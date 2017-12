Command & Conquer: Zero Hour - návod (2. časť)

Pokračujeme druhou časťou návodu k datadisku Command & Conqer Generals s názvom Zero Hour. Dnes sa postavíme na stranu tých "zlých" a spoločne si prejdeme všetky misie za Global Liberation Army (GLA).

29. okt 2003 o 11:25 Martin Fraňo

1. misia

V tejto misii máte dostať generála k lietadlu a pomôcť mu uniknúť. V tejto jednoduchej misii najprv vystrieľajte rangerov pri moste. Potom prejdite cez most, ale limuzínu a jeden Quad cannon nechajte hore. Za mostom vás čakajú Humvee džípy, tie zničte. Potom smerujte doprava, oproti vám pôjde jeden tank a Humvee. Keď ich zničíte dorazíte až k plošine, zničte ju aj s vojakmi, je však neškodná. Teraz sa dostanete do základne takmer zničenej základne GLA. Zavolajte Quad cannon aj s limuzínou do základne. S motorkami ktoré zostali, prejdite cez most, až sa dostanete k delám. Choďte k nim čo najbližšie, aby nemohli dobre strieľať. Keď ich zničíte, pošlite limuzínu k letisku. Na základni USA by už nič iné nemalo byť, čo by vám mohlo skrížiť cestu. Počas cesty na letisko do limuzíny možno strelí pár vojakov, ale to si nevšímajte. Keď to všetko urobíte takto, uvidíte video ako generál odlieta a máte vyhrané.

2. misia

Vašim prvým cieľom je obsadiť Command Center GLA na severe. Môj postup bol takýto. Najprv som si opevnil zo všetkých strán základňu. Potom som vyrobil ešte päť radarových vozidiel, pretože odhaľujú neviditeľné jednotky aj na diaľku. Potom som si obsadil sklad naľavo od základne. Nakoniec som vyrobil päť Angry mobov a vyzbrojil ich kalachmi. Pomaly som postupoval na sever, cestu som si odhaľoval Radarmi, až kým som nedobil základňu. Obsadil som Command Center a vydal som sa vľavo cez most. Zničil som Command Center, na ktorý som natrafil a na kopci som dal vynoriť Snake tunel, do ktorého som predtým dal Bomb trucky. S Bomb truckmi som potom zaútočil na posledný Command Center, zničil ho a tešil sa na ďalšiu misiu.

3. misia

Dosť zdĺhavá misia. Vaším cieľom je zničiť americkú lietadlovú loď. Začínate na malom ostrovčeku dole vľavo. Najprv dobite Particle cannon, ktorý je kúsok naľavo od vás. Keď ho zaistíte, zistíte že nemá elektrinu. Takže nahádžte to najlepšie do tunela a vysaďte na v najbližšom ostrove, kde tunel je hneď na pláži. Postupujte na sever a dobite Kasáreň a Palác s Jarmen Kellom. Nemíňajte veľa peňazí v kasárňach, ale šetrite lebo peniaze ešte budete potrebovať. Pomocou Jarmena vystreľte vodičov tankov pri plote zničte kanón s raketníkom a získajte elektrárne. Keď ich obsadíte, ukáže sa vám Var Factory na ľavom hornom ostrove. Obsaďte tanky pri vchode a vojdite do tunela. Teraz by ste už mali mať nabitý Snake tunel, tak ho šupnite hore k War factory. Vylezte z tunela a vyrobte si pár tankov. Keď to tam vyhľadíte až po hory, vyrobte si zo tri buginky a cez tunel doveďte Jarmen Kella. S buginkami ničte patrioty a bunkre a s Jarmenom vystrieľajte chlapov, čo z nich vyjdú. Potom vás USA napadne asi s tromi Paladinmi, tak buďte pripravený.

Keď sa dobijete až na základňu, postavte Supply Statch a zarábajte peniaze. S jednou buginkou choďte napravo úplne ku pobrežiu tak, aby ste videli kúsok z ľavého ostrova. Keď budete kúsok vidieť, hoďte tam Snake tunel a vysaďte tanky, aspoň dva Quady, a buginky. Na pechotu môžete zobrať Jarmen Kella. Postupne sa prebíjajte naspodok a dole úplne zničte základňu. Keď to urobíte mali by ste vidieť video Particle Canon ničí lietadlovú loď a tá sa potápa. To by bolo z tejto misie všetko.

4. misia

Veľmi zaujímavá misia. Vaším hlavným cieľom bude ukradnúť toxický materiál. Najprv sa však dozviete, že váš tábor vojakov je rozdelený na 2 tábory. S prvým na čele ktorého je Jarmen Kell, sa presuňte na sever, kde na vás zaútočí jeden tank a dva Humvee. Tie obsaďte Hijackermi. Potom nastúpte do transportnej lodi a kliknite transportovať. Dostanete sa na druhý ostrov. Jednotky nechajte vystúpiť a transport pošlite späť po zvyšok. Dozviete sa, že pláž na ktorej sa nachádzate, je zamínovaná a vy potrebujete radarové vozidlo. S druhým táborom sa presuňte napravo, kde obsadíte džípy, ktoré tam budú stáť. Potom pošlite troch HiJackerov, aby obsadili pohybujúce sa džípy. Pri radarovej stanici obsaďte Radarové vozidlo. Postupne s radarovým vozidlom odhaľujte cestu prvej skupine a tou zároveň ničte sudy. Keď sa dostanete s prvou skupinou po odmínovanej pláži, obsaďte tank, ktorý budú strážiť dvaja vojaci. Keď už budete mať tank, pošlite ho s dvomi Hijackermi na Tomahavky pri ktorých sú v klietke samovrahovia. Tomahavky nezničte, iba obsaďte. Keď to spravíte, zničte nimi Patrioty pri moste. Potom pošlite dvoch Hijackerov z druhej skupiny, aby obsadili pri moste obidva tanky. Jedného Hijackera z druhej skupiny pošlite do riadiacej centrály vodnej pumpy. Uvidíte, ako sa vodná nádrž vyprázdňuje. S Humveem, ktorý máte v druhej skupine, zničte stíhačky na letisku a potom letisko samotné. S dvomi Hijackermi z prvej skupiny obsaďte dva toxín traktory a vyčistite bunkre ktoré sú povedľa cesty k elektrárňam. S skupinou sa presuňte k elektrárňam a tie zničte. Potom zoberte autobusy na parkovisku nad elektrárňami a môžete obsadiť aj džípy za mostom. Postupne sa prebíjajte, až na sever, kde uvidíte toxickú továreň. Obsaďte Quad kanóny a porozmiestňujte Svoje jednotky k letisku, k pravej ceste k továrni a k ľavej ceste k továrni. Quady dajte k pravej ceste. Posielajte transportné nákladiaky k letisku. Postupne odolávajte útokom, až kým presuniete všetkých 20 toxínov.

5. misia

Posledná a jedna z najľahších misií za GLA. Zo začiatku vám síce nebude do spevu, pretože na vás bude útočiť z pravej strany USA, ale keď túto maličkú základňu dobijete a to vám nebude dlho trvať, tak to bude len prechádzka ružovou záhradou. Ja som túto základňu nezničil ale premenil na svoju. Potom som postavil dve SCUD sila, tri Atómky, a dva Particle kanóny a ako piatu hviezdičku som si vybral Snake tunely a potom som územia USA najprv vyčistil, urobil som tam snake tunely a cez ne som poelal Overlordy a bombardoval Aurorami, až kým som nevidel ukončovacie video kampane za GLA.

Už o pár dní dočkáte tretej a záverečnej časti šeho , kde vám poradíme ampaňou z Čínu.