisom, alebo už o antropoidy.

V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition teraz Laurent Marivaux z Université de Montpellier II s ôsmimi francúzskymi, thajskými a myanmarskými kolegami opísal pozoruhodnú členkovú kosť eocénneho primáta. Našla sa vlani na lokalite Segyauk blízko Mogaungu v stredozápadnom Myanmare.

Predchádzajúce nálezy väčších i menších primátov v podaungskej geologickej formácii predstavovali najmä fosílne fragmenty kostí lebky a zuby, čo na jednoznačné stanovenie príslušnosti k antropoidným alebo adapiformným primátom nestačilo. Segyauská členková kosť sa však veľkosťou, pomermi jednotlivých častí a ďalšími podrobnosťami štruktúrne viac podobá antropoidom ako adapiformným primátom. Niektoré znaky kosti poukazujú na mechaniku kĺbov typickú pre skoré antropoidy, odrážajúcu spôsob života tvora štvornožky sa pohybujúceho v korunách stromov.

Marivaux s kolegami sa domnievajú, že kosť patrila príslušníkovi rodu Amphipithecus, veľkému primátovi, ktorý zrejme pripomínal dnešné ľudoopy. Tento nový myanmarský objav podporuje názor, že prvé druhy antropoidov sa vyvinuli v Ázii a až neskôr odtiaľ migrovali do Afriky.