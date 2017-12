The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth – RTS v podaní autorov C&C

28. okt 2003 o 13:57 Juraj Chrappa

Poslednou hrou zo sveta Stredozeme, ktorú vám predstavíme, je neuveriteľne vyzerajúca real-time stratégia od vývojárov Command & Conquer Generals a Red Alert 2. Na vylepšenom engine Generals uvidíte dokonalé kópie bojových scén z filmovej trilógie Petera Jacksona.

Battle for Middle-Earth som už spomínal v novinke k Lord of the Rings: War of the Ring od spoločnosti Vivendi pred pár dňami. Tieto dva tituly sú priamy konkurenti, napriek tomu, že ten od Electronic Arts vyjde až na budúci rok, pričom War of the Ring by sme sa mali dočkať už tieto vianoce. Súboj o najlepšiu Lord of the Rings RTS je o to zaújimavejší, že na oboch hrách pracujú vetrom ošľahaní herní vývojári, ľudia ktorí pracovali na sériach C&C. Výhodou EA Games však je špičkový „domáci“ engine použitý v poslednom diely Command & Conquer. Okolité obrázky sú skutočne dychberúce. Kto vyjde víťazne z tohoto súboja titanov, ukáže až budúcnosť. Obe hry však prinášajú niečo originálne, zaújimavé a koniec koncov z toho profitujeme my, hráči.

Battle for Middle-Earth má svoje eso v rukáve v podobe možnosti používať doslova kópie scén z filmov. Podporená výkonným a ešte vylepšeným grafickým enginom z Generals dokáže priniesť obrovské filmové scény priamo na obrazovky hráčov. Atmosféru podporia autentické hlasy filmových hercov ako aj videoukážky zo všetkých troch filmov. Tiež nesmieme zabudnúť na rekvizity, tak dokonale dopĺňajúce prostredie v snímkoch, ktoré majú vývojári plne k dispozícii. Po rozpútaní marketingového šialenstva okolo posledného filmu, je celkom jasné, ktorá hra bude favoritom medzi širokými masami.

Hráči si podobne ako v stratégii od Vivendi môžu vybrať, či budú hrať za svetlú alebo temnú stranu. K dispozícii dostanú jednotky známe z filmov, s ktorými musia vymyslieť tú najlepšiu stratégiu. Každá má svoje silné stránky aj slabosti. Na hráčovi zostáva, aby ich odhalil a využil k svojmu všeobecnému dobru respektíve zlu ;). Informácii o hre je zatiaľ poskromne, takže niekedy nabudúce sa pozrieme, ako bude samotné hranie.

Battle for Middle-Earth má na starosti očividne skúsený tím, preto od záverčného verdiktu očakávame minimálne výborné hodnotenie. Nelámte však palicu nad konkurenciou. Pekná grafika, filmová licencia a najväčší vydavateľ na svete za chrbtom sú síce veľa... ale nie všetko.