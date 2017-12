K Zemi sa blíži gigantický mrak slnečných častíc, hrozí silná magnetická búrka

Washington 29. októbra (TASR) - Slnko v utorok vychrlilo ďalší obrovský mrak elektricky nabitých častíc, ktoré smerujú k Zemi a môžu spôsobiť veľmi silnú geomagnetickú búrku.

29. okt 2003 o 13:22 TASR

Prúd častíc by mal doraziť k našej planéte v priebehu dnešného dňa alebo vo štvrtok a jeho intenzita je tak silná, že môže spôsobiť skraty v elektrickom vedení, poškodiť satelity, pagery, navigačné systémy, počítače, mobilné telefóny a ropovody. Nie je vylúčený ani vplyv na ľudské zdravie.

Vyvrhnutý prúd nabitých častíc zo Slnka, v astronómii označovaný ako koronálna ejekcia hmoty, je jedným z najsilnejších, aké boli kedy zaregistrované v histórii meraní slnečnej aktivity. Je dokonca mnohonásobne silnejší než séria slnečných erupcií, ktoré ovplyvnili Zem minulý týždeň.

Okrem toho, že hrozí poškodenie modernej elektroniky, môže blížiaca sa slnečná búrka vyvolať polárnu žiaru pozorovateľnú dokonca aj v južnej Európe a na juhu USA, uviedol Paal Brekke, pracujúci na projekte SOHO. Satelit SOHO nepretržite monitoruje aktivitu našej najbližšej hviezdy a ako prvý zachytil aj najnovšiu erupciu.

Mohutná protuberancia vytryskla z obrovskej slnečnej škvrny veľkosti Jupitera v utorok podvečer. Priamo k Zemi vyslala prúd častíc s rýchlosťou 2100 km za sekundu, čo je asi päťkrát vyššia rýchlosť než vo väčšine takýchto úkazov. Keď častice zasiahnu Zem, môže to mať vážne následky, uviedol Brekke.

Astronómovia sa zhodujú v tom, že búrka je nie "veľká", ale gigantická, a je jednou z najsilnejších, aké dosiaľ zaznamenali. Našu planétu by mohla zasiahnuť už dnes večer, no presný čas sa nedá predpovedať. Nie je možné ani vopred určiť, aké vážne budú jej následky, až kým nezasiahne Zem alebo satelit SOHO.

Kľúčovým faktorom je podľa astronómov orientácia magnetického poľa vo vnútri mraku slnečných častíc. Ak bude pole smerovať na sever, teda rovnakým smerom, ako je orientované magnetické pole Zeme, búrka by mohla okolo Zeme len "prekĺznuť" bez vážnejších následkov.

Ak však bude pole častíc orientované južným smerom, "bude to mať na Zem veľmi dramatický vplyv", varuje Brekke. Búrka otrasie celou našou magnetosférou (ochranným magnetickým obalom Zeme) a spôsobí prudkú geomagnetickú búrku.

Americký Národný úrad pre oceánografiu a atmosférické úkazy (NOAA) kategorizoval hroziacu búrku ako typ G-5, čo je najsilnejší stupeň na existujúcej stupnici geomagnetických búrok. Takéto silné narušenie geomagnetického poľa môže spôsobiť problémy s reguláciou napätia v systémoch elektrickej energie, poškodiť transformátory, satelity, lietadlá a ďalšie letecké zariadenia, a vyvolať preťaženie ropovodov.

Magnetosféru Zeme tvoria elektricky nabité častice, ktoré sa pohybujú okolo našej planéty po siločiarach jej magnetického poľa. Keď niektoré z nich vniknú do atmosféry, vytvoria úkaz známy ako polárna žiara. Bežne dochádza k tomuto javu v oblastiach zemských pólov, no v prípade blížiacej sa búrky nie je vylúčené, že polárna žiara sa objaví aj na oblohe nad južnými štátmi Európy i USA. Ak by búrka zasiahla Zem cez deň, žiaru nebude možné pozorovať.

K silnej geomagnetickej búrke došlo minulý týždeň, keď Zem zasiahol prúd nabitých častíc vyvrhnutých z oblasti jednej z dvoch gigantických škvŕn na povrchu Slnka. Výskyt takýchto intenzívnych úkazov je pre astronómov prekvapením, pretože Slnko je teraz vo fáze relatívne nízkej aktivity.