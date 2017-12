Pavúčice zožerú nápadníka, ktorý sa im nepáči

Washington 28. októbra (TASR) - Pavúčia samička zožerie svojho nápadníka, ktorý sa chce s ňou spáriť, ale vyzerá akosi čudne a vôbec sa jej nepáči, tvrdia ...

28. okt 2003 o 19:00 TASR

Washington 28. októbra (TASR) - Pavúčia samička zožerie svojho nápadníka, ktorý sa chce s ňou spáriť, ale vyzerá akosi čudne a vôbec sa jej nepáči, tvrdia americkí vedci.

Naopak, ak sa pavúčici zapáči milo vyzerajúci tokajúci pavúk, je ochotná pristúpiť na sex a dokonca sa mu aj sama zalieča a doslova si ho uloví - aj keď v tomto prípade ho nezje.

Takéto správanie pavúkov je nielen zaujímavým pohľadom do ríše hmyzu, ale mohlo by vysvetliť aj prejavy vyšších živočíchov, píše arachnologička Eileen Hebetsová z New Yorku.

"Samička pozná svojich predošlých partnerov a skúsenosti s nimi využíva pri výbere ďalších samcov," tvrdí bádateľka v odbornom časopise Proceedings of the National Academy Sciences. "Preto možno očakávať, že takýto postoj je spoločný pre všetky živočíchy," dodáva.

Hebetsová pracovala s pavúčím druhom Schizocosa uetzi. Samička, ktorá je väčšia ako samec, si môže pri párení vybrať - buď od pavúka utečie, zožerie ho, alebo sa s ním spári. Niekedy ho zožerie až po súloži.