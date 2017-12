Piráti Karibiku - potvrdí hra kvality filmu?

Videli ste Pirátov Karibiku s Johnom Deppom v hlavnej úlohe? Ak áno, čo tak si vyskúšať Pirátov Karibiku i v počítačovej hre? V našej recenzii vám poradíme, či to stojí za to.

29. okt 2003 o 10:06 Dante

Videli ste Pirátov Karibiku s Johnom Deepom v hlavnej úlohe? Ak áno, čo tak si vyskúšať Pirátov Karibiku i v počítačovej hre? Ruskí vývojári z Akelli a americká distribučná spoločnosť Bethesda Softworks nám naservírovali akési pokračovanie známej a mnou celkom obľúbenej hry Sea Dogs. No a ešte niečo, tú zmienku o filme na začiatku, prosím, berte s rezervou. Ide o typický marketingový ťah, keď je divák výborným filmom ovplyvnení i ku kúpe počítačovej hry, ktorá však na škodu veci s ním toho veľa spoločného nemá.

Hra je zasadená do 17. storočia, ide o dobu, ktorá je historikmi označované ako zlatá doba pirátstva. Hlavná postava Nathaniel Hawk je veliteľom námornej lode Viktoria. Na začiatku hry vtrhnú francúzske vojská na anglické dŕžavy, a preto sa britská vláda rozhodne poveriť práve vás špionážou a zistením konkrétnej situácie (práve vy ste sa totiž na ostrove počas invázie zdržoval a práve vám sa akosi zázračne podarilo uniknúť). Samozrejme sledovanie a získavanie informácii nebude vašou jedinou činnosťou – to by sme sa určite nudili, budete musieť zvládnuť i umenie obchodu, diplomacie či riešenia horúcich chvíľok. Piráti Karibiku sú veľmi zvláštnym mixom RPG a vojenskej stratégie.

Veľmi dôležitým aspektom v hre je Hawkova obľúbenosť. Ak sa vám podarí svojimi činmi si získať úctu u obyvateľov, tak môžete počítať s rešpektom i zo strany pirátov, avšak ak rôznymi chybami zo svojej postavy vytvoríte pirátsku beštiu, buďte si istý, že sa vám odvrátená tvár tohoto života páčiť nebude. Hawk totiž svojím spôsobom pirát nie je, je skôr obchodník a tak trochu šmelinár. No a ak budete mať v hre i troška šťastie, s dobrou reputáciu získate lepšie lode, ktorá vám uľahčia boj i obchodovanie. S príchodom väčšieho plavidla, budete samozrejme potrebovať i väčšiu posádku, ktorú musíte neustále „cvičiť“ pretože pod miernym vedením sa môže vzbúriť. Naopak dobre trénovaná posádka, je neoceniteľný partner v boji.

Každá loď má iné vybavenie (myslím tým zbrane), ale môžeme to zobecniť na tento činiteľ, ktorý sa na každej lodi v lepšom či horšom vyhotovení nachádza – lodné delo, pušky, šable, strelný prach a kanóny. Ako som už spomínala, obľúbenosť Hawka je dôležitá. Tento faktor dosiahnete optimálnou kombináciu desiatich charakterových indikátorov postavy. Sú to nasledujúce: vodcovské schopnosti, bojové schopnosti, navigácia, precíznosť, zručnosť pri využívaní dela, boj sblízka, ovládanie lode, obchodovanie, obrana a neodmysliteľné šťastie. Sú to typické RPG prvky, ktoré sa menia typickým spôsobom, a to pri úspešnom zrealizovaní danej úlohy či úspešnom ukončení misie. Každé zlepšenie je závislé na konkrétnom stupni víťazstva, ale i v prostredí kde ste ho dosiahli.

Obchodovanie je v podstate veľmi jednoduchá záležitosť: máte tzv. obchodný denník, v ktorom vidíte komodity, ktoré sa na dané územie môžu importovať či exportovať. Zároveň získate aj obraz o tom, čo sa oplatí pašovať a s čím šmeliť. I preto je podstatné, aby ste s pašerákmi v jednotlivých kolóniách či ostrovoch udržiavali priateľské vzťahy, v opačnom prípade vás ich „naštvanosť“ môže stáť krk. Myslím, že cieľ obchodnej časti je jasný aj úplným antimarketingovým typom – nakúpiť čo najlacnejšie a predať čo najdrahšie. Spektrum komodít je rôzne a dovolím si tvrdiť, že i dostatočne široké: drahé kamene, oblečenie, tabak, potraviny atď.

Hracia plocha je rozdelená do ôsmych sektorov, pričom v každému dominuje nadherný ostrovov s panenskými plážami priezračnou vodou, malebnými zátokami, hustým pralesom a malinký či i väčšími mestami alebo mestečkami. K najzaujímavejším častiam patrí prieskum pralesu, zapadnuté kúty opustených dolov či najrôznejšie jaskyne. V meste naopak nájdete množstvo krčiem s dobrým pivom a „slečnami“. Krčmy sú i vašim hlavným „obchodným strediskom“ kde získate väčšinu svojich obchodov. V nich sa totiž zdržujú miestny pašeráci a práve tam sa môžete dohodnúť na výmene vami pašovaného tovaru. V mestách si môžete najať i posádku či doplniť potraviny a samozrejme i opraviť prípadné poškodenia na lodi.

Na začiatku som spomínala hru Sea Dogs i fakt, že Pirates of the Caribbean mali byť pokračovaním. V porovnaní s predchodcom sú jednotlivé lokácie oveľa väčšie, prostredie je priateľskejšie, príjemnejšie a nie sú cítiť hranice – proste máte pocit neobmedzeného pohybu a voľnosti. Pozornejší hráč si však určitej podobnosti hlavne v prvých misiách a leveloch určite všimne. V recenziách, ktoré som čítala, sa vo väčšine prípadov autori sťažujú na hrozne pomalý pohyb, ktorý ich otravoval. Tejto nepríjemnosti sa dá vyhnúť, ak na pohyb využijete mapu, pričom prvú loď z flotily využijete ako akýsi štýl určený na boj. Vojaci a piráti nie sú jedinou hrozbou, aspoň tak veľkú hrozbu predstavuje tiež búrka. Avšak nech je búrka či nie, ovládanie lode je aj tak dosť ťažká vec, o ktorej si však povieme až v záverečnom zhrnutí, napoviem iba že to nebudú slová chvály.

Vec ktorá ma však šialene štvala bola mála variabilita úloh a stereotypný priebeh bojov – zameriate nepriateľa, vystrelíte a potom sa musíte dostať z dostrelu nepriateľa… no a toto opakujete až do doby než ho potopíte či zneškodníte iným spôsobom. S úlohami v obchodovaní je to rovnaké – prídete do miestnej krčmi, narazíte na pašeráka, dohodnete sa na obchode, obchod zrealizujete a nakoniec vás akoby náhodou prepadnú vojaci…. Toto sa opakuje do nekonečna. Názory na túto hru sa v mnohých ohľadoch líšia a preto je veľmi ťažké konštatovať a vyniesť jednoznačný verdikt…. Dobre, dobre už prestávam zdržovať, pozrieme sa ešte na hodnotenie po jednotlivých kategóriách, a potom sa k tomu závažnému kroku odhodlám (Verte mi, som však hrozne, rada, že nežijem v dobe antiky, kde bolo dovolené pri nezhode názoru niečo po prednášajúcim hodiť :o)). Ááááá dosť, určite už chcete počuť niečo o grafike.

GRAFIKA 8 / 10

Ak sa vám páčila grafika u Sea Dogs, a tá bola fakt dobrá, tak u Pirátov z Karibiku je ešte lepšia. Od udelenia 5 hviezdičiek (čo je absolútne maximum) ma odradila iba zle prepracovaná námorná časť. Pevnina je však skvelá a i lode sú vypracované do najmenších detailov. Prírodné scenérie vyzerajú skôr ako z nejakého dokumentu o poslednej nedotknutej panenskej pláži na našej planéte. K bojom patria výbuchy, ktoré sú monumentálne a variabilné. Nebudete sa stále stretávať s tým istým obrom explózie, ale vždy to bude niečo iné aj keď iba v detailoch, ale určite to poteší. Tiene sú dynamické a prostredie reaguje na vaše činy. Skúste sa prejsť po lúke či po pláži, všade budete zanechávať stopy :o)

Na pevnine ako aj na mori si v určitých situáciách môžete zmeniť pohľad, ktorý vám poslúži k lepšej orientácii. Môžete si dokonca zmeniť pohľad a začať sa na svet porezať očami úplne inej postavy (typické využitie pri zameriavaní strely). Táto metóda má svoje výhody i nevýhodu, tou hlavnou nevýhodou je úplná strata kontroly nad vašou postavou. No a v hre ma sklamala i absolútna absencia videí, ktoré by deju dodávali potrebnú dynamiku.

INTERFACE 4 / 10

Ovládanie je najkontroverznejšou časťou hry. Používate myš spolu s klávesnicou. Ovládanie si môžete prispôsobiť, okrem pohybu dopredu a dozadu, tie sú „natvrdo“ nadefinované. Osobne doporučujem si tlačítka zmeniť a prispôsobiť, potom už problém mať nebudete. Ovládanie nadefinované vývojármi považujem za nevhodné a nepraktické.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

O hrateľnosti som čo to naznačila v recenzii, malá variabilita úloh k nej rozhodne neprispieva. Nechcem sa opakovať, ale celý tento herný projekt mi zaváňa až prehnanou marketingovou kampaňou. Uveďte mi prosím aspoň jeden rozumný dôvod prečo by tvorcovia iba tak z ničoho nič zmenili názov Sea Dogs 2 na Pirates of the Caribbean? Film sa v dôsledku silnej reklamnej kampane vryl do podvedomia ľudí. Poznáte situáciu, že aj keď sa tomu bránite, nakoniec zistíte, že keď idete nakupovať do hypermarketu, z 50% máte v košíku veci známe z televíznej obrazovky, pretože vaše podvedomie sa podprahovým informácia nebráni a proste ich pri nakupovaní zúročí. A tak sa nečudujte, ak jedného krásneho slnečného dňa budete odchádzať s týmto titulom v ruke. Marketing pre to urobil skutočne všetko… ale ja vás varujem, na trhu je množstvo hrateľnejších titulov, tak sa prosím pri nákupoch ovládajte :o)

MULTIPLAYER

Hra nepodporuje hru pre viacerých hráčov.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Fantastické grafické orgie, bohužiaľ, zvukový doprovod v hre nijak nestupňuje. Určite nejaké tie zvuky budete počuť, ale radosť je to veľmi krátka a ku všetkému sa často opakujú. Ani zvuky prírody nie sú nijak dominujúce: zvuk mora alebo búrky nie je nijak presvedčujúci. Iná situácie je, ak sa ocitnete na bojisku, tam si vaše uši skutočne užijú... výbuchy, rinčanie zbraní, výkriky - skutočne realistická a výborne prepracovaná časť.

HUDBA 7 / 10

Príjemná. Nenájdete tu síce mnoho skladieb (niektoré vám dokonca budú povedomé zo Sea Dogs), ale sú veľmi dobre spracované a s dejom sa akoby zlepšujú. A tak nebude žiadnym prekvapenie, ak svoju obľúbenú skladbu v pokročilejšom štádiu budete počuť v modifikovanom prevedení, ktoré bude prispôsobené danej situácie. Avšak nič prevratné nečakajte.

OBTIAŽNOSŤ & UMELÁ INTELIGENCIA 6 / 10

Hneď na začiatku budete občastovaný radami, je ich však dosť veľa a nestihnete si ich všetky zaznamenať, čo je však horšie, zlá artikulácia degraduje tieto pokyny a vy v niektorých prípadoch nezachytíte ani polovicu. Preto sa musíte pustiť do hry spôsobom pokus omyl. Rovnako ako v každej inej hre si aj tu môžete nastaviť obtiažnosť ako aj parametre, ktoré priamo či nepriamo vplývajú na celkovú inteligenciu hry. Určite sa do nich však nepúšťajte, ak nedisponujete aspoň nadpriemernými znalosťami z oblasti PC hier. Môžete si do veľkéj miery pokaziť dojem z hrania.

Inteligencia nepriateľov je uspokojujúca. Jedinú radu, ktorú vám v tomto smere môžem dať je, aby ste si držali nepriateľa pekne od tela a zlikvidovali ho z čo najväčšej vzdialenosti, teda aspoň do chvíle kým v boji nezískate cvik a potrebný grif.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Napriek tomu, že som sa snažila tejto položke vyhnúť, je tu. Ak chcete preniknúť do života dobrodruha v 17. storočí, fascinujú vás nádherné scenérie, karbiská oblasť a ste ochotný venovať niekoľko minút na doladenie a opätovné nadefinovanie ovládania, rozhodne si túto hru zahrajte. Ak však vyššie uvedené podmienky nespĺňate, radšej sa Pirátom Karibiku vyhnite, zbytočne by ste sa rozčúlili a mne privádzali zlý spánok svojím preklínaním.

Príjemné hranie vám praje „skoro_pirát_dante“.

Vydavateľ: Bathesda Softworks

Vývojár: Akella

Minimálna konfigurácia: CPU 800MHz, 128 MB RAM, GeForce 2 či odpovedajúci Radeon

Doporučená konfigurácia: CPU 1,2 GHz, 384 MB RAM, GeForce 3 či odpovedajúci Radeon

Podobné hry: Sea Dogs

Žáner: RPG + stratégia