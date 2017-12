Originálna ochrana proti pirátom

Kalifornská firma Macrovision prišla s novou koncepciou ochrany počítačových hier pred nelegálnym kopírovaním – kopírovanie má byť možné, ale pri hraní nelegálnych kópií budú hráči postupne dosahovať oveľa horšie výsledky.

29. okt 2003 o 0:00

Nová technika Fade využíva schopnosť počítačov vysporiadať sa s menšími poškodeniami CD a DVD nosičov, napríklad drobnými škrabancami. Na originálnych CD s hrou sú umelo vytvorené simulácie škrabancov a hra pri spustení kontroluje, či sú prítomné, a teda či ide o originálne CD. Pri skopírovaní softvéru na iný počítač či CD však počítač „chyby“ – škrabance automaticky opraví, čo umožní odhalenie nelegálnej kópie.

Aj v takomto prípade sa však hra spustí a problém začne spôsobovať až po čase – podľa plánov autorov až vtedy, keď bude od nej hráč závislý a bude si preto už ochotný kúpiť legálnu kópiu. Technika bola využitá napríklad pri českej hre Operácia FlashPoint, pri ktorej začali zbrane majiteľov nelegálnej kópie postupne míňať cieľ a vyčerpávať zásoby nábojov.

„Technika Fade je v dokonalom súlade s tradičnou ochranou copyrightu,“ povedal pre MSNBC právnik Alistair Kelman. Napríklad papierové knihy sú po prečítaní vždy trochu ošúchané, vďaka čomu nie sú priamou konkurenciou trhu s knihami novými – prečo by to rovnako nemohlo fungovať aj so softvérom, pýta sa. (tb)