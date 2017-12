Pod stromček DVD prehrávač

Aká elektronika sa bude tento rok najviac nakupovať pod stromček? V Spojených štátoch pôjdu rovnako ako v uplynulých dvoch rokoch najviac na odbyt DVD prehrávače, uvádza sa v predpovedi americkej Asociácie spotrebnej elektroniky (CEA). Nákup nového DVD ..

29. okt 2003 o 0:00

Aká elektronika sa bude tento rok najviac nakupovať pod stromček? V Spojených štátoch pôjdu rovnako ako v uplynulých dvoch rokoch najviac na odbyt DVD prehrávače, uvádza sa v predpovedi americkej Asociácie spotrebnej elektroniky (CEA). Nákup nového DVD prehrávača v súčasnosti zvažuje 31 percent amerických domácností. Na druhom mieste sú digitálne fotoaparáty (24 %), o niečo menej Američanov sa chystá obstarať si hernú konzolu (20 %) alebo mobilný telefón (19 %). Na ďalších dvoch miestach rebríčka sa umiestnili prenosný MP3 prehrávač (16 %) a prenosný počítač (13 %). O jedno percento menej ľudí si zrejme kúpi digitálny televízny prijímač. Aspoň jeden kus elektroniky si kúpia tri štvrtiny amerických domácností, v priemere si však každá na Vianoce obstará až sedem zariadení (pred rokom to bolo iba päť).

Podľa iného prieskumu spoločnosti CoolSavings bude tento rok pred vianočnými nákupmi až 81 percent ľudí s prístupom na internet skúmať darčeky najskôr na webe, aby potom v obchode ušetrili čas. Týka sa to najmä elektroniky, hračiek, kníh, hudby a oblečenia. Nákupov v kamenných obchodoch sa však Američania ešte nechcú vzdať, neradi by totiž prišli o „atmosféru sezóny“ – deviati z desiatich opýtaných uviedli, že do obchodov sa vyberú aspoň obzerať tovar aj v prípade, ak všetko predtým nakúpia cez internet.

(tb)