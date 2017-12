Ktoré domény zaniknú?

29. okt 2003 o 0:00

EuroWeb zverejnil zoznam viac než 33-tisíc slovenských internetových domén, ktoré začnú od budúceho pondelka miznúť z internetu. Ich zoznam spolu s dátumami deaktivácie je dostupný na adrese www.sk-nic.sk. Sú to domény, ktoré ich majitelia doteraz nepreviedli do nového doménového systému a neuhradili za ne 600-korunový poplatok. Väčšinou zrejme ide o nepoužívané domény zaregistrované len pre možné budúce použitie. Doteraz bola totiž registrácia domén bezplatná a mnohí si registrovali domény len „pre istotu“, aj keď ich nepotrebovali. Národný registrátor SK-NIC bude tieto domény odpájať v abecednom poradí počas celého novembra. Súčasní majitelia domén, ktorí ich ešte chcú preregistrovať do nového systému, majú možnosť do konca tohto týždňa. Aj potom však ešte teoreticky budú mať možnosť obnoviť ich činnosť. O právo na svoju doménu totiž prídu až 30. januára 2004. Iní záujemcovia si budú môcť nepremigrované domény začať registrovať pravdepodobne od 1. marca 2004. Do nového systému bolo doteraz premigrovaných okolo 37-tisíc domén, čo je asi 53 percent z ich celkového počtu. (tb)