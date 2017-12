Počítačové vodičáky na Slovensku

Slovenská informatická spoločnosť získala licenciu na prevádzkovanie kvalifikačného systému Európskeho vodičského preukazu na počítače (ECDL). Ide o medzinárodne uznávaný certifikát na preukazovanie schopnosti pracovať s osobným počítačom. „Ak všetko ...

29. okt 2003 o 0:00

Slovenská informatická spoločnosť získala licenciu na prevádzkovanie kvalifikačného systému Európskeho vodičského preukazu na počítače (ECDL). Ide o medzinárodne uznávaný certifikát na preukazovanie schopnosti pracovať s osobným počítačom. „Ak všetko pôjde podľa plánu, prvé testovacie centrá budú akreditované už v novembri a v decembri by sa mohli vydať prvé certifikáty,“ povedal koordinátor programu pre Slovensko Anton Scheber. V roku 2004 by informatická spoločnosť chcela mať do programu zapojených tisíc uchádzačov.

Systém ECDL prostredníctvom jednotlivých syláb stanovuje požadovaný rozsah zručností pre prácu s počítačom, ktorý sa overuje jednotným testovacím systémom. Certifikáty ECDL sú rešpektované vo všetkých krajinách Európskej únie. Certifikáty ECDL vyžadujú napríklad ministerstvá pre vzdelávanie v Austrálii, Rakúsku, Holandsku, Poľsku a Maďarsku. (sita)

ecdl.informatika.sk