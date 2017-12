ST ponúkajú pomalší, no lacnejší prístup cez ADSL

Slovenské telekomunikácie pokračujú aj v rozširovaní portfólia produktov na báze technológie ADSL.

28. okt 2003 o 13:42

Spoločnosť na základe spätnej väzby od bytových zákazníkov a v snahe naplniť ich očakávania od 1. novembra prináša na trh novú službu prístupu ST DSL 384 so základnými parametrami 384 kbit/s downstream (rýchlosť k užívateľovi) a 64 kbit/s usptream (rýchlosť od užívateľa) za cenu 699,- Sk mesačne. Táto cena je rovnaká bez ohľadu na to, či zákazník využíva TP1 alebo ISDN BRA.

Navyše, pri objednaní programu ST DSL 384 do konca tohto roka, zaplatia záujemcovia zriaďovací poplatok iba 1,-Sk (namiesto 3999, -Sk).

Po úspešnom spustení komerčnej prevádzky produktov na báze ADSL v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove, Nitre, Trnave a Trenčíne budú môcť od 1. novembra 2003 výhody širokopásmového pripojenia do internetu využívať už aj obyvatelia a firmy z Martina, Nových Zámkov, Popradu, Prievidze, Zvolena, Senca, Ivánky pri Dunaji, Stupavy a Bratislavy-Rače. V Prievidzi bude služba dostupná od druhej polovice novembra.